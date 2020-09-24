Черногорский человек, пугая сограждан угрозой, якобы исходящей для их страны со стороны Сербии, назвал ее – угрозу – «ползучей оккупацией». Сразу вспомнилось другое словосочетание: «ползучая капитуляция». Ею уже не первый год пугают украинцев некоторые политики

Выборы в Черногории: Джуканович проиграл, но власть отдавать не спешит © REUTERS, Stevo Vasiljevic Стево Вучинич в одном из интервью, рассуждая о скандальном «Законе о свободе вероисповедания», вызвавшем бурю возмущения и волну протестов, заявил, что присутствие на территории Черногории канонической Сербской православной церкви несет в себе угрозу «ползучей оккупации». Личность ничем не примечательная, о «фирме», которую он представляет, вообще лучше не вспоминать, да и позиция сама по себе новостью не является, ее регулярно тиражировали все спикеры от власти (теперь уже бывшей), при которой «Закон» был принят. А вот, оформление этой позиции и внимание привлекает, и пищу для размышления дает. Новизна и пикантность заявления, о котором идет речь, в формулировке «ползучая оккупация», точнее говоря, в определении «ползучая».

Черногория переживает сегодня то, что Украина пережила полтора года назад, когда на выборах поставила жирный крест на власти, которая завела страну в тупик войны, бедности, внешнего управления, изоляции, криминала. В Украине тогда сменился президент, а вслед за ним — и парламент. В Черногории по итогам выборов 30 августа избран новый состав парламента, в котором поменялись местами власть и оппозиция. Не далее как вчера состоялось первое заседание нового созыва, на котором была оформлена новая правящая коалиция.

Невыученный урок Украины. Пример Порошенко погубил президента Черногории © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По легенде, Россия всенепременно должна напасть на Украину, превратив свою нынешнюю гибридную «агрессию» в настоящую, а Сербия — на Черногорию. Отсюда и страхи: у нас — «капитуляция», к которой якобы ведет дело президент Владимир Зеленский, как только пытается сделать хотя бы самый крохотный шажок к установлению мира в Донбассе, у них — «оккупация», о которой якобы днями и ночами мечтают в Белграде. И что самое занятное, и у нас, и у них — «ползучая». Словесный образ яркий, не правда ли? Броский, запоминающийся. Судя по тому, что используют его и в Украине, и в Черногории, импортный. Сразу видно: сильные технологи работали, толковые. Жаль только, и украинцам, и черногорцам от этого никакой пользы, один вред.

Лидер оппозиции Черногории считает ошибкой санкции Запада против России © РИА Новости, Варвара Гертье | Перейти в фотобанк

Много и красиво рассуждая о свободе выбора для стран постсоветского и постсоциалистического пространства, переведенных Западом под свой контроль, США и Европа на самом деле лишают их такого выбора, требуя не искать баланс в отношениях с Западом и Россией, а отрываться от России. Свобода выбора существует исключительно в теории, на практике же выбор может быть свободным только в том случае, если он сделан против Москвы.