Очередная неожиданная новость из Украины, которую некоторые мои знакомые даже восприняли за фейк, — тем не менее, истинная правда: украинские власти намерены внести борщ в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что борщ будет объявлен частью национального культурного наследия: «Рад, что аутентичный процесс приготовления борща теперь официально станет признанным достоянием украинских традиций». Эта процедура необходима для номинации украинской традиции приготовления борща на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Украина ведет в ЮНЕСКО володара и лижныкарство с борщом © goodfon.ru

Впрочем, если отвлечься от кухни, то вопрос не такой уж и праздный. Украина пользуется каждой возможностью напомнить о себе, о своей особости, историчности, а значит, заслуженном месте за европейском столом. То заставит французов свою королеву Анну Русскую переименовать в Анну Киевскую, то сам Киев (Kiev) писать на аэропортовских табло как Kyiv, то отметится в на страницах мировой прессы в разделе «Курьёзы» очередным идиотским рекордом.

Губернатор Херсонской области не устоял перед борщом и нарушил карантин © favoritekherson.co | favoritekherson.co | Перейти в фотобанк

Это разная степень привлекательности как для сотрудничества, так и союзничества.

Формирование образа страны в глазах общественного мнения состоит из общего набора сведений о ней (полученных, например, в процессе учебы), актуальной информации из СМИ и социальных сетей, личных рассказов знакомых, собственных впечатлений и т.п.; набор этих данных формирует некие устойчивые стереотипы восприятия. Они могут быть негативными или позитивными — в зависимости от заложенных и закрепившихся в сознании образов.

Разумеется, в случае России мы заинтересованы в образах положительных.

Битва за борщ. Подарок итальянских поваров российским врачам не на шутку разозлил украинцев © Facebook Александр Семенов

То есть предпосылки обрести свою аудиторию и прочно завладеть ее вниманием у России, безусловно, имеются.

Понятно, что мировые СМИ в целом работают в иной повестке дня и в геополитическом состязании работают на интересы коллективного Запада. Большая часть глобального информационного рынка находится под контролем пяти медиакорпораций (Time Warner, News Corporation, The Walt Disney Company, Viacom/CBS Corporation и Comcast/NBCUniversal), которые формируют «картину мира» для подавляющего большинства жителей глобализованного мира. На практике их приходится рассматривать как в целом враждебные ресурсы — так и на Западе российские инфоресурсы рассматриваются как неприятельские, а местные власти чинят им разнообразнейшие препятствия.

«Это украинское блюдо». Потомок бандеровца в США судился с русским магазином из-за борща © goodfon.ru

Казалось бы, традиционная сфера — туризм. Тема чрезвычайно благодатная с точки разрушения негативных стереотипов о стране. Однако много ли знают иностранные туристы о наличии в огромной России иных прекрасных городов, кроме Москвы и Петербурга. В полной ли мере задействован потенциал различных маршрутов, по-настоящему дающих понять масштаб, красоту и величие этой страны? Скажем, «Транссибирский экспресс» (как правильно организованный популярный туристический тур), туризм по Северному морскому пути, международные круизы по Волге или возрожденное, комфортное для путешествий «Золотое кольцо».

Всего этого за границей толком не знают, но для продвижения благоприятного имиджа страны существуют организации, типа Россотрудничества и прочих сопутствующих фондов. Может, хватит отправлять наших иностранных друзей за казенный счёт на бесконечные круглые столы в пару столичных городов, может, лучше, как говорили раньше, «премировать путевками»? Узнают, поймут и полюбят куда больше.

Да и той же иностранной молодёжи можно предложить настоящую экзотику для проверки собственных сил, например, побывать в загадочной Siberia. Такие воспоминания остаются с человеком на всю жизнь.

На Украине стоимость борща взлетела на 70% за год © РИА Новости, А. Усанов | Перейти в фотобанк

В стране имеются целые батальоны опытнейших, простаивающих от выборов до выборов политтехнологов, с которыми сотрудничает огромное количество по-настоящему креативных людей. А знаменитые «русские хакеры», если верить западной прессе, по два-три десятка человек на каждый класс средней школы — ау! Десятки занимающихся отправкой наших сограждан за рубеж отечественных турфирм, если поставить им стратегическую задачу, неужели не смогут продумать и организовать массовый наплыв европейцев в Россию?

Так и системная работа в информационном пространстве. Где продвигаемые в иностранных социальных сетях позитивные материалы, скажем, по воссоединённому Крыму? Или атакующие формы воздействия на системных клеветников по законам их стран? Шрёдер может подать на Навального в немецкий суд, а прочие нет? И почему реальные люди, исповедующие традиционные ценности и желающие переехать с Запада в РФ на постоянное место жительства, сталкиваются не с нашим радушием и поддержкой, а с дикой бюрократией?

Борщ, как ты мне дорог: Любимое блюдо украинцев подорожало в 3 раза © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

И, конечно, то, что уместно для стран дальнего зарубежья, в значительно большей степени применимо и к нашим ближайшим соседям, где возможности сотрудничества не утрачены даже в тяжелейшей ситуации с Украиной. Что мешает, например, предложить оставшимся в живых ветеранам ВОВ из бывших союзных республик необходимое лечение в госпиталях Минобороны РФ (с обеспечением проживания сопровождающих лиц)? Или почему отныне натовская Польша предоставляет для студентов из Украины в два с половиной раза больше мест для обучения, нежели Российская Федерация (35 тысяч против 14 тысяч)? Пэрис Хилтон решила сварить борщ для жениха с мариупольскими корнями © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Одна развеселая питерская группа Little Big за год сделала для популярности России за рубежом куда больше, чем бронзовая Алла Борисовна за последнее двадцатилетие, а добрый мультик «Маша и медведь» в мире куда более любим, нежели многомиллионные изыски мэтров российского кино, как плохо живётся в заснеженном Мордоре. Так и поддерживать за государственный счёт надо тех, от кого больше пользы интересам государства.

Можно сколько угодно смеяться над Украиной, но она действительно продвигает себя: тридцать лет исступлённо работает, чтобы о ней просто узнали, что она существуют, что она «не Россия». И действительно становится более узнаваемой. Например, до 2004 года об этой стране на Западе наверняка знали около 5% населения (прочие предполагали, что «это где-то в России»), а теперь она на слуху постоянно и по разным поводам. И ее имидж — по сравнению с абсолютно демонизированной Россией — не такой уж плохой: несчастная «жертва» российской агрессии, красивые женщины, вкусный борщ…

Тот самый, который скоро станет нематериальным наследием всего цивилизованного человечества. И для многих, полагаю, это будет куда симпатичнее опостылевшей vodkи.