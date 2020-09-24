Выборы в Черногории: Джуканович проиграл, но власть отдавать не спешит
Выборы в Черногории: Джуканович проиграл, но власть отдавать не спешит
© REUTERS, Stevo Vasiljevic
Пресс-секретарь неканонической Черногорской православной церкви, имеющей статус неправительственной организации, Стево Вучинич в одном из интервью, рассуждая о скандальном «Законе о свободе вероисповедания», вызвавшем бурю возмущения и волну протестов, заявил, что присутствие на территории Черногории канонической Сербской православной церкви несет в себе угрозу «ползучей оккупации». Личность ничем не примечательная, о «фирме», которую он представляет, вообще лучше не вспоминать, да и позиция сама по себе новостью не является, ее регулярно тиражировали все спикеры от власти (теперь уже бывшей), при которой «Закон» был принят. А вот, оформление этой позиции и внимание привлекает, и пищу для размышления дает. Новизна и пикантность заявления, о котором идет речь, в формулировке «ползучая оккупация», точнее говоря, в определении «ползучая».

Черногория переживает сегодня то, что Украина пережила полтора года назад, когда на выборах поставила жирный крест на власти, которая завела страну в тупик войны, бедности, внешнего управления, изоляции, криминала. В Украине тогда сменился президент, а вслед за ним — и парламент. В Черногории по итогам выборов 30 августа избран новый состав парламента, в котором поменялись местами власть и оппозиция. Не далее как вчера состоялось первое заседание нового созыва, на котором была оформлена новая правящая коалиция.

Невыученный урок Украины. Пример Порошенко погубил президента Черногории
Невыученный урок Украины. Пример Порошенко погубил президента Черногории
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк
Риторика проигравших в Черногории как две капли воды похожа на риторику их украинских друзей по несчастью. Как будто по одному и тому же пособию писалось, из одного «флакона» наливалось. Не вижу в этом ничего странного. Украину и Черногорию ведут по одной и той же геополитической траектории, так что схожесть словесного оформления избранного для нас и черногорцев маршрута выглядит вполне естественно. И друзья у нас теперь одни и те же, и во враги и нам, и им определили одного и того же субъекта системы международных отношений — Россию. С той только разницей, что нас в Украине приучают во всем плохом винить сразу Москву, а черногорцам тут надо делать дополнительный ход, возлагая ответственность за все свои беды и проблемы сначала на Сербию, а потом уже на Россию. Политические процессы в обеих странах круто замешиваются на ксенофобии: русофобии, сербофобии.

По легенде, Россия всенепременно должна напасть на Украину, превратив свою нынешнюю гибридную «агрессию» в настоящую, а Сербия — на Черногорию. Отсюда и страхи: у нас — «капитуляция», к которой якобы ведет дело президент Владимир Зеленский, как только пытается сделать хотя бы самый крохотный шажок к установлению мира в Донбассе, у них — «оккупация», о которой якобы днями и ночами мечтают в Белграде. И что самое занятное, и у нас, и у них — «ползучая». Словесный образ яркий, не правда ли? Броский, запоминающийся. Судя по тому, что используют его и в Украине, и в Черногории, импортный. Сразу видно: сильные технологи работали, толковые. Жаль только, и украинцам, и черногорцам от этого никакой пользы, один вред.

Лидер оппозиции Черногории считает ошибкой санкции Запада против России
Лидер оппозиции Черногории считает ошибкой санкции Запада против России
© РИА Новости, Варвара Гертье | Перейти в фотобанк
Украину и Черногорию в их нынешнем положении объединяет еще один момент, основанный на импортных указаниях и «темниках». К сожалению, объединяет. И у нас, и у них политика конфронтации с близкими географически, исторически, духовно соседями дополняется резкими нападками на церковь. Настолько резкими, что они способны привести даже к очищению территории обеих стран от присутствия канонических церквей. В Украине одним из главных внутренних врагов сделали Украинскую православную церковь, развернув против нее гонения и доведя религиозный раскол до создания искусственной альтернативы в лице Православной церкви Украины. В Черногории прошлая власть ринулась в бой против Сербской православной церкви, по украинскому примеру взяв курс на создание собственной национальной церкви. Цель и в том, и в другом случае понятна. Речь идет о разрыве духовных связей и скреп между народами, о ломке национальной идентичности украинцев и черногорцев через отрыв от православия и общих церковных институций с русскими и сербами.

Много и красиво рассуждая о свободе выбора для стран постсоветского и постсоциалистического пространства, переведенных Западом под свой контроль, США и Европа на самом деле лишают их такого выбора, требуя не искать баланс в отношениях с Западом и Россией, а отрываться от России. Свобода выбора существует исключительно в теории, на практике же выбор может быть свободным только в том случае, если он сделан против Москвы.