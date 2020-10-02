«Вот вам и патриотизм». Украинская националистка пришла в ужас от мнения украинского народа

О чем спорят пассажиры западноукраинской маршрутки

Ровенская журналистка Алина Дубовская, известная своими патриотическими взглядами и активной поддержкой армии, опубликовала пост, который произвел эффект разорвавшейся бомбы, собрав массу репостов и всю гамму фейсбучных лайков. Она подробно описала в нем скандал в городской маршрутке западноукраинского города Дубно, который ярко иллюстрируют позиции простых украинских граждан на седьмой год после победы Евромайдана.

Идейный конфликт в маршрутке случился на ровном месте — по сути, его спровоцировала сама Дубинская. Представительница гражданского общества случайно услышала, что думают о войне на Донбассе обыкновенные аполитичные украинцы — и пришла от этого в ужас, набросившись на двух местных бабушек и на поддержавших их пассажиров. А затем сочла за лучшее убежать из «сепаратистской» маршрутки, предварительно сфотографировав своих оппоненток — чтобы написать на них публичный донос. В Харькове участник АТО избил лаурета премии «Гордость страны» © zaveqna / flickr

«Ровенская область. Запад Украины. Маршрутка направляется в центр Дубно. Полностью заполнена пассажирами — в том числе, и стоячими. Едут две бабы.

— Сволочи, накрали себе! А зачем ту войну сделали? Если бы Украина на Россию не напала, то было бы нам хорошо! И покой был бы! — говорит та, которая сидит.

— А что же ты думаешь: что им жалко было тот Луганск отдать? Это же наши братья! — соглашается та, которая в очках.

Я подумала, что мне послышалось. Начинаю прислушиваться и понимаю, что смолчать не смогу. Встаю с места, проталкиваюсь через толпу пассажиров. Спрашиваю:

— Простите, а вы в Дубно родились?

— А какое твое с***ое дело?

— А такое. Скажите, так кто на кого напал?

— Украина на Россию. Вот сделали майдан, и пошли войной! — повторяет мне одна из этих двоих.

— Вы понимаете, что вы говорите?! Я не позволю вам тут озвучивать ваши сепаратистские мысли! Это неуважение к армии!

— А нам по**й армия! Она наш хлеб жрет!

Не выдерживаю. Перехожу на крик. Мол, из-за таких как они в Украине такое и творится, а я сама имею отношение к защите Украины. Кричу, что у них нет совести. Говорю, что пусть уже начинают по-русски говорить, Путина звать с войсками.

— Надо будет, так и позовем!

С другой стороны сидела женщина более молодого возраста, лет под сорок. Высказывает свой взгляд

— Ты, дура малолетняя, ты еще жизни не видела и не знаешь, что ты тут говоришь! Рот закрой!

Остальные пассажиры поддакивали этой троице. Кто-то даже предложил силой высадить такую умную меня из маршрутки — мол, буду знать тогда, как делать замечания. Вышла сама, предварительно сфотографировав своих оппонентов.

Вот вам и патриотизм. Вот вам и ценности. Мне нечего добавить. Мне до боли обидно. С Днем людей пожилого возраста, ага!».

Можно ли доверять словам Алины Дубинской? Скорее всего, она гиперболизировала позицию дубенчанок, которые навряд-ли призывали в Украину чьи-то войска.

Можно предположить, что эти люди занимались тем, что обычно делают пассажиры забитых украинских маршруток. То есть, критиковали политику украинского правительства, требуя прекратить бесконечный и бессмысленный военный конфликт — а заодно указывали на то, что война стала прямым следствием переворота в украинской столице.

Большинство комментаторов отмечают — патриотическая журналистка сгустила краски, чтобы представить бабушек «агентурой Кремля», натравив на них националистических погромщиков.

Однако, сам инцидент, несомненно, имел место в действительности, отражая реальную позицию множества жителей Украины — включая ее западный регион. Потому что большинство украинцев давно выступают против войны, справедливо усматривая в ней главную причину поразившего страну кризиса.

Об этом свидетельствуют данные социологов — как показало исследование Центра «Социальный мониторинг», 73% респондентов назвали самой важной проблемой решение конфликта на востоке Украины.

Более 80% опрошенных граждан считают, что власть не смогла достичь на этом направлении никакого успеха, а 42% респондентов рассматривают действия Зеленского как полный провал — ведь президент так и не решился на реальные попытки мирного диалога, обманув миллионы проголосовавших за него украинцев.

Больше того, согласно данным исследования почти треть участников опроса поддерживают предоставление особого статуса для неподконтрольных территорий Донбасса и прочие условия политической части Минских соглашений — что является безусловной «зрадой» в представлении воинственных сетевых патриотов.

В комментариях к резонансному посту Алины Дубинской они требуют перевести инакомыслящих украинцев в статус «неграждан», призывая соответствующим образом отредактировать законодательство Украины.

«Вот вам и причинно-следственная связь всех наших бед в стране! Пол страны — латентные и открытые коллаборанты, и при этом господствует абсолютная безнаказанность! Таких нужно фиксировать в отдельной базе на «Миротворце» и ставить перед парламентом требование принять соответствующий закон «О коллаборационизме», с нормой о переводе таких лиц в статус «негражданина», чтобы избавится от их участия в голосовании на выборах всех уровней» — пишет об этом блогер Валерий Тищенко. В Харькове ветеран «АТО» не смог объяснить, зачем угрожал взорвать своих коллег © commons.wikimedia.org, Samo8383

А другие националисты посчитали дубенских пассажиров платными провокаторами, которые специально ездят в маршрутках, чтобы распространять по городу пророссийскую пропаганду.

«Не исключено, что вы попали на платных агитаторов от пророссийских сил. Они и в электричках под Киевом работают, и около газетных раскладок, начинают подобные дискуссии в очередях «Ощадбанка». Причем, активизируются, как правило, перед выборами. Когда-то наблюдала двух дедов, которые тупо отрабатывали подобным образом у нас на районе», — обращается к Алине Дубинской ее соратница Лора Стоцкая.

Конечно, это безумная конспирология не имеет ничего общего с реальностью. Конфликт в западноукраинской маршрутке всего лишь показал, насколько далеки от людей профессиональные фейсбучные патриоты. Они не знают, боятся и ненавидят свой собственный народ, смертельно уставший от войны и разрухи. А их личный и классовый интерес полностью противоречит интересам большинства населения Украины.

Придет день, и украинцы действительно высадят эту публику — на очередном крутом повороте нашей истории.