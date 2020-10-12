Об украинской политике нельзя писать без чувства гадливости, поскольку эта субстанция даже при поверхностном обзоре вызывает чувство брезгливости. Однако миллионы граждан Украины считают происходящее уже привычным, естественным, нормальным

Пока господин президент фиглярствует, его разнообразные, разномастные и разнополые соратники разворовывают страну, и при этом несут какую-то даже не околесицу (это определение слишком мягко), а просто бред. Так один из главных «Слуг народа», вице-спикер Руслан Стефанчук внёс законопроект об отказе Украины от перевода часов на «зимнее» и «летнее» время. Поразительно обоснование этого, вроде бы благого начинания: «Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий». Это потому что противник будет на час раньше ложиться спать? Или московские новости будут выходить в непривычное для украинцев время?

Другой государственный человек — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба - поведал публике, как ему неудержимо хотелось докурить окурок сигары Черчилля в лондонском музее: «Там на столе возле кресла Черчилля до сих пор лежит сигара. Ну, очевидно, не та, которую оставил недокуренной сам Уинстон Черчилль, но очень хороший символ. Хотелось выкурить победную сигару за победу Украины в войне с Россией». О чем можно договариваться министром, который вдохновляется чужими окурками? Кулеба рассказал об искушении украсть © Facebook, Dmytro Kuleba

Официальная уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова приводит жуткие цифры по состоянию социальной сферы в стране: более четверти населения Украины находится за чертой бедности, трети граждан не хватает заработной платы на элементарные жизненные потребности, порядка 80% украинских пенсионеров получают пенсию ниже уровня монетарной бедности… Но виновата, разумеется, не экономическая политика целой серии майданных правительств, а «агрессия Российской Федерации» и COVID.

«Опасность распространения коронавирусной инфекции провоцирует дискриминацию в обществе и становится причиной использования языка вражды в отношении цыган внутренне перемещенных лиц, представителей ЛГБТ-сообщества и трудовых мигрантов», — уверяет Денисова, старательно игнорируя общеизвестные факты, что цыганские погромы, нападения на марши сексуальных меньшинств и мигрантов осуществлялись бандами националистов задолго до пандемии коронавируса. Так 9 мая 2018 года подо Львовом украинские националисты напали на цыганский табор и убили одного из его обителей. Аналогичные нападения были произведены ими в Киеве, в Тернопольской области; организовывали их представители подконтрольной СБУ националистической организации С-14 и Нацкорпуса, а весной этого года член украинского правительства (министр инфраструктуры Владислав Криклий) лично возглавил антицыганский рейд ультраправых на Киевском вокзале.

Причём здесь COVID, когда в стране процветает ксенофобия? Из свежего — духовный пастырь националистов и «большой патриот Украины», епископ УГКЦ Петро Крик публично поддержал на своей странице в фейсбуке тезис, дескать, если сограждане не бандеровцы — то они, дословно, «отбросы». Подобных примеров тысячи. Кого хочет обмануть госпожа Денисова?

И возвращаясь к пенсиям. В частности, к недавнему заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, что через 15 лет на Украине пенсии будет нечем платить. А не пытались ли представители майданной власти меньше воровать из бюджета, не выплачивать гигантские зарплаты проходимцам в наблюдательных советах, не играть в финансовые пирамиды ОВГЗ? Только в «Нафтогазе», по оценкам аудиторов, сумма обнаруженных «потерь» государственного бюджета превышает 75 млрд гривен. Зато Национальное антикоррупционное бюро вскоре начнет выдавать нагрудные знаки «За весомый вклад в борьбу с коррупцией» и на медали потратят 338 500 полновесных бюджетных гривен.

«Откровенно говоря, у меня всё меньше поводов и желания публично размышлять, потому что я не могу зацепиться за что-либо, что в моих глазах выглядело бы как надежда, — в интервью «UkrLife.TV» говорит руководитель стратегической группы «София», известный политолог Андрей Ермолаев, — Такое ощущение, кроме всего прочего, что на Украине господствует какой-то суицидальный синдром — мы как будто ещё не доказали друг другу, что мы на дне». «Начнётся новая борьба». Ермолаев объяснил, в чем состоит главный провал «Слуги народа» © пресс-служба президента Украины

Нет лучшего будущего — как нет и славного прошлого. Украинским «Учителем года-2020» стал преподаватель истории из Тернопольской области Василий Дякив, который (целиком в русле новой официальной доктрины) излагает журналистам, что Великая Отечественная война лишь «проходила» на территории современной независимой Украины. «Мы — европейская страна. И у нас демократические ценности. Мы не являемся правопреемником Советского Союза, — настаивает «лучший учитель страны» господин Дякив. — Поэтому мы не можем называть Великую Отечественную войну частью истории независимой Украины, потому что тогда мы фактически признаем себя частью великой империи российского государства». Следовательно, это «не наша война», не наши победы, не наши герои.

Нынешние герои независимой Украины общеизвестны: «ветераны» АТО, «волонтеры» войны, участники «добробатов». Вот как в 2014 году описывал «подвиги» нынешних героев тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос: «Садимся на вертолет — командующий Сухопутных войск, я, мой первый заместитель — летим в Кировоград, Знаменку. Посадили в поле вертолет, идем к ним [добробатовцам]. Они перекрыли дорогу — мне стыдно это говорить… кто-то пьяный, босые, вооруженные до зубов, с боевым комплектом гранат на поясе, направили РПГ на вертолет, и старший лейтенант Прочук, которому мы объявили подозрение, отдал команду стрелять… Возможно, я слишком эмоционально говорю. Но органы местного самоуправления Ивано-Франковской области делают из них героев».

Нарицательными стали «героические» деяния батальонов «Прикарпатье», «Айдар», «Шахтёрск» и прочих, но и сегодняшние «герои» от них не отстают. 5 октября в Херсоне неонацисты набросились на едва освобожденную под залог из СИЗО учительницу русского языка Татьяну Кузьмич и облили ее марганцовкой. «Сука, ты вся в крови, на тебе кровь украинских солдат, мразь, — визжала на Татьяну местная «активистка Майдана» Инна Усачева, — Сколько ты солдат наших убила? Ты сдавала информацию врагу, и ты думаешь, спокойно будешь себя чувствовать в Херсоне, мразь?». Украинский учитель года-2020 предложил в три раза сократить количество школьных предметов © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

А 8 октября в Хустском районе Закарпатской области — после нападения очередного «патриота» в балаклаве — умер оппозиционный кандидат в депутаты от ОПЗЖ Павел Седляр. Избитому оппозиционному политику врачи диагностировали сотрясение мозга, побои, наложили на лицо почти два десятка швов. Однако состояние Павла Седляра вскоре резко ухудшилось и он скончался.

Каждый день ультраправые бахвалятся расправами над беззащитными людьми, выставляют видео издевательств в социальных сетях, а правящий режим, витийствуя о «внешней агрессии», продолжает грабить страну. Одна свора — без морали, без мозгов, без принципов.

Майданщики думают, что они самые хитрые и умные, но с перемазанными в дерьме (ехсusez-moi) сидеть нормальным людям за общим столом брезгливо — их истинное место возле нужника. По большому счёту, так в мире их и воспринимают. Хочется, чтобы массовое осознание этого положения тел пришло, наконец, и в Украину.