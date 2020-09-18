Персонал психиатрической больницы перекрыл дорогу, требуя выплатить долги по зарплате

Работники Житомирской областной психиатрической клиники перекрыли автотрассу, требуя выплатить долги по зарплате. Последний раз им платили в начале августа, когда персонал больницы получил аванс за июль. С тех пор денег не дают, а в последнее время даже не обещают, что и заставило медиков выйти на улицу. По словам участников акции, некоторые из них живут сейчас исключительно за счет собранного на огороде. Но свёклой не заплатишь за коммуналку, а картошку не обменяешь на одежду или лекарства.

«Наш медицинский директор Александр Гусак говорит, что финансирования нет, поэтому и денег нет на заработную плату», — рассказала журналистам медсестра Житомирского областного центра психического здоровья Виктория Коритко.

А глава областного управления здравоохранения Николай Суслик исчерпывающе объяснил причину неплатежей. Дело в том, что областную психбольницу всегда финансировали из областного бюджета, а в апреле это госфинансирование свернули в рамках второго этапа так называемой медицинской реформы. Его переложили на областные бюджеты, хотя было заведомо ясно, что одна из самых бедных областей Украины не сможет обеспечить работу учреждений психиатрии.

«Управление здравоохранения не финансирует на сегодняшний день коммунальные некоммерческие предприятия, которые работают у нас в области. Финансирует Национальная служба здоровья Украины. Но этого недостаточно. А финансирования через областную администрацию и управление охраны здоровья нет», — рассказал протестующим руководитель областного управления здравоохранения Николай Суслик. «Медицина для богатых, а умирать будут бедные»: Скачко о последствиях коронавируса для Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Как результат, уже 25 июня депутаты Житомирской облрады приняли решение ликвидировать центр психического здоровья — одну из двух психиатрических клиник, которые работали в Житомирском регионе. Его планируют присоединить к той самой областной психиатрической клинике, где сейчас не платят зарплату. Это тупиковая ситуация, выхода из которой до сих пор не нашли.

Протесты сокращённых медиков проходят с апреля по всей стране. Так, работники киевской клинической больницы «Психиатрия» устроили акцию с плакатами «Спасите украинскую психиатрию!» и обнародовали предварительные результаты второго этапа медицинской реформы имени Ульяны Супрун, которые способны шокировать людей с самой здоровой психикой:

«30% сотрудников психиатрических больниц будут уволены, а часть палат закрыта. Клинические психологи, эрготерапевты частично — медсестры и санитары — подлежат увольнению. Финансирование на содержание и лечение пациентов сокращается в два раза. С апреля врачам платят меньше прожиточного минимума — 3800 гривен (140 $). Значительно увеличена рабочая нагрузка для врачей. Введение системы записи и хранения медицинских данных («Хельси») не обеспечивает конфиденциальность данных о психических расстройствах. Некоторые диспансеры для психически больных пациентов закрыты. Реабилитационные и вспомогательные услуги для пациентов не созданы. Через несколько недель они будут вынуждены жить на улицах и голодать».

Украинская психиатрия стала жертвой антисоциальной политики профессиональных постмайдановских реформаторов — больницы закрывают, а врачей выдавливают из профессии сокращениями и безденежьем. Украинские чиновники обещают психиатрам дополнительное финансирование за счет государственного бюджета, но тогда не совсем понятно, зачем надо было отменять это финансирование в рамках «медицинской реформы»? И почему ее инициаторы до сих пор не ответили за свои преступные действия, направленные на разрушение украинской медицины?

Тем более что о последствиях сокращения психиатрических клиник заранее предупреждали известные медицинские специалисты.

«Чудовищное «реформирование» психиатрической системы, начатое Ульяной Супрун, продолжается. Главные врачи психиатрических больниц в эти дни получают жесткое указание избавляться от пациентов, по своему состоянию не нуждающихся в стационарном лечении. Таких в наших больницах около тридцати процентов. Выполнение этого указания неизбежно сделает каждого главного врача преступником. Поскольку наши психиатрические интернаты советского образца перегружены, не могут принять дополнительных клиентов, нуждающихся в социальной помощи — крыше над головой, пище и хотя бы минимальной медицинской поддержке. В ближайшие месяцы многие из них будут умирать на улицах от голода и холода. Нас ожидают не только смерти психически больных людей на улицах и площадях, но и обусловленные хроническим голодом нападения психически больных людей на более благополучных украинских граждан с целью грабежа», — писал об этом глава Ассоциации психиатров Украины, бывший антисоветский диссидент Семен Глузман.

Недоступная медицина: стоимость операций в мединститутах НАМН достигнет 230 тыс. грн © РИА Новости, Варвара Гертье | Перейти в фотобанк

Мы уже сейчас можем судить об этом по новостной хронике, которая ежедневно рассказывает о террористических нападениях, немотивированно жестоких убийствах и других выходках не вполне адекватных граждан, которые сводят счеты с жизнью или разгуливают голышом по улицам украинских городов.

Экономический кризис, бесконечная война, нестабильность, безработица, нищета — все это в прямом смысле слова сводит людей с ума, усугубляясь последствиями коронавирусной пандемии. В стране постоянно растет число бывших участников АТО, которые получили тяжелые психологические травмы, а теперь то и дело наносят их остальным гражданам. В стране находятся сотни тысяч единиц незарегистрированного оружия, и инциденты с пьяной стрельбой или случайно взорванными гранатами давно не вызывают никакого ажиотажа.

К этому просто привыкли, предпочитая не обращать на проблему никакого внимания.

Помощь психологов и психиатров становится в этой ситуации критически важной. В противном случае Украина может реализовать на практике сюжет фильма «Джокер», причем в ускоренном режиме, «на максималках». Экономия на психиатрии обойдется стране слишком дорого, а на ее лечение уйдут долгие годы.

А до тех пор общество будет все больше напоминать собой психиатрическую палату, из которой ушел оставшийся без жалования персонал.