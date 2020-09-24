Пресс-секретарь неканонической Черногорской православной церкви, имеющей статус неправительственной организации, Стево Вучинич в одном из интервью, рассуждая о скандальном «Законе о свободе вероисповедания», вызвавшем бурю возмущения и волну протестов, заявил, что присутствие на территории Черногории канонической Сербской православной церкви несет в себе угрозу «ползучей оккупации». Личность ничем не примечательная, о «фирме», которую он представляет, вообще лучше не вспоминать, да и позиция сама по себе новостью не является, ее регулярно тиражировали все спикеры от власти (теперь уже бывшей), при которой «Закон» был принят. А вот, оформление этой позиции и внимание привлекает, и пищу для размышления дает. Новизна и пикантность заявления, о котором идет речь, в формулировке «ползучая оккупация», точнее говоря, в определении «ползучая».
Черногория переживает сегодня то, что Украина пережила полтора года назад, когда на выборах поставила жирный крест на власти, которая завела страну в тупик войны, бедности, внешнего управления, изоляции, криминала. В Украине тогда сменился президент, а вслед за ним — и парламент. В Черногории по итогам выборов 30 августа избран новый состав парламента, в котором поменялись местами власть и оппозиция. Не далее как вчера состоялось первое заседание нового созыва, на котором была оформлена новая правящая коалиция.
Риторика проигравших в Черногории как две капли воды похожа на риторику их украинских друзей по несчастью. Как будто по одному и тому же пособию писалось, из одного «флакона» наливалось. Не вижу в этом ничего странного. Украину и Черногорию ведут по одной и той же геополитической траектории, так что схожесть словесного оформления избранного для нас и черногорцев маршрута выглядит вполне естественно. И друзья у нас теперь одни и те же, и во враги и нам, и им определили одного и того же субъекта системы международных отношений — Россию. С той только разницей, что нас в Украине приучают во всем плохом винить сразу Москву, а черногорцам тут надо делать дополнительный ход, возлагая ответственность за все свои беды и проблемы сначала на Сербию, а потом уже на Россию. Политические процессы в обеих странах круто замешиваются на ксенофобии: русофобии, сербофобии.
По легенде, Россия всенепременно должна напасть на Украину, превратив свою нынешнюю гибридную «агрессию» в настоящую, а Сербия — на Черногорию. Отсюда и страхи: у нас — «капитуляция», к которой якобы ведет дело президент Владимир Зеленский, как только пытается сделать хотя бы самый крохотный шажок к установлению мира в Донбассе, у них — «оккупация», о которой якобы днями и ночами мечтают в Белграде. И что самое занятное, и у нас, и у них — «ползучая». Словесный образ яркий, не правда ли? Броский, запоминающийся. Судя по тому, что используют его и в Украине, и в Черногории, импортный. Сразу видно: сильные технологи работали, толковые. Жаль только, и украинцам, и черногорцам от этого никакой пользы, один вред.
Украину и Черногорию в их нынешнем положении объединяет еще один момент, основанный на импортных указаниях и «темниках». К сожалению, объединяет. И у нас, и у них политика конфронтации с близкими географически, исторически, духовно соседями дополняется резкими нападками на церковь. Настолько резкими, что они способны привести даже к очищению территории обеих стран от присутствия канонических церквей. В Украине одним из главных внутренних врагов сделали Украинскую православную церковь, развернув против нее гонения и доведя религиозный раскол до создания искусственной альтернативы в лице Православной церкви Украины. В Черногории прошлая власть ринулась в бой против Сербской православной церкви, по украинскому примеру взяв курс на создание собственной национальной церкви. Цель и в том, и в другом случае понятна. Речь идет о разрыве духовных связей и скреп между народами, о ломке национальной идентичности украинцев и черногорцев через отрыв от православия и общих церковных институций с русскими и сербами.
Много и красиво рассуждая о свободе выбора для стран постсоветского и постсоциалистического пространства, переведенных Западом под свой контроль, США и Европа на самом деле лишают их такого выбора, требуя не искать баланс в отношениях с Западом и Россией, а отрываться от России. Свобода выбора существует исключительно в теории, на практике же выбор может быть свободным только в том случае, если он сделан против Москвы.