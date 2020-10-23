Характерной чертой многих сторонников майданного режима является их воистину запредельная двуличность. Громче всех завывая о «патриотизме», никто больше не сделал для уничтожения Украины — разграбления ее экономики, продажи ее земли, уничтожения ее народа, — нежели пришедшие к власти так называемые «патриоты»

Особым признаком майданного патриотизма является радость по поводу «реформ» активистки Ульяны Супрун, огромные зарплаты распиханных по госкорпорациям проходимцев, превращение Украины в натовский полигон — вспомните восхищение «патриотов», когда над страной кружили способные нести ядерное оружие американские бомбардировщики Б-52. «Украинские небеса приветствовали редких и великолепных гостей: три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52», — задыхалось от восторга, например, издание KyivPost.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Двоемыслие очевидный критерий этих людей, навязанных нам как совесть нации, но на деле это беспринципные индивидуумы, как в романе Джорджа Оруэлла "1984", — справедливо указывает популярный украинский ТГ-канал «Резидент». — Именно двоемыслие ключевая конструкция, которую программируют в нашей стране соросята, особенность которой искренне верить в две взаимоисключающие вещи, либо менять своё мнение на противоположное при идеологической необходимости, привычка нагло, вопреки фактам, настаивать на том, что выгодно бенефициарам. Обещали реформы, которые приведут нашу страну к процветанию, а на деле увеличили коммуналку, уничтожили медицину и образование».

В принципе это касается всей майданной конструкции с ее грантоедами-соросятами, националистами-неонацистами, интеллигентами-подпевалами.

Особая форма двоемыслия в этой среде касается русского языка. Будучи во многом людьми русского воспитания, с родным русским языком, они ради карьеры и материальных благ готовы идти на сознательное выкорчёвывание собственной идентичности, превращение людей общего с ними языка и культуры в граждан второго сорта.

Травля боксёра Ломаченко: украинские националисты стали патриотами США © AFP, Yong Teck Lim/Getty Images Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый) в эфире телеканала «Украина 24» с гордостью рассказывает, как вытравливал из себя русского. «Я русскоязычный киевлянин, который рос и формировался во времена так называемой "перестройки", когда я читал толстенные журналы "Новый мир", "Огонек", — говорит Мухарский. — Я мог бы повернуть в Русский мир, потому что я тоже читал запоем Булгакова, фанател от Бродского, от ранних стихов Ахматовой. Я — человек, воспитанный на сеансах Русского мира. Но я сознательно выбираю украинскую идентичность, чтобы жила Украина».

Такой национально-сознательный патриот жертвовал собой ради Украины, а в результате затерроризировал семью и привлечён к ответственности как злостный неплательщик алиментов. Предавший в большом, украдёт и на малом.

Или киевская телеведущая Мирослава Барчук жалится журналу «Країна», как тяжело ей раньше жилось в Киеве. «В семье говорили на украинском, но отец отдал меня в русскую школу, потому что считал, что меня надо русифицировать…» — стенает Мирослава, не отдавая себе отчёт, насколько ее лицемерные стенания не сочетаются с принудительной украинизацией русскоязычных детей сегодня, и продолжает: «Я жила в украинском художественном диссидентском мире. А выходила за пределы квартиры и оказывалась во враждебном. Для меня это незаживающая рана». «Декабристы» по вызову, или Бессовестная «совесть нации» © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Очень трогательно, однако, как сообщает сайт «ПолитНавигатор», диссидентская семья «измученной» девочки обитала в элитном «кагэбистском доме», поскольку ее отец, Заслуженный артист УССР Анатолий Барчук, ранее удачно сыграл роль советского разведчика Ивана Кудри, да вообще часто воплощал положительные образы советских офицеров и коммунистов. Так и ныне целующая неонацистам руки Народная артистка СССР Ада Роговцева — дочь НКВДиста, служившего в личной охране Никиты Хрущева, и ещё сколько подобных примеров можно привести!

Результаты происходящего вокруг — закономерное следствие циничного двоемыслия и расчетливого предательства. То, что мы называем «элитой» современного украинского государства, суть сборище предателей. Предателей истинной Украины — хлебосольной, многоязычной, доброжелательной. Создававшейся и заселявшейся людьми десятков национальностей, а ныне превратившейся в обиталище настоящих и поддельных шовинистов, увлечённо предающихся ее разграблению. Сложно припомнить ситуацию, когда свою страну уничтожают люди, более всех орущие о любви к ней, горланящие государственный гимн, похоже, даже в домашних сортирах.

Холопам здоровье не положено. На Украине назревает очередной «элитный» скандал © AP, Evgeniy Maloletka Василий Вовкун называл русский язык). Смысл данных телодвижений — обычное мародерство и укрепление собственной власти. Причём власти довольно призрачной, делегированной истинными хозяевами, которые сегодня указывают аборигенам, даже какими вакцинами им прививаться (историю с запретом американского посольства на использование российской вакцины от коронавируса, полагаю, вы знаете).

