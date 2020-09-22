Сегодня можно уже практически с полной уверенностью говорить, что «зеленая команда» печется не о мире в Донбассе, а о создании видимости своей кооперативности в «нормандском» формате. Зеленскому нужны переговоры ради переговоров, не более того. В такой ситуации дело мира могло бы взять в свои руки гражданское общество — «люди мира»

Украинская православная церковь при активном участии представителей общественности приступила к реализации инициативы, о которой было объявлено несколько недель назад. 21 сентября в Святогорской Лавре начал работу Международный форум «Люди мира». Целью собрания является объединение общественных и индивидуальных усилий для поиска путей к установлению мира и урегулированию конфликта в Донбассе.

Форум приветствовал Блаженнейший митрополит Онуфрий. От имени Церкви с программной речью на нем выступил управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний. Именно он произнес слова «грех войны», вынесенные в заголовок этого текста. Владыка Антоний обратился к духовному наследию христианского учения, вспомнив высказывание одного святого, который из всех грехов особо выделил один страшный грех — грех войны. Одним из его проявлений и последствий становится состояние, в котором люди перестают воспринимать других людей в человеческом образе, дегуманизируют их.

«На войне люди смотрят друг на друга через прицел оружия, — сказал владыка. — Когда даже дети различают, как свистит пуля от того или иного автомата, это очень страшно. Поэтому для нас важнее всего сделать все, чтобы их будущее было мирным. И здесь нам надо спешить, ведь война играет очень плохую роль. Люди привыкают к войне, привыкают даже к смерти. Происходит сакрализация войны как таковой. Мы с самого начала говорили, что война — это плохо, что нельзя воевать, нельзя разделять свой народ. Мы очень хотели бы, чтобы политики прислушались к голосу Церкви, а голос церкви — это голос народа».

Православная церковь перехватывает инициативу у политиков установления прочного мира в Донбассе © svlavra.church.ua Владимира Зеленского, озвученные в выступлении в ООН в тот же день, когда «люди мира» проводили свой первый форум, подтверждают, что в представлении руководства Украины мир в Донбассе выглядит не так, как о нем думают Церковь и большинство украинцев. Мысли и чувства и самого президента, и тех, кто его окружает, заточены только на поиски «соломинок» в глазу Москвы. Никакие «бревна» в других глазах их не интересуют и не волнуют.

«75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно было выучить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе доказывают, что этот урок не усвоен. Напомню, что это не только и не просто война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это подобно попытке вернуться к разделению сфер влияния в мире», — сказал Зеленский.

«Продвигают русский мир»: глава СНБО назвал крестные ходы войной против Украины © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Даже одна только эта реплика главы нашего государства может служить пусть не совсем прямым, но во всяком случае косвенным подтверждением сегодняшней «миротворческой» концепции официального Киева: мир нам в принципе нужен, мир с Россией — нет.

Ни писем, ни звонков из Америки по этому поводу, как в недавней истории с американо-европейской истерикой по поводу процедуры избрания нового главы САП, не поступало по той простой причине, что в них нет никакой необходимости. Киев четко следует в русле данных ему инструкций. Кому-то очень сильному надо, чтобы Украина работала против России, и Украина эту надобность покорно обслуживает. Фамилии украинских президентов меняются и будут меняться, линия же, которой они следуют во внешней политике, остается без изменений.

УПЦ проведет в Донецкой области форум «Люди мира» © Скриншот из видео Люди миру

Церковь и «люди мира» отнюдь не наивны и прекрасно понимают, что в ситуации, в которой конфликт в Донбассе и связанный с ним мирный процесс пребывают сегодня, говорить о мире вряд ли приходится. Слишком много накопилось разного рода проблем и наслоений, которые необходимо устранить, прежде чем думать о переведении переговорного процесса в плоскость практических действий. Сложность ситуации, однако, не должна, по мнению инициаторов и организаторов Форума, служить непреодолимым препятствием. За работу следует браться безотлагательно, здесь и сейчас. И первым шагом тут должен стать диалог между сторонами конфликта. Путь к миру лежит через диалог — которого упорно избегает Киев. Поэтому такого рода обсуждений и инициатив боится украинская власть. Секретарь СНБО Алексей Данилов от ее имени уже успел пригрозить организаторам Форума, заявив, что их деятельностью заинтересуется Служба безопасности.