В Польше проходят массовые акции протеста против ужесточения запрета на прерывание беременности

В Варшаве, Кракове, Гданьске, Вроцлаве, Лодзе, Торуни, Щецине, Люблине, Кельцах, Быдгоще и других городах Польши вспыхнули массовые протестные акции против ужесточения запрета на проведение абортов. На улицы вышли десятки тысяч людей — в основном женщин, от пенсионерок и до студенток. Они вступали в стычки с полицией, пикетировали дом лидера правящей партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского и пытались заблокировать резиденцию премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Протестующие развернули в центре столицы большой транспарант: «Не дадим развернуть Польшу к Средневековью!», а журналист Витольд Гловацкий с горечью назвал свою страну «первым халифатом Европы» — подразумевая, что подобные запреты действуют в наиболее консервативных теократиях исламского мира.

Причиной волнений стало решение Конституционного суда, который давно находится под влиянием однопартийцев Качиньского, установившими свой контроль над всеми основными органами государственной власти. Его новое постановление ужесточило запрет на прерывание беременности. Фактически аборты были запрещены в этой европейской стране давно, однако теперь польки не смогут избавиться от плода даже в том случае, если он имеет явный дефект развития. Или при тяжелой неизлечимой болезни, напрямую угрожающей жизни будущего ребенка и его матери. Год миллионным протестам в Чили: отменить конституцию Пиночета © кадр из видео Украина.ру

«Сегодня в память о святом Иоанне Павле II на его родине цивилизация Жизнь торжествует над цивилизацией Смерти. Мы заканчиваем с убийством беззащитных, с наследием тоталитарных режимов ХХ века» — написал в своем твиттере депутат польского сейма Томаш Зимковский. Таким образом, он прямо увязывает запрет абортов с идеологической политикой тотальной декоммунизации, которая сворачивает все демократические достижения прежней народной Польши.

По мнению ведущих медицинских специалистов, это приведет к настоящей гуманитарной катастрофе. Женщины будут еще чаще делать нелегальные аборты, в подпольных клиниках или на дому — что всегда может привести к осложнениям для здоровья, бесплодию или смерти. Впрочем, чаще всего польки отправляются ради этого за границу, где давно налажен специфический бизнес — в том числе, в частные медучреждения Украины, где за минувшие годы прошло немало таких операций.

Мне приходилось писать о молодых женщинах из этой страны, приезжавших в Киев специально для того, чтобы прервать нежелательную беременность. Это были очень драматичные разговоры. Так, жительница Варшавы рассказывала, что польские медицинские клиники фиксируют беременность при первом же обращении к доктору — и в случае, если девушка делает потом незаконный аборт, это оборачивается для нее уголовным преследованием, с совершенно реальными наказаниями для несостоявшейся матери. А операции за границей обходятся очень дорого, заставляя девушек обращаться к подпольно работающим шарлатанам — что умножает число тяжелых личных трагедий.

Конечно, все это не имеет ничего общего с демократическими стандартами, о которых говорят на каждом шагу польские власти. Жестокий запрет на аборты — бесчеловечная дискриминация напуганных и униженных женщин, осознающих, что государство присваивает себе их тело, не давая возможности распоряжаться своим будущим и своей собственной жизнью. И все это творится в стране, которая годами продвигала демократию в Украине — то есть, подкармливала и содержала украинское «гражданское общество» — разнокалиберных либерально-националистических «активистов», которые на словах выступали за защиту прав человека, а на деле занимались системной ликвидацией этих прав.

Эта циничная расчетливая политика помогла обрушить Украину в пропасть социального кризиса, обеспечивая польский бизнес дешёвой бесправной рабочей силой. Буквально вчера было объявлено — невзирая на карантин, в Польше постоянно проживает свыше 1,3 миллиона украинских граждан — а более полумиллиона украинцев официально платят в этой стране налоги, пополняя своими поступлениями местный бюджет, и помогая преодолевать экономические последствия коронавирусной пандемии.

«Анализируя новейшую информацию, мы видим, что ситуация (с притоком мигрантов) стабилизировалась. 75% всех иностранцев, которые платят налоги в Польше — украинцы. В сентябре мы превысили показатель с февраля, значительно наверстали упущенное, а это положительная информация для рынка труда», — рассказала об этом глава Управления социального страхования Польши Гертруда Усцинска.

Конечно, это явления одного порядка, которые ясно показывают горизонты европейского будущего Украины. Это будущее тотальных запретов, жесткого контроля и трудового рабства во имя интересов капиталистов. Это вовсе не преувеличение — достаточно вспомнить дикую историю тридцатишестилетней украинской заробитчанки, которая работала на предприятии по переработке фруктов и овощей, расположенном в небольшом городке близ Люблина. Она родила ребенка прямо на рабочем месте, после чего попыталась утопить новорожденную девочку в заводском туалете. Работницу случайно обнаружили в туалете, когда она собиралась выбросить ребенка в пластиковый пакет для мусора, и люблинская прокуратура немедленно открыла следствие по делу о попытке убийства ребенка. Хотя местные правозащитники указывали на то, что трудовая мигрантка не имела возможности сделать аборт легальным путем, и до последнего скрывала беременность от хозяев, чтобы не потерять свое рабочее место.

Абсолютное большинство украинских либералов, которые поддерживают женские марши в Минске, стыдливо молчат об антидемократических мизогинных практиках европейского государства, стараясь не обращать внимания на скрепы своих грантодателей. Полиция разогнала протестующих женщин слезоточивым газом — однако это не привело к пикетам солидарности возле польского посольства в Киеве. Промолчали и в офисе президента Зеленского, где явно не хотят ссориться со старшими братьями из Варшавы. А среди украинских националистов полным полно сторонников запрета на аборты, которые продвигают его на законодательном уровне — явно вдохновляясь действиями партии Ярослава Качиньского. Манчук: На Украине готовятся фактически запретить аборты © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Все это еще раз указывает на хроническое лицемерие украинской власти. Она выступает за демократию только на словах — а на деле всегда готова одобрить нарушение прав человека, если это соответствует их собственным интересам. Это стоит учитывать украинским женщинам. Украинские правые наверняка попытаются запретить прерывание беременности, обосновывая эти намерения катастрофической депопуляцией населения Украины. Хотя стремительное сокращение численности украинцев и массовая миграция трудоспособных граждан являются прямым следствием их собственного политического курса.

А значит, украинки должны быть бдительны — чтобы не стать жертвами нового европейского Халифата.