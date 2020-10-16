Акции протеста в Минске кажутся все более и более бессмысленными. Но это ложное впечатление – их организаторы просто работают на перспективу

В Белоруссии продолжаются антилукашенковские протесты. Каждые выходные десятки тысяч человек дефилируют по улицам Минска и других городов, после чего десятки и сотни отправляются на экскурсии в местное СИЗО.

Некоторые знакомятся не только с камерами, но и дубинками ОМОН — милиция не церемонится с протестующими, наказывая не только наиболее агрессивных, но и тех, кто просто попадает под горячую руку. Не понижать градус. Что стоит за ультиматумом Тихановской © AFP, Odd ANDERSEN

Оппозиционные телеграм-каналы, а также лишенное аккредитации издание Tut.by публикуют подборку героических историй простых белорусов, выступивших против режима.

Проблема в том, что красивые истории не заменяют продуктивного процесса, которого нет. Зрителей, наблюдающих за белорусскими протестами, может поразить абсурдность происходящего, какая-то бесцельность происходящих событий.

Очевидно, что массовые столичные дефиле не приведут к добровольной отставке Александра Лукашенко, не говоря уже о каком-то повторении киргизских событий, где несколько сотен демонстрантов с ходу заняли здание правительства и министерства.

И дело даже не в том, что в рядах оппозиции нет нескольких сотен бойцов — по сусекам отыщут, — а в том, что белорусская власть гораздо более консолидирована.

После первых поствыборных дней растерянности Александра Лукашенко (когда у оппозиции были хоть какие-то шансы нахрапом пойти на здание правительства и вынести оттуда Лукашенко с Колей) власть быстро собралась.

Президент гарантировал лояльность силовых структур (в том числе и через кровь — когда милицию спустили с поводка и позволили жестоко избивать задержанных в СИЗО, после чего, как говорилось в советском фильме, им пришлось выбирать между ЗАГСом и прокурором), заручился поддержкой Путина и российскими кредитами, а также мобилизовал своих сторонников.

Которые, почувствовав силу Лукашенко, тоже стали выходить на улицы в знак его поддержки. Владимир Корнилов: Кукловоды Тихановской пойдут на кровавые провокации в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов

В свою очередь, у оппозиционеров нет ни структуры, ни денег, ни находящегося на свободе масштабного актива, ни даже лидеров. Хуанита (Светлана Тихановская, из которой пытаются сделать «белорусского Хуана Гуайдо», то есть признанного Западом президента) разъезжает по европейским столицам и встречается с настоящими президентами, премьерами и канцлерами.

Члены Координационного совета либо находятся в эмиграции, либо сидят в белорусских изоляторах. Причем самых активных из сидельцев Лукашенко, вдруг решивший «бороться за каждого гражданина», пытается склонить на свою сторону.

Например, приезжая к ним в СИЗО, встречаясь за круглым столом и предлагая стать частью подконтрольного Лукашенко политического процесса в виде «диалога о принятии поправок в Конституцию».

И тот факт, что цвет белорусской оппозиции покорно сидел, разговаривал с «диктатором» и даже не плюнул ему в лицо за всех, кто по вине Лукашенко был избит, покалечен и посажен, показывает, что а) в среде лидеров оппозиции нет ни одного яркого популиста и б) все они признали тот факт, что Лукашенко выиграл и остается управлять Белоруссией как минимум на среднесрочную перспективу.

В чем тогда смысл протеста? Почему Европа до сих пор поддерживает бесперспективные антилукашенковские силы (тем самым толкая Лукашенко к Москве)? Почему до сих пор выделяются деньги на информационное обеспечение протестных акций?

По всей видимости, идет работа на перспективу. Проиграв первый раунд, Запад готовит победу во втором.

Дело в том, что тактическая победа Лукашенко не избавляет его от перспектив стратегического поражения. Богдан Безпалько: Обострение ситуации в Белоруссии может быть выгодно и Лукашенко, и оппозиции © РИА Новости, Нина Зотина

Да, он сохранил власть и провел инаугурацию, но он так и не смог вернуть поддержку или хотя бы безразличие пассионарной части электората, прежде всего молодежи и городских кругов. Тех, которых можно легко зажечь через правильные, технологичные картинки — например, устраивая «марш пенсионеров», провоцируя милицию на использование светошумовых гранат и газа из баллончиков против пожилых людей с зонтиками, а потом снимая «избиения бабушек» и выкладывая это в сеть.

Тех, для кого Лукашенко с его деревенскими манерами и вождистскими замашками является чужим. Тем, кто наслаждается самим оппозиционным «движем» и потому готов участвовать в различных консолидирующих флешмобах и акциях.

Например, избила милиция цветочника, бесплатно раздававшего цветы людям на акциях, и вот перед его магазином выстраивается просто колонна людей, готовых купить у него цветы и поддержать бизнес.

И это не просто акция поддержки, это элемент формирования протестной субкультуры, которая на фоне продолжающихся ошибок властей (в виде чрезмерной жестокости полицейских, а также неспособности Лукашенко коммуницировать с молодежью) будет расширяться и углубляться.

Субкультуры, в недрах которой будут выявляться и развиваться не «хуаниты», а настоящие оппозиционные лидеры, обладающие харизмой и организационными способностями.

В общем, те, которые способны на следующих выборах (которые, вероятно, пройдут уже без Лукашенко) взять власть через избирательные участки.

И если Россия ничего не предпримет для того, чтобы заручиться лояльностью этих людей, или не создаст контрсилу в лице пророссийского/евразийского движения (для чего нужно будет не только преодолеть сопротивление параноидальных белорусских властей, но и научиться конструировать такие общественные процессы), то Союзное государство могут ждать большие проблемы.