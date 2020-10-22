В новом Послании парламенту Зеленский манил украинцев будущими свершениями, не забывая хвалить себя за то, что уже якобы сделано. Мало кто узнал в президентских «веселых картинках» свою страну и себя самого. Реальная Украина не похожа на Украину «зелёной» мечты

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В отличие от прошлых лет его текст на сей раз писался не в Национальном институте стратегических исследований, а силами президентского Офиса. Впрочем, «стратеги» в стороне не остались, подготовив «Аналитический доклад к «Посланию президента Верховной Раде 2020».

«Мы с ним точно в одной стране живём?»: соцсети о выступлении Зеленского в Раде © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским 20 октября в парламенте. Он представил Украину страной мечты. Они изобразили её деградирующей, нищей, захудалой дырой, безнадежно застрявшей на окраине мира.

В разделе «Мир, который меняется» доклада НИСИ в подразделе «Технологические тренды», в частности, говорится, что «на наших глазах происходит изменение технологического уклада. Внедряются «прорывные» технологии, способные кардинально изменить мир». И констатируется, что «Украина находится на обочине этих процессов».

В разделе «Где мы сейчас!» дается убийственная характеристика украинской экономики:

«За годы независимости командно-административная модель неравных правил и возможностей, дискриминационного доступа к ресурсам, расточительного хозяйствования не трансформировалась в современную конкурентную рыночную экономическую систему, генерирующую инвестиционные стимулы и инвестиционный дух предпринимательства. Вместо этого возникла (система) с депрессивным бизнес-климатом, чрезмерным внешним долгом, высоким уровнем долларизации, тенизации, криминализации хозяйственной деятельности».

Езжайте в Россию, если вам там нравится – Зеленский © пресс-служба президента Украины

«Развитие Украины не является устойчивым и сбалансированным, — отмечают они, — отсутствуют эффективные механизмы стратегического планирования, которые бы согласовывали процессы и программы на национальном, региональном и местном уровнях, их ресурсное обеспечение».

Одной из «фишек» доклада следует считать констатацию того факта, что «Соглашение об ассоциации ЕС — Украина» не дает украинской стороне положительной отдачи, не служит стимулом ни для экономического, ни для какого-либо иного развития. Столько кричали о нем на всех углах, столько сил потратили, чтобы его добиться, революцию на Майдане устроили, когда кому-то показалось, что кто-то вознамерился Украину этого «Соглашения» лишить.

А оказалось, что от него никакой пользы, кроме вреда.

Национальный институт стратегических исследований, с первых дней своего существования сосредоточенный на обслуживании президента и президентской вертикали власти, трудно упрекнуть в желании сгустить краски. Тем более не может быть речи об оппозиционности этой структуры. Если уж в НИСИ заговорили о проблемах, значит, их действительно накопилось выше крыши, значит, они действительно выросли до уровня угроз не только безопасности государства, но самого его существования.

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Романа Лещенко, в котором он среди прочего сообщил, что «страна фактически разграблена».

«Когда вам говорили, что в стране 10 миллионов гектаров земель государственной собственности, то это была ложь, — сказал чиновник. — Осталось очень мало — около 2 миллионов мы передаем в объединенные территориальные общины, и остается свободных 0,75 миллиона га».

Независимые источники эту информацию подтверждают: с 2017 года из государственной собственности вывели примерно 6 миллионов га земли сельскохозяйственного назначения.

В общем и целом «новая» Украина Зеленского ничем не отличается от «старой» Украины Петра Порошенко. Она остаётся такой же бедной, запуганной, отсталой, разорванной на части, лишенной будущего.

Как на таком фоне можно было выходить на трибуну Верховной Рады с речью, преисполненной самодовольства и оптимизма, одному Господу Богу ведомо. Тем не менее, Зеленский вышел и на голубом глазу уверял депутатов и граждан Украины в том, что он сам и его люди всё всегда делали, делают и будут делать правильно, и что «корабль Украина» под его началом уверенно движется в светлое будущее, путь к которому президенту хорошо известен.

Попытка Зеленского предстать перед публикой в роли современного Моисея, готового вывести народ Украины и саму Украину из постылого «Египта», в котором они невесть как оказались, провалилась. В его призывы и мечтания не поверил никто даже в рядах его собственной политической силы. Что уж говорить о политических оппонентах и рядовых гражданах.

Первый практический результат этого неверия президент и «слуги народа» получат незамедлительно: уже в ближайшее воскресенье на выборах в местные органы власти. Впрочем, судить о том, станет ли поражение «слуг» победой для Украины, пока трудно. Политической силы, способной взять на себя ответственность за спасение страны, как не было, так и нет.