Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие Стратегию национальной безопасности страны. Документ построен на демагогии и отрицании России. О реальных угрозах для государства и его граждан речь в нем не идет, а рассуждения и умозаключения далеки от действительности

Зеленский утвердил приоритеты национальной безопасности Украины © пресс-служба президента Украины

Об уровне демагогии в документе можно судить уже по первому приоритету: «человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность — наивысшая социальная ценность в Украине». Затем в тексте идет ссылка на Конституцию: «реализация этой нормы Конституции Украины — главная цель государственной политики национальной безопасности».

После этих слов, думаю, у любого украинца отпадет всякая охота читать Стратегию до конца. Ничего полезного он в ней для себя не найдет. В реальной действительности сегодня ситуация выглядит с точностью до наоборот. Государственные органы не заботятся ни о жизни граждан, ни об их здоровье. Что же касается чести и достоинства, то эти понятия трактуются настолько произвольно, что очень часто превращаются в собственную противоположность. Особенно для тех людей, кто не научился слепо поддерживать тренд, именуемый у нас теперь «патриотическим».

Количество откровенно демагогических положений, не имеющих ничего, совершенно ничего, общего с реальностью, в новой Стратегии просто зашкаливает. Если бы кто-то взялся помечать их красным цветом, то текст бы превратился едва ли не в сплошное красное пятно. Такое впечатление, что авторы сознательно поставили перед собой цель уйти от действительности, построив документ на чистейших абстракциях и благих намерениях.

Впрочем, если бы демагогия была главным недостатком Стратегии национальной безопасности, это, принимая во внимание общий стиль украинской общественно-политической и государственной жизни, можно было бы как-то понять и объяснить. Если практически все, что говорят спикеры разного уровня, включая самый высокий, от имени государства, это — чистейшей воды демагогия, то почему о безопасности они стали бы говорить по-другому?

«Безопасность человека — безопасность страны»: политолог назвал циничной новую стратегию нацбезопасности Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Россию, понятно, в документе величают «агрессором» и «оккупантом». Эти определения кочуют у нас из одного государственного акта в другой, так что их появление в Стратегии не выглядит странно. Странно другое. Странно, что никто из разработчиков такого рода документов, а это далеко не самые глупые в наших краях люди, наоборот, одни из самых умных, никак не удосужится заглянуть в какой-нибудь справочник по международному праву и прочесть действующее ныне определение понятия «агрессия». Или, может быть, заглядывает, да только опасается доложить начальству о том, что там прочел?

Я уж не говорю о том, что «агрессор» ведет себя весьма странно. Он не наступает, а только обороняется. Такая, вот, непонятная «агрессия».

Одним из направлений работы государства в сфере безопасности Стратегия провозглашает, только не смейтесь, «защиту граждан на оккупированных территориях, включая Крым». Если же говорить конкретно о Крыме, то там Киев, если верить Стратегии, берет на себе обязательство «защищать права, свободы и законные интересы своих граждан». А еще — «реализовывать инициативы по реинтеграции.., социальной защите и поддержке населения». Это — в теории. На практике же воду в Крым, как не давали, так и не даем. Это не «законные интересы» и «социальная защита».

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Помнится, осенью 2014 г. в Киеве в экспертной, университетской, академической среде активно обсуждался вопрос о том, когда распадется Россия: в марте 2015 г. или все-таки в апреле-мае? Поверить в то, что она вовсе не распадется, никто, ну или почти никто, не мог и не хотел. Победа тогда была близка, как никогда.

Сегодня в Стратегии национальной безопасности никакие сроки не упоминаются, однако, ход мысли целиком и полностью совпадает с безумными мечтаниями шестилетней давности. Ну почему так, а?