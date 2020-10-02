Когда к применительно к нацизму применяют эпитеты «животный», «зоологический», «звериный», речь идёт не просто о ярком определении, но вполне конкретной характеристике явления, отличающегося воистину животной жестокостью

За рассуждениями об «арийском происхождении», «избранной нации» и «праве сильного» маячит стремление установить (если надо, то и силой) собственное господство над различными группами людей, иными народами и государствами. А для достижения этой цели необходимо наличие многочисленной и мотивированный массы, готовой к исполнению любых, даже самых человеконенавистнических приказов. Исполнение этих указаний должно быть доведено до условного рефлекса, а рефлекс взращивается националистической пропагандой, ксенофобским воспитанием, преодолением в себе гуманистического начала (или выборочным использование его только к собратьям по стае).

Эсэсовские убийцы из гитлеровских легионов отличались не только звериной жесткостью по отношению представителям «чужих» рас и народов, но и чрезвычайной щепетильностью отношений в своём кругу: честностью в личной жизни, готовностью к взаимовыручке, несомненной храбростью. Имея перед глазами пример своих предшественников, нынешние украинские наци тоже пытаются выработать в своих рядах подобное чувство товарищества, кастовой сплочённости, ощущение собственной «избранности». Недаром воинские ритуалы «Азова», «Нацкорпуса», «Центурии» и прочих неонацистских группировок буквально копируют эстетику Третьего рейха.

Кто убивал людей в Бабьем Яру? Историческая амнезия украинской элиты © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк Андрея Билецкого 100 лет спустя. Но, кроме разделения по национальному признаку, нынче актуально ещё и разделение по признаку территориальному — русскоязычная часть Украины до сих пор туго поддаётся дрессуре самозванных хозяев и, таким образом, тоже попадает в ранг людей «второго сорта» (согласно националистической «табели о рангах»).

Своё право на избранность один из идеологов ВО «Свобода» Юрий Михальчишин обосновывает тем, что пока на Востоке Украины при советской власти царили «террор, голодомор, завоз людей», в Галичине продолжалось «движение сопротивления, корпоративное движение, движение просвещения, молодёжное движение, на котором и выросли ростки украинского сопротивления и резистанса». Не отрицает Михальчишин взаимосвязь галицийского «резистанста» с гитлеровцами, о чем впрямую заявлено им в эфире YouTube-канала «Исландия»: «Было сотрудничество с немцами — это понятно. Нужно быть дураком, чтобы не иметь сотрудничества с внешними силами. Нет ни одной революционной организации в мире, которая когда-нибудь бы победила без внешней поддержки».

Значит ли это, что этнические чистки, которые практиковали ОУН-УПА, являются неотъемлемой частью «национальной революции»? Впрочем, вся история их «революционного движения» — от петлюровских погромов до современного этноцида — является подтверждением данного тезиса.

«Газовые камеры для мигрантов». Погребинский рассказал, как украинское государство поддерживает нацизм © Владимир Трефилов Донцов, Сциборский, Липа, Стецько, прочие теоретики и практики украинского национализма не просто сотрудничали с немецкими нацистами, но и активно перенимали, пропагандировали и внедряли оскотинивающие идеи гитлеризма, в том числе, обоснование массового истребления людей. Идеи национальной исключительности и «Большой войны» как способа консолидации, создания и укрепления политической нации остается близкой националистам и сегодня. Дихотомия «свой — чужой» (а война доводит противопоставление до абсолютной нетерпимости) является основой управления в обществе, базирующемся на идее национальной исключительности.

Когда обычному человеку официально предлагается себя считать наследником «ариев», внуком «подаривших миру цивилизацию трипольцев», носителем «самого древнего языка на Земле», найдутся и те, кто с благодарностью это воспримут. А восприняв, начнут навязывать эту, мягко выражаясь, спорную точку зрения другим, и несогласные будут вынуждены убираться подобру-поздорову.

Право навязывающего обществу свою волю «сильного» сформулировано (точнее, повторено) Донцовым в его разделении общества на воинственных, пассионарных «козаков» и подчиненных им, покорных «свинопасов». Однако в эпоху великих потрясений со дна общества как правило вздымаются не благообразные «козаки», но обыкновенные подонки.

Существует любопытная статистика спасшихся во время гибели «Титаника». Спаслись почти 100% плывших злополучном рейсом женщин и детей из пассажиров первого класса, среди пассажиров второго класса процент спасённых женщин и детей достигал 80%, а вот среди пассажиров третьего класса выжившими оказались одни мужчины, то есть самые сильные, которые отталкивая женщин и детей занимали места в спасательных шлюпках.

«А что мы видим у Камерона в фильме "Титаник"? Всё наоборот! В кино именно богатые пассажиры хищно отталкивают женщин и детей на пути к шлюпкам», — пишет приводящий данный пример американский политолог Фарид Закария в книге «Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами»: «Этологи — специалисты по инстинктивному поведению животных — отмечают <…> если зоологам путём различных обманных ухищрений удаётся сделать вчерашнего подонка доминантной особью, вожаком, кровью умывается вся стая. Более жестокого правителя, чем вчерашний маргинал, трудно себе представить — и в животном мире, и в человеческом…»

В рассуждениях Закарии есть определённая натяжка: пассажиров третьего класса на «Титанике» эвакуировали в последнюю очередь, но факт отсутствия среди спасшихся в этой категории самых беззащитных всё же показателен.

Киевский суд легализовал символику СС «Галичина» на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Недаром понятие «ветеран АТО» повсеместно становится синонимом совершенно дикого, животного начала. Так недавно в Киеве возле ТРЦ New Way группа животных в человеческом обличье жестко беззащитного избили православного священника (который, к тому же, недавно перенёс инсульт). «Да, был такой факт. Сейчас открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 УК — это хулиганство <…> Священник получил телесные повреждения, сейчас находится в больнице», — подтвердил инцидент пресс-офицер Дарницкого управления полиции Киева Евгений Ласкин.

Достаточной причиной нападения на абсолютно мирного человека стало, как позже заявил один из нападавших, что он — «ветеран АТО», а священник — служитель якобы «вражеской» Украинской Православной Церкви. Священнослужитель не стал писать заявление на нападавших, обронив лишь, что «Бог им судья». И в этих двух моделях поведения отражаются два мира — христианского добросердечия и первобытного варварства. К слову сказать, на фото видно, что один из нападавших был одет в майку Loki Tactical Midgard — бренд, который использует руническую символику и мифологию викингов, и пользуется изрядной популярностью среди неонацистов.

Киев: радикалы рисуют нацистскую свастику в Бабьем Яру

Это куда хуже триллера про животных-оборотней и страшнее фильма-катастрофы. Это сознательно сконструированная модель общества, обернувшаяся для Украины почти ежедневными подрывами боеприпасов, нападениями на людей, кровавыми жертвами. Реальность, увы, бывает значительно гаже пугающего кино или милейшей телепрограммы «В мире животных».