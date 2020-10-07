2020 год надолго останется в памяти российских политиков. И не только из-за эпидемии коронавируса, поразившей страну и умы россиян

В августе (ну кто после этого не скажет, что этот месяц является проклятым для нашей страны!), сентябре и октябре полыхнуло несколько очагов на постсоветском пространстве.

Сначала зажглась Белоруссия. Сотням тысячам (если не миллионам) граждан этой страны категорически не понравилось, как президент Александр Лукашенко победил на электоральном цирке, который его администрация почему-то назвала «выборами».

Затем в сентябре началась новая война на Кавказе: Азербайджан при помощи Турции и подконтрольных ей башибузуков (сирийских террористов) напал на контролируемый Арменией Нагорный Карабах, де-факто вышедший из-под суверенитета Баку еще в 90-е годы.

В первых числах октября почин поддержала Киргизия. Прошедшие там парламентские выборы (к слову, признанные ОБСЕ прозрачными и честными) вылились в массовые уличные беспорядки, снос правительства, отмену прошедших выборов и назначение премьер-министром Садыка Жапарова, который еще несколько дней назад сидел в тюрьме за взятие заложника.

У некоторых экспертов, наблюдающих за этим кровавым карнавалом в странах-союзницах России (а Белоруссия, Армения входят как в Евразийский союз, так и в ОДКБ) возникает впечатление, что все эти события являются большой цепочкой нестабильности, целью которой является раскачивание Москвы и раздергивание ее ресурсов по всем фронтам. Дмитрий Абзалов: Если РФ упустит возможность повлиять на транзит власти в Белоруссии, он не произойдет © РИА Новости, Владимир Трефилов

И что в ближайшее время цепочка будет продолжена — как в плане стимулирования проблем на российской периферии (1 ноября состоятся президентские выборы в Молдавии, да и от Украины всегда можно ожидать любого фортеля), так и на внутриполитической арене.

Например, за счет усиления протестной активности в российских регионах.

Однако международные отношения не терпят ни гаданий, ни натягиваний различных птиц на глобус теоретических измышлений. Уже очевидно, что никакой «цепью нестабильности» состоявшиеся три взрыва даже не пахнут.

Белорусский кризис был инициирован отнюдь не стремлением Запада оторвать эту республику от России. Главным поджигателем ситуации в Минске стал президент Александр Лукашенко.

Который вместо того, чтобы аккуратно победить и оформить себе очередной срок, решил показать всем Батькину силу. То есть сначала пересажать всех не опасных для него оппонентов, а потом нарисовать себе рейтинг за 80 процентов — «чтобы как у Путина».

Запад к белорусскому всплеску был категорически не готов, следствием чего и стал разнобой голосов Евросоюза в вопросе о санкциях. Более того, если Запад сейчас соберется с духом и действительно введет против Лукашенко жесткие санкции, а также превратит Светлану Тихановскую в Хуаниту (то есть признает ее легитимным президентом Белоруссии, как признал раньше Хуана Гуайдо главой Венесуэлы), то тем самым Брюссель сделает большой подарок к дню рождения Владимира Путина. В дело вступили серьёзные игроки: зачем Меркель пригласила Тихановскую в Берлин © REUTERS, Hannibal Hanschke

Ведь в этом случае Александр Лукашенко окажется в изоляции, не сможет больше играться в «диверсификацию» и вынужден будет уважать российские интересы.

Карабахский кризис — это другое дело. Он действительно был инициирован не только против Армении, но еще и против России. Ведь это не война Азербайджана за Нагорный Карабах, а война Турции за господство на Кавказе.

Соответственно, в рамках этой войны турецкой стороне нужно сделать так, чтобы российские позиции в регионе ослабли (это программа-минимум), или Москва вообще ушла с Южного Кавказа.

Выгодных Турции сценариев тут много: и открытое вступление России в войну на стороне Армении в Нагорном Карабахе (что не только обнулит отношения Москвы и Баку, но и превратит РФ в агрессора — ведь Кремль официально признает территорию Нагорно-Карабахской республики частью Азербайджана), и поражение Армении в войне (что станет демонстрацией бессилия России, не сумевшей защитить союзника и выполнить неформальные гарантии, данные Еревану по вопросу сохранения статус-кво в НКР), и нерешительные действия Москвы в принципе.

Однако, к счастью, Эрдоган сам же дал России возможность выйти из этой западни. Он подарил Путину сирийских боевиков, который привез в Карабах воевать на стороне Азербайджана. Ход Эрдогана Азербайджаном © REUTERS, Presidential Press Office/Handout

Логичный вроде шаг (террористы опытнее азербайджанских срочников, да к тому их потери не будут учитываться в войне, а значит, сократят общее количество азербайджанских гробов по итогам конфликта) дал России основание для военного вмешательства.

Российская армия шла выпиливать боевиков в Сирию для того, чтобы они не появились на Кавказе — и сейчас, когда сотни этих зверей появились в 200 километрах от Дагестана, Москва получает возможность обнулить их за счет высокоточного оружия. И, не ввязываясь в конфликт между Арменией и Азербайджаном (ведь, по версии Баку, сирийских боевиков там нет), продемонстрировать всем, кто хозяин на Кавказе.

Наконец, события в Киргизии вообще сложно считать каким-то американо-европейским заговором.

Да, на территории этой страны присутствует множество западных НКО (по меткому замечанию одного комментатора, их на киргизской земле больше, чем мечетей), однако нынешний переворот объясняется не внешним вмешательством, и тем более не попытками сменить геополитический вектор страны.

Всё дело исключительно межклановыми разборками. В данный момент северным кланам не понравилось, что южане получили слишком много власти в стране. Такова специфика киргизской демократии — разрешение споров между кланами происходит в виде уличных погромов, мародерства, взятия штурмом правительственных зданий и освобождение криминалитета.

Экономика Киргизии в шоке. Протесты напугали банкиров страны © REUTERS, Vladimir Pirogov

Если уж искать общее во всех этих событиях, то это не внешнее вмешательство, а российская пассивность. Кремль до сих пор не может наладить эффективный контроль над событиями на постсоветском пространстве.

Именно поэтому сейчас, на фоне масштабной дезинтеграции и ослабления Запада, кризисы на российской периферии продолжают возникать с пугающей регулярностью.