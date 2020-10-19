Самым тёмным моментом инициированного Владимиром Зеленским опроса является идея о создании в Донбассе свободной экономической зоны

Абсолютно неясно, какие именно территории имеются в виду: подконтрольные Киеву или весь регион, включая народные республики. Впрочем, у этого проекта — давняя история, поэтому можно сделать кое-какие предположения.

Опрос Зеленского проведут волонтеры в белых накидках © "Рейтинг" Пётр Порошенко. Это явилось своего рода ответом на прошедшие в ДНР и ЛНР выборы.

Крайне неуклюжая попытка подкупа самопровозглашенных республик не имела ни малейших перспектив быть воплощенной в реальность. Подразумевалось, что управление свободной экономической зоной будет осуществлять Киев. А это означало, что Донецк и Луганск в обмен на благоприятные условия ведения бизнеса и торговые преференции в отношениях с Евросоюзом и Россией должны будут отказаться от независимости и вернуться в состав Украины.

Понятно, что предложение было с ходу отвергнуто. Как заявил тогда вице-премьер ДНР Андрей Пургин, речь может идти исключительно о равноправных отношениях.

«Мы за экономическое сотрудничество, но оно может быть только равноправным. А подачки нам не нужны. Украина всегда жила за счёт Донбасса. Так больше не будет. Решать будет Донбасс», — отрезал он.

Не очень было понятно, для чего Порошенко вообще выступил с этой инициативой. Ведь реакция республик была абсолютно предсказуемой.

Впрочем, подобных мертворожденных проектов (один лучше другого) Порошенко наплодил немало.

Замысел команды Зеленского имеет иное содержание и цели. В конце июля украинский министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников объявил, что правительство работает над реализацией идеи свободной экономической зоны на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Ставилась задача поднять в этих районах уровень благосостояния граждан, создать витрину экономического благополучия.

Это тоже попытка подкупа, но по другой схеме.

«И когда это начнет работать… оно автоматически начнёт подтягивать соответствующее понимание, где лучше жизнь», — объяснил тогда Резников суть разрабатываемого плана.

Медведчук назвал опрос Зеленского «дешевым пиар-ходом с целью манипулирования общественным мнением» © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Михаил Саакашвили.

На границе с Южной Осетией, в грузинском селе, вплотную примыкавшем к республике, были построены новые суперсовременные дома, школа, больница и даже супермаркет, в котором жители вообще не нуждались. На все это потратили огромные деньги. Но эффект оказался нулевым. Ценность независимости и суверенитета для тех, кто за них боролся и их обрел, измеряется куда более серьезными и глубокими категориями, нежели сытая и комфортная жизнь.

Прожектёрство нынешней украинской власти копирует худшие образцы прошлого. И есть все основания полагать, что и сам президент, и люди из его окружения действительно верят в успешную реализацию таких инициатив.

Впрочем, есть и иной аспект. О свободной экономической зоне успел пару раз высказаться глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. С одной стороны, создание СЭЗ становится еще одним (каким по счету?) вариантом отказа выполнять Минские соглашения, с другой — президент в преддверии местных выборов, которые пройдут 25 октября, пытается убедить избирателей, что его намерения установить мир в Донбассе все так же серьезны.

Просто сейчас он планирует добиться этого экономическими мерами. Зеленскому пора уже самому давать ответы, а не задавать вопросы - Якубин © Facebook Алексея Якубина

Но едва ли украинскому правителю это поможет вернуть доверие электората. Идея слишком абстрактная и мало увязываемая в сознании большинства граждан с прекращением военного конфликта.

Кроме того, Школа политической аналитики НаУКМА в начале сентября провела социологическое исследование по этой теме. Выяснилось, что 35,8% украинцев не одобряют создание свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях. Частично или полностью поддерживают такой план 22,4%. 41,8% респондентов не дали четкого ответа.

По сути дела количество граждан, которые могут отдать свои голоса президентской партии, будучи впечатлены инициативой, настолько невелико, что затея предстаёт лишенной смысла.

Непрофессионализм правящей команды ведёт ее к краху. Украина стремительно распадается на феоды, главы которых отказываются выполнять распоряжения из Киева о введении запретов в связи с эпидемией коронавируса. Местные элиты дистанцируются таким образом от непопулярного центра, чтобы одержать победу на выборах.

И очень похоже, что в большинстве случаев им это удастся сделать.