«Некоторые всё ещё не могут поверить, что Украина не станет покупать российскую вакцину от коронавируса только потому, что она российская, — пишет известный одесский журналист Юрий Ткачев. — Вспомните историю с лекарством от ботулизма. Его закупали в России. В 2014 или 2015 году госрегистрацию препарата отменили. К препарату претензий не было, но "нельзя же ввозить лекарства из страны-агрессора!!!" <…> Лишь в 2019 году начались поставки в Украину канадского лекарства. И если старое, российское стоило в среднем 500 гривен за флакон, то новое — 96,6 тысячи. Ну и стало понятно, ради чего всё это затевалось: просто бизнес, ничего личного; ведь как иначе оправдаешь закупку в 200 раз более дорогого препарата, кроме как патриотическими соображениями?»

Так и сегодня Украина закупила американский препарат «Ремдесивир» от COVID-19, ещё в апреле текущего года признанный Всемирной Организацией Здоровья неэффективным. «Разгадка проста, — сообщает ТГ-канал Украина.ру, — правительство США заказало свыше полумиллиона доз этого препарата еще до результатов испытаний. Как только препарат был признан неэффективным, он стал "чемоданом без ручки". К счастью для американцев, одна незалежная держава купит все, что предложит западный господин, — достаточно дать малую денежку кому следует».

ВОЗ назвал единственное эффективное лекарство от коронавируса © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк София Бутко на так называемом «Национальном круглом столе», надо «создавать условия, чтобы экономически было выгодно быть украиноязычным человеком». То есть чтобы стало невыгодно быть русскоязычным, русским.

Одна из основных форм разделения людей на сорта — уничтожение образования на родном языке, дискредитация культуры и исторической памяти половины населения страны. Именно половины, а не «национального меньшинства». В пояснительной записке к правительственному «Плану действий по реализации стратегии национально-патриотического воспитания» особо указывается, что, несмотря на тотальную и насильственную украинизацию, в быту до сих пор на русском языке общаются 44,5% жителей Украины.

При этом даже школьникам хотят запретить в школе пользоваться своим родным русским языком на переменах. «На украинском языке лучшего или худшего качества пользуются при условиях, на нем преподают, но языком общения в перерывах, внешкольных мероприятий, языком общения учителей с родителями, детей между собой является русский язык», — жалуется во время «Национального круглого стола» патриотыня и кандидат филологических наук Оксана Данилевская и призывает принять меры.

Известный трубадур Майдана Остап Дроздов в эфире своего видеоблога в свойственной ему манере галичанского недоарийца сообщает, что «50% моей страны составляет абсолютная вата». И далее растолковывает про «вату», состоящую, по его мнению, из «тупорылых пацанов, которые привыкли свои деньги, даже не свои, а своих мажорных русскоязычных родителей тратить в дорогих клубах и купаться в шампанском и считать, что это нам развязали войну, а все мы братья и сестры вокруг». А остальные, говорит Дроздов, сторонники ОПЗЖ, которые ностальгируют по СССР и выражают откровенные симпатии Москве.

Зоонацизм. Вчерашние люди и «новый порядок» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Юрий Михальчишин, с тоской рассуждает, как туго приживаются бандеровские праздники. «С 2014 года 14 октября мы отмечаем День защитника Отечества. Правда, есть неминуемая проблематика — в головах совков (причём не только старшего поколения, совки встречаются и в 16-летнем возрасте) есть конкурирующая дата — это 23 февраля, День защитника Отечества, — рассказывает Михальчишин. — Офицерьё старой закалки за закрытыми дверями 23 февраля достаёт из сейфа коньяк и с тостами определённой направленности поднимает рюмки. Это мы знаем, видели и помним всех поимённо».

Послушайте, панове, если вокруг вас «чужие» люди, которые говорят на якобы «чужом» для вас языке, отмечают «чуждые» для вас праздники и в родных местах ведут привычный себе образ жизни, то это вы галичанские оккупанты. К слову сказать, нередко обитающие в домах убитых или депортированных во время Второй мировой войны евреев и поляков.

Русские сегодня — как евреи вчера — желанная жертва для «национал-патриотов» и привычный способ вволю пограбить. Увы, среди русских и своих предателей хватает, но предателей не любят ни русские, ни русскоязычные, ни обычные вменяемые украинцы. Предатель Украины — это тот, кто отдал ее на разграбление и поругание чужеземцам.

От того, что очередной националист вопит «держи инородца» или требует переименовать колбасу «Советская», веры в их патриотизм не прибавляется, и наблюдать за подобными кривляниями нормальным людям просто противно. Насколько — станет понятно по результатам местных выборов, особенно на Юго-Востоке. Ждать осталось недолго.