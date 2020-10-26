Итоги выборов 25 октября важны и сами по себе, для организации работы органов местного самоуправления, и как маркер национальных политических тенденций. С этой точки зрения их главный результат очевиден: украинцам такие слуги, как «зелёные слуги», не нужны

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

По их итогам сформируется новый баланс отношений между центром и регионами. Он будет, во-первых, ассиметричным: с одними регионами станет работать один алгоритм, с другими — другой, с третьими — третий, во-вторых, в большей степени отвечать интересам многих регионов и в меньшей — центра.

Новое соотношение сил не проявится сразу же, ни на следующий день после голосования, ни на утро после объявления официальных результатов, ни даже на тот момент, когда после оглашения судебных решений по всем искам станут окончательно известны результаты выборов. Достижение нового баланса это — процесс, который займет определенное время, однако, ряд символических сигналов нового состояния был получен именно 25-го.

К величайшему сожалению, надежд на улучшение, хотя бы в каком-то одном сегменте системы управления, политики, экономики, гуманитарной сферы, после выборов-2020 и по их итогам ждать не приходится. Нынешняя «местная» кампания ничего не изменила в политическом ландшафте Украины, по сути, партийная и кадровая колоды просто тасуются, не принося никаких улучшений.

Партийная система продолжает быть ущербной, не отражая политические предпочтения значительной части населения. Деградация государственно-политической элиты произошла окончательно.

Время покажет, насколько цифры экзитполов будут соответствовать официальным итогам выборов. В какой мере эти цифры будут отражать действительное волеизъявление граждан, мы никогда не узнаем.

В Украине, как и в других «молодых» демократиях, всегда в этом плане были проблемы. Новый избирательный закон, по которому проводились выборы 25 октября, открыл такие возможности для несоблюдения или нарушения процедуры голосования и подсчета голосов, манипуляций, фальсификаций, что голова кругом.

Далек от совершенства сам закон, далека от приемлемой степень владения им членами избирательных комиссий всех уровней, далеки от надлежащего уровня практические навыки применения нового закона всеми участниками избирательного процесса, включая избирателей.

Провал партии Зеленского: первые итоги выборов на Украине © president.gov.ua Арсен Аваков буквально завалили информационное пространство докладами о своей блестящей, по их мнению, работе по нейтрализации нарушений и пресечению любых попыток сознательного искажения результатов выборов.

Пытались, насколько возможно, не отставать от полиции и Генеральная прокуратура в лице генпрокурора Ирины Венедиктовой и Государственное бюро расследований, отметившись призывами к гражданам сообщать о любых противозаконных действиях в день голосования. Впрочем, затмить Нацполицию, взявшуюся муссировать тему по-взрослому, сообщая гражданам о своей блестящей работе чуть ли не онлайн, им не удалось.

Цифровые показатели по нарушениям в избирательном процессе, опубликованные полицией, по состоянию на 23 октября выглядели так: заявлений — 7048, заведено дел — 556, составлено админпротоколов — 1581. Сутки спустя цифры заметно выросли. Заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства стало 7877, дел открыли 622, протоколов составили 1676. В субботу, 24 октября, по состоянию на 12.00 было зафиксировано 275 сообщений о нарушениях в «день тишины». К 21.00 их число выросло до 891.

Окончательный итог дня: 1041 заявление, 128 протоколов, 48 случаев возбуждения уголовных дел.

В день голосования без нарушений, ясное дело, тоже не обошлось. С самого утра сообщения о них начали поступать со всех сторон. А полиция продолжала браво рапортовать о том, как ее сотрудники их пресекали.

К 11.00 из МВД сообщили, что зарегистрировано 383 заявления. К 13.00 было зафиксировано 1280 сообщений и заявлений. Где-то участок не открыли вовремя, как положено по закону, в 8.00, а где-то, наоборот, первый избиратель проголосовал уже в 7.50, что тоже, естественно, следует считать нарушением. Где-то вместо шести урн в наличии только две, где-то на урнах нет или не хватает пломб, а где-то на участках нет кабинок для голосования или же нечто, что участковые комиссии предлагают считать кабинками, присутствует, но сразу же заставляет вспомнить известную поговорку: голь на выдумки хитра.

Вряд ли во всем этом стоит искать чью-то злую волю. Скорее, тут работает человеческий фактор, порождающий невнимательность и халатность, а также дает о себе знать неизбывная бедность, в которую нас погрузили.

