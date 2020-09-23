В американских концлагерях для мигрантов массово стерилизуют беззащитных женщин

В США разгорается скандал, подробности которого шокировали даже местных правозащитников, привыкших к системному нарушению прав приехавших на заработки мигрантов. Многие из латиноамериканских заробитчан находятся в самых настоящих концлагерях, где их незаконно удерживают в тюремных условиях, разделяя между собой семьи и отбирая несовершеннолетних детей. Как стало известно благодаря расследованию известных американских изданий, над заключенными в «центрах временного содержания» женщинами проводили незаконные медицинские эксперименты, которые имели своей целью их принудительную стерилизацию.

«Медицинские эксперименты над заключёнными в центре временного содержания мигрантов (фактически — частном концлагере) женщинами заставляют вспомнить бесчеловечные опыты доктора Менгеле. В штате Джорджия массово практикуется стерилизация мигранток путём удаления у них матки.

Причём сами женщины часто даже не понимают, что с ними происходит.

Об этом свидетельствуют как сами узницы, так и медперсонал, ужаснувшийся увиденному. Операции поставлены на поток и проводятся «конвейерным методом». Четыре неправительственные организации, которые решили подать в суд иск по факту нарушения прав человека, возлагают ответственность за происходящее на администрацию США», — пишет об этом «Юманите».

Как сообщает работавшая в лагере медсестра, местные доктора с ходу проводили женщинам гистерэктомию, не обращая внимания на медицинские показания. Причем некоторых латиноамериканок оперировали без анестезии, из-за чего они испытывали мучительные страдания. Недовольных этими действиями медработников преследовали, чтобы не допустить огласки происходящих событий. Пострадавшие женщины готовы дать показания в суде, и уже известно, что стерилизация латиноамериканских мигранток могла проводиться и в других лагерях подобного типа, которые расположены на территории многих американских штатов. Правозащитники видят в этом системную политику, основанную на глубоко укоренившихся расовых предрассудках по отношению к «понаехавшим» на заработки «латинос». Мигранты и атланты: на ком держится мир © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

«Быть такого не может!» — завыл традиционный хор защитников воображаемой Америки. И правда — как такое может быть в стране, где детей отнимают у родителей на границе, держат их в клетках без средств медицинской защиты в разгар пандемии, подвергают сексуальным домогательствам и потом не могут объединить с депортированными родителями? Во всё это проще не верить, потому что в головах у нас — совсем другой образ Америки. Тем не менее, для США эта история банальна, поскольку в этой стране всегда были популярны евгенические теории. В 20-м веке США стерилизовали 70 000 человек. Как вы думаете, кого? Чёрных, индейцев, иммигрантов, заключённых, нищих и прочие «угрозы» белому англосаксонскому миру. Для Пуэрто-Рико это, например, обернулось стерилизацией трети населения. Это, кстати, исторический рекорд — Америка и в этом тоже лидер», — пишет из Лос-Анджелеса украинский политбеженец Анатолий Ульянов.

Все это заставляет вспомнить недавний украинский скандал, напрямую связанный с этой темой. Депутат от «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова тоже порассуждала о стерилизации бедняков, которые обращаются к государству за социальной поддержкой при рождении своего потомства. Выступая на вебинаре Киевской школы экономики, она заявила, что малоимущие украинцы производят на свет «некачественных» сограждан, продолжающих выклянчивать государственные пособия.

«Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жёстко, детей очень низкого качества. Это приводит к тому, что они тоже садятся на государственные средства», — рассказывала своим собеседникам Третьякова. Хотя украинское государство обязано обеспечить гражданам равные права на образование, здравоохранение и базовый пакет социальных услуг. А пресловутые «кухаркины дети» ничем не отличаются по своим качествам от отпрысков людей с хорошими лицами — сколько бы ни твердили об этом социальные расисты из числа постсоветской интеллигенции.

«Это Маргарет Тэтчер говорила, и Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает и не защищает. У них даже когда-то был заместитель министра социальной политики, один лорд — он сказал, что тот, кто хочет получить какое-то социальное пособие, должен быть стерилизован. Ли Куан Ю кастрировал, стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования. Очень жестокими методами, я бы сказала даже, садистскими, выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами», — рассуждала Галина Третьякова, которая уже давно известна инициативами по ограничению трудовых прав наемных рабочих.

Принудительная стерилизация бедных и «нежелательных» элементов является одной из самых позорных страниц современной истории. Среди ее сторонников был нацистский вождь Адольф Гитлер, который лично подписал закон о принудительной стерилизации больных и «расово неполноценных» людей. Подобные меры осуществлялись до шестидесятых годов в Швеции и США, а израильское правительство тайно снижало рождаемость среди еврейских репатриантов из Эфиопии. Власти Израиля публично признали, что эфиопкам вводили гормональные контрацептивы с длительным действием — причем, это решение принималось на уровне генерального директора министерства здравоохранения.

Насильственная стерилизация официально признана преступлением против человечности, подпадающим под юрисдикцию Римского статута Международного уголовного суда — однако Вашингтон не признает его юрисдикцию, и явно не боится подпасть под чужие санкции. По словам американских правозащитников, градус антисоциальной политики постоянно растет — причем, ее жертвами становятся не только мигранты, но и урожденные граждане США. Это особенно ярко проявилось во время коронавирусной пандемии — как сообщает Wall Street Journel, американским пациентам придётся платить за будущую прививку от коронавируса, поскольку страховка Medicare не покрывает расходы на препараты для экстренного использования. А это значит, что 44 миллиона пожилых американцев, наиболее подверженных ковидным осложнениям, должны будут отдать за нее свои деньги.

Между тем, коронавирус продолжает распространяться — по данным Института Джонса Хопкинса, рост числа заболевших фиксируется в 28 штатах США, а страна по-прежнему занимает первое место в мире по числу зараженных и по числу летальных исходов. Американскую медицинскую систему раскритиковал даже миллиардер Билл Гейтс, сравнивая ее с государственной медицинской системой социалистических стран. Коронавирус – болезнь бедных © REUTERS, Jeanty Junior Augustin

«Вьетнам можно только поздравить — относительно его ВВП и безотносительно пандемии, у него лучшая система образования и здравоохранения. Это очень странно, что эти коммунистические страны, с точки зрения глобального блага, общественного блага, делают всё очень, очень хорошо. Куба, даже Керала, самая социалистическая часть Индии, имеют, несомненно, лучшие системы здравоохранения», — констатировал этот сверхбогатый капиталист, отвечая на вопросы New York Magazine.

История со стерилизацией трудовых мигрантов рисует для нас контуры ближайшего будущего — когда «защитники демократических ценностей» будут лишать бедняков права на рождение собственного ребенка, исходя из людоедского принципа «нечего плодить нищету». США идут в авангарде этих процессов, реализуя мечты украинских неолиберальных чиновников, не желающих тратиться на лечение и поддержку материально необеспеченных граждан. Альтернативой этой самоубийственной практике может быть другая система, работающая в интересах общества — вместо бесконечного преумножения частных прибылей и минимизации социальных расходов.