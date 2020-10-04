Мгновенно реагируя на события, в погоне за сегодняшними сенсациями, мы невольно становимся жертвами информационной инфляции. Вчерашнее забывается столь стремительно, что мы не успеваем его даже осмыслить. А ведь материал, накопленный и осмысленный хотя бы в течении месяца, дает просто чудовищную картину происходящего на Украине

Казалось бы, прошло немногим больше месяца после очередного пафосного празднования Дня независимости — с его порвавшимся огромным флагом на самом высоком флагштоке и рухнувшим на Крещатик тризубом из надувных шариков — а сколько уже сделано глупостей, подлостей, мерзостей. Страна, которая в условиях московской якобы «оккупации» производила ракеты, самолеты, радиотехнику, обретя «независимость» не может пошить прочный флаг или запустить в воздух нехитрую конструкцию из надувных шаров.

Всей своей сущностью, пропагандой, злобой нацеленное на деструктив государство не может созидать. А поскольку технические достижения современной Европы стали окончательно недостижимы, приходится подражать наиболее простым и понятным формам Европы вчерашней, например, немецким. Огромное количество вольфсанглей, тоттенхофов и прочих эсэсовских знаков стали неотъемлемой частью современной Украины.

Пристрастие украинских «патриотов» к символике Третьего рейха может удивлять только стороннего наблюдателя. А теперь это увлечение официально санкционировано судьями Шестого апелляционного административном суда города Киева, которые определили, что символика дивизии СС «Галиция» нацистской не является в принципе. Как сообщил народный депутат Максим Бужанский, данное решение было принято не без давления «активистов Майдана». Украинцев из сети «ВКонтакте» перепишут и «нейтрализуют» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Как выяснилось, недоэсэсовцы умудрились прислать смски с угрозами и судьям, слушающим дело по символике 14-й гренадерской дивизии ваффен-СС Галичина, защищаемой главой Института Нацпамяти Дробовичем», — рассказал Бужанский. Кроме того, по его словам, «фанаты этих самых эсэсовцев вчера вечером пытались угрожать истцу и его адвокату [то есть своим оппонентам на процессе], наклеив им на двери квартир тексты с угрозами и эсэсовскими рунами».

Гитлеризм в законе — лучшее, что могла сделать майданная Украина для популяризации своей истинной физиономии в мире. Недаром популярная украинская блогер Елена Белозерская задолго до пресловутой «революции достоинства» утверждала, что «памятники Гитлеру ещё будут стоять» (за это высказывание в 2013 году ее лишили премии на конкурсё блогов Deutsche Welle). Ну, а после «революции» неонацистка Белозерская была зарегистрирована вторым номером в партийном списке «Правого сектора» и попутно отправилась на Донбасс убивать русских «недочеловеков». Этих немецких овчарок у нас целая стая с обильным приплодом.

Намедни очередная поклонница фюрера обнаружилась в Государственном архиве Украины. Позирующая в каске со свастикой Анна Путовая работает начальником отдела справочного аппарата и учета документов Центрального исторического госархива Украины и ярой «патриоткой». «Недавно она писала что у нее есть желание бить политических оппонентов из числа сторонников Зеленского в связи с выборами: "Хочется рыдать и бить их, пока не забьешь в землю", — написала она в своей записи 21 сентября», — не поленился пролистать страницу носительницы гитлеровской каски украинский блогерй Александр Вознесенский. — У меня лишь один вопрос: а действительно ли должно считаться допустимой нормой чтобы государственный чиновник демонстрировал у себя нацистскую символику, которую он носит, писал что придется участвовать в гражданской войне и по сути убивать соотечественников и рассказывать о том, что ему хочется избивать политических оппонентов пока не забьет их в землю?» (орфография оригинала).

Да: на современной Украине это целиком допустимо, популярно, безнаказанно. Вспомним, что апелляционный суд оправдал консула Украины в Гамбурге Василия Марущанца, прославившегося своими антисемитскими публикациями в социальной сети Фейсбук: «Жиды объявили войну Германии в 1934 году», «Боже, накажи жидов», «Жиды — говно» и т.п. И ещё бодрый старичок любил зиговать перед фотокамерой — как и множество его юных единомышленников на стадионах и улицах или напяливающих гитлеровскую форму во время многочисленных мероприятий в честь дизвизии СС «Галичина». Да что там руны и зиги — на некоторых украинских сайтах свободно продают даже обложки под паспорт с нацистской символикой и ностальгической надписью Reichskommissariat Ukraine («Рейхскомиссариат Украина»).