Украина — еще не Африка, но уже вплотную подошла к уровню материального обеспечения не самого богатого континента. Так что от шторок на участках и прочих занятных вещицах-атрибутах сытой жизни пора бы начинать отвыкать. Ну, и, само собой, почти повсеместно — массовое несоблюдение санитарных предписаний и карантинных ограничений.

Харьковчане не выдержали одного — о результатах выборов в Харькове © РИА Новости, Сергей Козлов | Перейти в фотобанк

Впрочем, в данном случае важнее не то, кто именно «шалит», а как на это реагирует полиция. Работа, вроде, ведется, и результаты определенные, вроде, есть. Однако погоды они не делают, громогласные решительные заявления Авакова и других силовых начальников не должны никого вводить в заблуждение. Это — риторика, цена ей невелика, не больше, чем призывам начальника тюрьмы к заключенным стать честными людьми.

На реальный ход избирательного процесса слова чиновников не влияют. Манипуляции и фальсификации, как играли всегда у нас решающую роль в избирательных кампаниях, так и продолжают играть. Отчеты полиции о противодействии нарушениям носят формальный характер. Это — имитация деятельности по наведению порядка, не более того.

Активность МВД рассчитана не на результат, а на впечатление на публику. Если копнуть бравурные полицейские сводки глубже, окажется, что хватают за руку того, кто украл с поля десяток колосков, не замечая тех, кто вывозит зерно тоннами.

Кроме нового избирательного закона, выборы-2020 отличались еще рядом важных новаций, среди которых, такая, как новое административно-территориальное деление. Количество районов в Украине уменьшилось с почти 500 (490) до 136-ти. В связи с этим заметно сократилось и количество районных советов (на выборах 25 октября избрано 119 советов этого уровня) и депутатов в них.

На данный момент сведения о том, как это обстоятельство повлияло на ход и результаты голосования, практически отсутствуют, однако, это не означает, что влияния не было. Стоит, думаю, подождать. Тем более, что теперь территория страны будет разделена на объединенные общины с новыми органами местного самоуправления, которые практически не будут зависимы от районов.

В наших условиях — весьма провокативная ситуация! Первые сигналы о том, что на уровне общин идет нешуточная борьба, появились в день голосования: пришло сразу несколько сообщений, что в разных областях в селах, отказавшихся входить в состав общин, куда их определили без их согласия, открывались альтернативные избирательные участки и проводились собственные выборы органов самоуправления.

Значительное влияние на избирательную кампанию и результаты выборов оказало положение нового закона, предусматривающее выдвижение только от политических партий. Оно, понятно, было выполнено, однако, выполнено формально. Как станут работать те, кто вынужден был пойти на поклон к какой-то партии, став мэром или депутатом, покажет время. Не думаю, что партийная дисциплина будет соблюдаться в массовом порядке. Партии это — верхушка айсберга.

Если же заглянуть «под воду», окажется, что на выборы опять шли четыре участника: олигархи, чиновники, криминал, народ. Последний в очередной раз не набрал «барьерные» 5% и никуда не попал. Места во всех креслах на всех уровнях разделили между собой три остальные группировки. У каждой из них свои интересы, свои цели и задачи. Реализовывать их они возьмутся без оглядки на партии.

Выборы: зеленые проиграли до выборов, а Украина сделала шаг к феодализации и федерации

В первую очередь, выборы были местными, поэтому, победителей много, в каждом месте — свои. Что же касается проигравших, тут пальма печального первенства досталась «Слуге народа». Триумф этой политической силы в 2019 году сменился ее фиаско в 2020-ом.

На выборах в Верховную Раду партия «Слуга народа» взяла более 40%. На местных выборах-2020 рассчитывать на такой показатель ей заведомо не приходилось по целому ряду обстоятельств. Упал рейтинг партии по всей стране. Много голосов не только у «СН», а у всех общенациональных сил отбирали региональные проекты.

Избирательная кампания «слуг» изначально была построена неудачно: она была сегментирована, велась по регионам с крайне низкой степенью координации из одного центра. Это снизило ее эффективность в ряде областей, начиная с Киева, где, ко всему прочему, в полной мере проявилась нездоровая конкуренция внутри партии и ее штабов. Кандидат от «СН» в мэры вела свою кампанию, преодолевая сопротивление однопартийцев, которые вели список «СН» в киевский городской совет.

Главная интрига состояла в том, будет ли по итогам местных выборов «Слуга народа» на общем первом месте, и, если будет, то каким окажется ее отрыв от конкурентов. Не дожидаясь официальных итогов, можно сказать: если ЦИК все-таки нарисует «слугам» первое место, то отрыв от второго и третьего мест составит не более 1-2%.

