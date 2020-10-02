После начала очередного витка армяно-азербайджанского противостояния в Карабахе, в ходе которого Азербайджан был активно поддержан Турцией, в российском обществе развернулась стандартная дискуссия на тему «защитит ли Россия Армению»

При этом и сторонники позиции «защитит», и их оппоненты не замечают, что предмет их дискуссии крайне далёк от реальности.

Дело в том, что Россия уже защитила в Закавказье и Армению, и Азербайджан от них самих. В мае 1994 года Россия остановила армянское наступление в момент, когда азербайджанское государство рушилось на фоне катастрофических поражений на фронте. Государственные перевороты и попытки их совершения стали обыденностью, армия была деморализована и неспособна воевать, а потенциальная военная поддержка Турции была парализована недвусмысленно заявленной готовностью Ирана выступить в таком случае против Турции.

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При том, что военно-техническое сотрудничество Россия осуществляла с обеими странами, критически важным оно также было исключительно для Армении. Азербайджан имел турецкую альтернативу, к тому же доходы от продажи углеводородного сырья давали возможность проводить закупки любых видов вооружения и техники на мировом рынке. Продавцов там всегда хватает.

Наконец, самое важное. Россия постоянно гасила попытки возобновить конфликт. Надо понимать, что без внешней сдерживающей силы Баку и Ереван были неспособны даже удерживать конфликт в состоянии заморозки. Местные политики оказывались в ситуации, когда им было проще воевать до последнего армянина или азербайджанца, чем попытаться найти компромисс. Можно с уверенностью заявить, что, что не останови Россия войну в 1994 году или позволь ей разгореться вновь, за прошедшие двадцать шесть лет Армения и Азербайджан столь основательно проредили бы население, разрушили экономику и расшатали государственные устои друг друга, что сейчас речь бы шла о выживании самих народов на их исторических землях (а не в диаспоре).

Таким образом, Россия постоянно осуществляет конструктивное (политическое и дипломатическое) вмешательство в данный конфликт. Просто наши люди, как правило, под термином «вмешательство» полагают прямое военное воздействие на сторону или стороны конфликта. Но таковое, хоть и выглядит эффективно по телевизору, как правило бывает деструктивным (если только речь не идёт о принуждении к миру зарвавшегося агрессора). Вот и сейчас Россия пытается политическими и дипломатическими средствами вернуть конфликтующие стороны в исходную точку, к заморозке боевых действий и за стол переговоров.

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Простое сравнение военных потенциалов Армении+НКР и Азербайджана показывает, что ни одна из сторон не в состоянии одержать полноценную военную победу без внешней поддержки. Сейчас кажется, что такую поддержку Азербайджану готова оказать Турция, по крайней мере Эрдоган сделал несколько недвусмысленных заявлений на эту тему. Однако в подобных ситуациях турецкий лидер слишком часто делал аналогичные заявления, а затем мирился с тем, что проведённые им «красные линии» неоднократно пересекались, чтобы предположить, что находящаяся в конфликте со всеми своими соседями Турция рискнёт начать боевые действия против государства, являющего официальным союзником России, при том, что союзники Турции по НАТО (не только США и Франция, но даже поддерживающая Турцию в Ливии Италия) однозначно не поддержали позицию Анкары. В данном случае позиция России и позиция того, что у нас всё ещё по инерции продолжают называть «мировым сообществом» едина, и она не в пользу Турции.

Да, турки оказали и, возможно, ещё окажут Азербайджану поддержку инструкторами и вооружением, возможно подкинут несколько тысяч наёмников, может быть даже задействуют во второй линии пару сотен непосредственно турецких солдат. Но для Анкары выходить за пределы того, что называется гибридной войной и приступать к непосредственным военным действиям в пользу Азербайджана смерти подобно. Слишком много у Турции вокруг врагов, с которыми отношения находятся на самой грани военного конфликта. Гибридную же войну в Закавказье Турция выиграть не может. Россия и Иран способны накачивать Армению вооружениями до тех пор, пока у армян есть кому воевать. Хоть население Армении и меньше, чем население Азербайджана, можно не сомневаться, что солдаты у Еревана закончатся не скоро (и ещё неизвестно у кого они вообще раньше закончатся). При этом, как уже успел убедиться в своё время Эрдоган, Россия владеет и механизмом применения экономических санкций, причём, в отличие от американских, они действуют и бьют очень больно.

Так что похоже, что Анкара специально подставила Баку под раздачу, по принципу: пусть азербайджанцы таскают каштаны из огня. Если получится, то основные бонусы, в виде резкого усиления влияния в Закавказье, отойдут Турции, если не получится, Анкара сделает вид, что не очень-то и хотелось, просто мимо проходила.

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Но зачем за столом переговоров ещё один Азербайджан? Баку вполне в состоянии самостоятельно сформулировать и защищать свои интересы. Сколько бы Анкара ни говорила с ним хором, громче этот голос звучать не будет, хотя бы потому, что кроме слов, Турция ничего не может предложить: как уже было сказано выше, попытка «поддержать Азербайджан на поле боя» непосредственно (турецкими войсками) ведёт Турцию к быстрой военно-политической и экономической катастрофе. Турецкое государство может оказаться в ситуации худшей, чем была после Первой мировой войны, когда проигравшую Турцию, едва не вернули в границы Румского султаната 1182 года (примерно треть от нынешней территории).

Таким образом, заняв ангажированную позицию, заранее отказавшись от роли непредвзятого посредника (честного маклера) Турция загнала себя в угол. Единственный вариант, дававший ей относительный успех, заключался в надежде на быстрое схлопывание обороны Нагорного Карабаха под внезапным ударом значительно превосходящих сил. В таком случае, существенное расширение контроля Азербайджана над спорными территориями, делало новую заморозку конфликта более приемлемой для Баку. Анкара же демонстрировала свою способность силой решать старые дипломатические проблемы. Но этого не произошло, и теперь каждый день боёв ухудшает международные позиции, как Турции, так и Азербайджана.

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Это серьёзно ухудшает международные позиции как Турции, так и Азербайджана, поскольку задействование в боях членов террористических организаций (если их «увидел» Вашингтон, доказывать больше ничего не надо) делает международное военное вмешательство легитимным. Вмешательство это будет (если будет) явно не в пользу Турции, при этом реализовать его в Закавказье (от имени мирового сообщества) может только Россия. Франция и США способны покусать Анкару в пользу Греции в Восточном Средиземноморье, осложнить жизнь туркам в Ливии и Сирии, но в Закавказье дорога им закрыта — даже через Грузию (которая пока подыгрывает Азербайджану, не столько против Армении, сколько против российской военной базы в Армении) логистика слишком сложна, а других путей и вовсе нет.

Поэтому, думаю, не случайно министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на вчерашней встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым внезапно проявил максимум конструктивности и, по итогам встречи, министры призвали обе стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Раньше Турция заявляла, что прекращение огня возможно только после того, как армяне полностью очистят Нагорный Карабах. Очевидно пришла пора делать вид «я не такая, я жду трамвая».

Впрочем, от нескольких дней, до пары недель, чтобы под шумок разговоров о прекращении огня ещё повоевать руками Баку (в надежде добиться улучшения позиций) у Анкары ещё есть. Но и риск нарваться на неприятную неожиданность с каждым днём возрастает.