Если они выглядят как нацисты, исповедуют нацизм, пропагандируют нацизм — они и есть нацисты.

Что думают нацисты о людях Донбасса или украинских антифашистах, по большому счёту, нас интересовать не должно. Их предшественники тоже за людей не считали целые народы, как и отдельно взятых Ремарка, Эйнштейна или братьев Манн. Однако эта публика всегда мечтает думать за других и контролировать каждый шаг своих подданных. Так 25 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пользователи социальной сети ВКонтакте отныне будут ставиться на полицейский учёт. А одиознейшая редакция украинской Википедии (сборище отъявленных лгунов и националистов) ввела цензуру на ссылки украинских оппозиционных изданий — 112 Украина, NewsOne, ЗИК, «Наш», «Страна», «Политека», «КП в Украине» и прочих. Администратор украинской Вики Назар Токарь заявил: «С сегодняшнего дня на укр. Википедии любое изменение с использованием пропагандистских сайтов будет выдавать предупреждение перед хранением. Если это не повлияет на статистику, следующим шагом могут быть блокировки». «Ну что здесь сказать. Глубинам пропаганды самой украинской Википедии позавидовал бы даже Геббельс, — констатирует популярный украинский ТГ-канал Klymenko Time

Зато в стране торжествующей гитлеровской символики официально преследуют за герб Советского Союза, который гитлеровскую Германию одолел, под знамёнами которого сражались миллионы украинцев, при котором Украина, как мы ещё помним, производила ракеты и самолеты (а сейчас толком не может и шарики запустить). Вот недавно в Одесской области задержали гражданина, который пытался ввезти какое-то количество советских монет. Задержание обосновали тем, что на монетах изображен герб СССР и теперь незадачливому нумизмату грозит административная или уголовная ответственность в рамках закона о декоммунизации (не без гордости отметили в пресс-службе украинской Госпогранслужбы).

Пытаются стереть само понятие об истории и географии. Например, в Харькове станцию метро «Московский проспект», которая вполне логично находится на одноименном Московском проспекте, переименовали — чтобы лишний раз не вспоминать о столице государства, которое нацистов давило насмерть. Станцию переименовали в «Турбоатом» — в честь возведённого Советской властью знаменитого завода, но всё же интересно: как заново переименуют станцию метро, когда «Турбоатом» — как и вся оставшаяся украинская промышленность — окончательно накроется медным тазом?

Для надежности лоботомии в Верховной Раде собираются запретить украинцам участвовать во всех мероприятиях или ещё каким-нибудь способом взаимодействовать с органами государственной власти или местного самоуправления Российской Федерации, а заодно запретить гражданам сомневаться в Голодоморе 1933-34 годов как геноциде именно украинской нации — хотя голод тогда лютовал во многих районах Советского Союза. Отныне этого общего прошлого как бы не существует, а каким оно было — определит Верховная Рада.

Да и над будущим уже колдуют лучшие умы Незалежной. На «Оскар» украинские «патриоты» выдвинули художественный фильм «Атлантида», повествующий о грядущей судьбе «освобождённого» от российской «оккупации» Донбасса (кстати, отрицать «российскую оккупацию» тоже собираются запретить). Согласно авторам фильма, «освобождённый» вооружёнными силами Украины Донбасс является территорией почти непригодной для жизни: в результате войны все разрушено, люди озверели, почвы отравлены.

«События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь, — пересказывает сюжет киноленты пресс-служба Украинского оскаровского комитета. — Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители — бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве». То есть послевоенная разруха снималась в подмайданном Киеве и задавленном атошниками Мариуполе.

Именно таким украинские «патриоты» видят будущее Донбасса, и ради его скорейшего «освобождения» массово закупают в США «Джавелины», которые не стреляют даже в присутствии президента Украины (как это случилось 23 сентября во время украинских стратегических учений «Объединенные усилия — 2020» в Николаевской области). «Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое, надо разбираться», — оправдывается командующий войсками оперативного командования «Север» Валерий Залужный. Зато предыдущий президент, Порошенко, готов платить из своего собственного кармана тем, кто — в нарушение приказа о перемирии — готов стрелять по Донбассу.

Почему? Да потому что для них всегда существуют люди «первого» и «второго» сорта. К второму относятся русские и русскоязычные, у которых законодательно отнято образование на родном языке, возможность нормально смотреть и читать неугодные майдану информационные ресурсы, иметь свою настоящую, негалицизированную историю.

Там, где царит ультранационализм и неонацизм — всегда будет деление людей на этнические сорта. Знаем, видели, побеждали.