Если этот прогноз оправдается, это будет иметь серьезные последствия для партии и для страны. В партии явно усилятся центробежные тенденции, усилив вероятность раскола, как ее самой, так и ее парламентской фракции. Об этом, кстати, на днях откровенно заявил один из идеологов «СН» Никита Потураев. Если же уйдет в прошлое президентское монобольшинство в ВР, путь к досрочным парламентским выборам уже в 2021 году будет открыт.

После того как Зеленский, выступив 20 октября с Посланием к Верховной Раде, а 22-го дав интервью украинским телеканалам, по сути, лично включился в предвыборную агитацию, местные выборы 25 октября окончательно приобрели еще один принципиально важный оттенок: они стали неформальным референдумом по вопросу о доверии к президенту. Судя по экзитполам, президент проиграл. Доверия к нему осталось у людей немного. А в некоторых регионах, особенно, на западе, не осталось вовсе.

Сомнительный во всех отношениях опрос «Пять вопросов президента» стал лишним подтверждением того, что ситуация выглядит именно так.

В 2019-ом по всей Украине побеждали новые лица, которые вела в Раду под своими знаменами партия «Слуга народа». Год спустя ситуация кардинально изменилась. И новых лиц было не так много, мода на них прошла, и партийный брэнд «СН» ни очков, ни шансов быть избранным никому не добавлял.

А вот, чего в этом году хватало с избытком, так это новых партий. Правда, все они были регионального масштаба, на национальном уровне новички не появились. Петр Порошенко, готовясь в 2018 г. к новой президентской кампании, прощупывал возможность выстраивать ее смысловую, «идеологическую» часть вокруг ряда тезисов, одним из которых должна была стать его борьба против «атаманщины». Победила, однако, концепция «армия — язык — вера», с которой пятый президент и пошел на выборы-2019.

Тем не менее, тема местных «атаманов» никуда не делась, проявившись в полной мере сегодня.

Поражение «слуг» и их народа. Результаты выборов стали угрозой для Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Геннадия Кернеса. На выборах в горсовет его проект «Блок Кернеса — За успешный Харьков» тоже уверенно занял первое место. Формально монобольшинство мэру сформировать не удастся, однако, де-факто оно у него будет, так как немало его соратников и союзников зашло в горсовет по спискам других партий.

«Слуге народа» в Харькове если что-то и светит, то роль младшего партнера. И это — по делам, по заслугам. На парламентских выборах тут год назад «СН» набрали почти 43% по партийным спискам, выиграв, к тому же, 12 из 14 мажоритарных округов. Сегодня — чуть более 10%.

Кернес и до выборов 25 октября, чувствуя себя полноправным хозяином в городе, проводил весьма независимую от Киева политику. Теперь же, получив безусловный мандат доверия от горожан и, к тому же, на голову разгромив представителей центра, он получает возможность и право вообще не обращать внимания на мнение Киева и указания, которые оттуда будут поступать.

И он в этом вопросе отнюдь не одинок. Мэры крупных городов, хоть и не победили в первом туре, однако, все, как один, набрали больше голосов, чем Зеленский в первом туре президентских выборов, заметно больше. Тенденция! Причем, такая, от которой Киев еще наплачется.

Зеленский счел необходимым прокомментировать голосование по горячим следам. Комментарий построен в духе реплики кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!». Призыв, понятно, обращен к мэрам-«атаманам», и это показательно.

Спич содержит два ключевых тезиса. Первое — следует разграничивать компетенцию государственной и местной властей. Дескать, что позволено президенту, не позволено мэру, президенту — президентово, мэру — мэрово. Второе — надо сотрудничать. Это — прямое обращение к победителям. Его смысл прозрачен, как слеза штабистов «СН» вечером 25 октября. Президент говорит мэрам: не думайте, что кто-то из вас сможет влиять на меня и на государственную политику. Не надейтесь, что вас удастся править в своих вотчинах без моих людей и моего надзора.

Слово проигравшего президента сказано. Посмотрим, услышат ли его мэры-победители. Мне кажется, что скорее нет, чем да.

И последнее. В Киевской городской госадминистрации планируют в ближайшие после 25 октября недели повысить тариф на проезд в городском транспорте с 8 до 10 гривен. Об этом стало известно из письма, разосланного профильным замом Виталия Кличко чиновникам КГГА и руководству Киевпастранса. Вот, вам, киевляне, и первый итог выборов и вашего выбора.