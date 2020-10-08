Накануне саммита ЕС – Украина в Киеве было неспокойно. Брюссель и Страсбург один за другим слали сигналы, способные насторожить даже самых преданных европейскому делу украинцев. Обошлось! Ничего не забрали, никого не обидели, опять что-то обещали дать. Всё как всегда

Владимир Зеленский остался очень доволен итогами саммита ЕС — Украина, состоявшегося в Брюсселе 6 октября. Даже, можно сказать, очень-очень доволен. Если верить его словам, то «это действительно был хороший саммит».

У президента Украины сложилось впечатление, что все было «четко, по-партнерски, с огромным взаимным уважением и интересом». Ничего, что могло бы хоть чуть-чуть подпортить радужную картину, он не заметил. И его это нисколько не удивило. Президент уверен, что внимание и уважение Европы Украина заслужила.

«Потому что мы интересны, — заявил он. — Перспективные. Ответственные. Не боимся любых вызовов. И слово свое умеем соблюдать».

Деньги от Европы и диалог с Порошенко. Как Зеленский съездил на саммит ЕС — Украина © REUTERS, Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

По словам Зеленского, «мы», то есть Украина, уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе, и «это является главным итогом встреч в Брюсселе». Если считать это главным итогом, то придется признать, что итогов нет вообще.

Тезис о членстве в ЕС, иногда для пущей, видимо, важности называемом еще «полноправным» (вроде есть «неполноправное»), не первый год кочует по текстам выступлений украинских политиков, страницам экспертно-аналитических разработок и СМИ. Представляет он собой исключительно рекламный трюк, используется исключительно для «домашнього вжитку» (домашнего употребления). Никакого конкретного содержательного наполнения в нем нет.

Сколько ни ставил Киев перед Брюсселем вопрос о документальном закреплении признания Европой за Украиной перспективы членства в ЕС, ничего из этой затеи не вышло. Отказывается Евросоюз признавать такую перспективу. И даже обсуждать эту тему не желает.

Визит к «банкомату»: о чем Зеленский договорился на саммите Украина — ЕС © president.gov.ua

Думаю, не пытался, хорошо понимая всю бесперспективность такого рода маневров. Откуда же в таком случае «главный итог», о котором он говорит? Единственный вариант — с потолка.

Еще одна инициатива, с которой давно собирался выступить в диалоге с Брюсселем Киев, — идея пересмотра действующего ныне Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. В том, что оно, мягко говоря, не очень выгодно украинской стороне по целому ряду позиций, украинцы уже давно убедились на собственном опыте.

Знает об этом и украинская власть. И та, что была при Петре Порошенко, и та, что есть сейчас. Знает, но публично не признает, побаивается Европу. Из этого знания и выросла идея пересмотра Соглашения. Вот и рискнул Зеленский 6-го числа сказать о ней дядям из ЕС.

«Украина уже точно переросла действующее Соглашение об ассоциации и стремится к его обновлению, — комментирует он ситуацию, возникшую на саммите по этому поводу. — И мы получили положительный ответ от Евросоюза».

Не знаю, верит ли сам президент в то, что пишет. В данном случае это в принципе не суть важно. Важно, что положительного ответа не было и быть не могло. В Брюсселе не заинтересованы что-либо менять в Соглашении с Украиной. Их там все устраивает. Зеленскому же в ответ на предложение пересмотреть документ ответили крайне обтекаемо и уклончиво. Обещали в 2021 году создать совместную комиссию, которая займется изучением вопроса и подготовит рекомендации. Как говорится, ожидайте, за вами придут. Кость Бондаренко: Противники Зеленского давят на «слуг народа» через лоббистов в Европарламенте © РИА Новости, Нина Зотина

Обещать — не значит жениться.

По более частным, более практическим вопросам, обсуждавшимся на саммите 6 октября, конкретики заметно больше. Хотя даже по тем вопросам, по которым были подписаны совместные документы, не все так просто и однозначно. Для того чтобы подписанное было исполнено, с европейской стороны поставлены определенные предварительные условия, которые стороне украинской еще надо прилежно выполнить.

Получается, что, если не все, то очень многое из того, чем хвалится Зеленский, относится к сфере политической символики.

«В Брюсселе любят политический символизм», — написал в материале о саммите обозреватель Deutsche Welle.

С ним трудно не согласиться. Чем-чем, а символикой Европа Украину за последние двадцать лет накормила досыта. И продолжает кормить. Нахваливая при этом каждого следующего украинского лидера, как родители нахваливают своего ребенка. Даже если он того не заслужил.

«В борьбе с коррупцией вы продемонстрировали важные достижения», — заявил, обращаясь к Зеленскому, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.

Что тут скажешь? Умному достаточно. Кукушка хвалит Петуха…