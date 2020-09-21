После серии громких подтверждений грубого вмешательства США и ЕС в работу органов государственного управления Украины они не только не стали вмешиваться аккуратнее, а, наоборот, отбросили в сторону остатки приличия. «По-другому и быть не может», – считает президент

Созданные несколько лет назад в Украине специализированные органы по борьбе против коррупции (НАПК, НАБУ, САП, ВАКС) еще в момент появления каждого из них вызывали подозрения в том, что их собираются контролировать и направлять зарубежные «партнеры» Киева или, говоря прямым текстом, американцы. Коррупция в различных ее формах глубоко и прочно обосновалась во всех без исключения сферах украинской жизни. Такое положение вещей свойственно, конечно, не только Украине, наша страна в этом отношении отнюдь не исключение из правил, а всего лишь одна из их национальных разновидностей. У нас, как почти у всех других, тот, кто контролирует коррупцию, контролирует страну и все в ней и с ней происходящее.

«Джулиани готовит новость-бомбу». Эксперты о разворовывании американской помощи Украине © REUTERS, Kevin Lamarque

Погрозить пальчиком Киеву и нахмурить брови «партнерам» пришлось из-за того, что украинская власть проявила неожиданную решительность и самостоятельность в самом что ни на есть «американском» пункте внутренней политики: в вопросе кадрового обеспечения работы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сыр-бор разгорелся в связи с избранием в Верховной Раде членов конкурсной комиссии по выборам председателя САП. Еще накануне голосования, в первых числах сентября, официальные представители Евросоюза, группы Г-7 и Всемирного банка направили в парламент и Офис президента письмо, в котором прямым текстом сообщили о своем недовольстве кандидатами на избрание. И для пущей важности пригрозили: задумайтесь над возможными последствиями своего решения, если оно нам не понравится. Ударным аргументом по давней традиции американо-украинских отношений стало требование «независимости» антикоррупционных институций. Беру это слово в кавычки, так как оно употреблено в переносном значении: американцы, когда требуют от нас независимости для чего-то или кого-то, имеют в виду независимость от нашей стороны, ну и, ясное дело, зависимость от самих себя.

Коррупция патриотов Украины — это все-таки патриотизм или коррупция? © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

К пусканию критических и угрожающих стрел в украинский огород подключились депутаты Европейского парламента. И страху, надо сказать, навели выше крыши. Кто-то из них даже приостановкой безвизового режима решил припугнуть. И припугнул. Президент Владимир Зеленский вынужден был объясняться-оправдываться. Среди прочего он сказал, что разделяет мнение «западных партнеров». И добавил: «полностью их поддерживаю». И еще: «Считаю, что по-другому и быть не может». Может, уважаемый Владимир Александрович, может. И должно быть по-другому, если Вы — президент суверенного государства.

В те же дни, когда разворачивались события, о которых идет речь, было опубликовано интервью со Святославом Пискуном, бывшим генеральным прокурором Украины. Он несколько дней побыл советником нового генпрокурора, но вынужден был быстро уйти по настоятельному требованию наших доморощенных подпевал западного хора. Среди прочего Пискун, хорошо осведомленный о том, что происходит в Генпрокураторе, сказал: «исполняющая обязанности посла (США в Украине. — П.Р.) не вылезает из Генпрокуратуры. Она просто туда ездит, как на работу». Вот вам и завершающий мазок на полотно под названием «украинская независимость»!