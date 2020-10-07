Украинские власти оказались не готовы к новой волне коронавирусной инфекции

По состоянию на 7 октября в Украине зафиксировали 4753 новых случая заражения коронавирусом, а общее число официально зарегистрированных больных составило 239 337 человек. Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за сутки выявили в Харьковской области — 685 человек, а вслед за ней по заболевшим лидирует Киев. В их число попал глава правления «Ощадбанка» Андрей Пышный.

«4753 случая. Новый антирекорд. К сожалению, я стал частью этой печальной статистики, вечером получил результаты теста на Covid-19», — написал он об этом у себя на «Фейсбуке».

Многие больные страдают от осложнений, и среди них оказался бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Его состояние хуже. У него двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни», — рассказала в телеэфире его супруга Марина Порошенко, добавив, что коронавирусом также заболела дочь экс-президента Украины Евгения. В Верховной Раде бушует коронавирус: названо число заболевших © rada.gov.u

Но за жизнь Порошенко борются лучшие медики украинской столицы, в то время как простые граждане испытывают на себе все прелести реформированной во время его правления украинской медицины. Это касается и ковидных больных. К их массовому наплыву оказались не готовыми даже в Киеве, где сейчас складывается по-настоящему драматическая ситуация.

Не хватает ни медицинских специалистов, ни палат с койками, а иногда в дефиците даже основные медикаменты вместе с индивидуальными средствами санитарной защиты.

«Какой вам еще критической ситуации не хватает? То, что в больнице Дарницкого района на Красном Хуторе вместо травматологии и неврологии лежат больные двусторонней пневмонией? То, что больные лежат в забитых палатах и койки в коридорах? Или то что персонал отказывается работать и рисковать своей жизнью, за ту нищенскую зарплату? Ведь обещанных доплат не хватает даже на дорогу, а много из чего персонал вынужден покупать за свои деньги. Или почему в Украине нельзя массово сделать всем тесты, имея деньги в фонде, или повысить зарплату персоналу?

У меня тот же вопрос к городским властям Киева, Виталий Кличко, почему до сих пор в Киеве больницы в таком ужасном состоянии, почему персонал рискует жизнью и практически ничем не защищён? Посмотрите в каких условиях нахожусь я. Здесь не то что нет ремонта, здесь нет элементарных условий для нахождения. И здесь все такие палаты, здесь десятки людей борются со страшным недугом вместе с медиками на их нищенскую зарплату. Да, средняя зарплата 1 члена экипажа медиков скорой помощи около 12 тысяч грн, и это они работают с ковидными больными сутками, фактически на передовой», — рассказывает советник заместителя мэра и глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Еще хуже ситуация в других городах — например, в Одессе, где больных коронавирусом нередко просто не принимают в давно забитые клиники.

«Город закрыл приём больных. Инфекционка не принимает — заполнена. Отправляет в «Еврейскую» больницу. «Еврейская» закрыла приём. Двух пациентов отправили в Черноморск. Двое сидят сейчас под больницей. Отправлять уже некуда. В больнице водников одного приняли и осталось ещё одно место… Два часа 78-летнего пациента с сатурацией 78 не смогли никуда пристроить, скорая обзвонила всех и вернулась пациента домой. Объясните мне что делать? Места закончились не успев начаться? Для чего это все делается? Это уже просто диверсия какая то», — рассказывает об этом волонтер Катерина Ножевникова.

Между тем, вторая волна ковида не обрушилась на Украину внезапно. О ней заранее предупреждало большинство компетентных специалистов, призывая власти готовиться к будущим потрясениям. Но у Владимира Зеленского отнеслись к этим предупреждениям легкомысленно, успокоившись после сезонного летнего спада опасной болезни.

Чиновники поспешили расслабиться, а сэкономленные на борьбу с коронавирусом деньги оперативно освоили в рамках профильных и непрофильных министерств, преследуя при этом свои частные интересы, которые не имеют ничего общего с реальными общественными потребностями.

Фонд по борьбе с COVID-19 был создан в апреле, и в нем аккумулировали около 66 млрд гривен, которые как раз-таки должны были помочь стране в борьбе с эпидемией. Однако основную часть этого капитала пустили не на оперативные нужды здравоохранения Украины. Большую часть денег решили потратить на «улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог». Хотя это не имеет никакого отношения к насущным нуждам борьбы против инфекции.

Как сообщает Министерство финансов, по состоянию на 1 октября власти распределили практически все деньги из Фонда по борьбе с COVID-19 — 65, 959 млрд гривен. То есть фактически все заложенные в нем деньги. При этом Минздрав получил из этой суммы не более 8,4 млрд, а остальное ушло непрофильным министерствам — 2,7 млрд для МВД, 7 млрд для Минэкономики, 3,4 млрд для Минсоцполитики.

А Министерство инфраструктуры Украины получило сразу 35 миллиардов — специально для того, чтобы подлатать разбитые автотрассы в самый разгар коронавирусной «чумы». Еженедельно на это строительство уходит около двух миллиардов гривен из раздерибаненного спецфонда. Коронавирус. Глава Минздрава Украины сделал срочное заявление © Facebook, Максим Степанов

Все это объясняется очень просто — авральный дорожный ремонт стал важным элементом предвыборного пиара партии президента Зеленского, который пытается помочь своему рейтингу за счет критически важных для страны антикоронавирусных средств. Не говоря уже о том, что эти государственные миллионы уходят недобросовестным иностранным подрядчикам, которые ремонтируют дороги халтурно, банально наживаясь на украинских госзаказах.

Коррупционная составляющая этих действий самоочевидна, но многочисленные украинские спецслужбы не спешат расследовать обстоятельства растраты антикоронавирусных денег, чтобы ненароком не выйти на высшее руководство своей страны.

В итоге Украина встретила вторую волну пандемии без необходимого количества накопленных ресурсов. А денег в бюджете нет, взять их неоткуда. В сентябре было зафиксировано рекордное падение международных резервов Украины — согласно сообщению пресс-службы Национального банка, за первый месяц осени на выплату долгов потратили почти 2,7 млрд долларов. Но речь идет об обслуживании западных кредиторов, а жизнь и здоровье самих украинцев становятся предметом экономии со стороны антисоциального правительства.

И это может привести к тяжелейшим последствиям на фоне быстрого развития эпидемии.