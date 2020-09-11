Профсоюзы требуют от Шмыгаля и Зеленского обратить внимание на подземную забастовку криворожских рабочих

В Кривом Роге продолжается драматичная подземная забастовка. Сотни украинских шахтеров, которые работают на шахтах «Октябрьская», «Гвардейская», «Родина» и «Терновская», отказываются подниматься на поверхность, требуя повысить зарплату, улучшить условия труда и вернуть льготный стаж для работающих под землей горняков.

Акция подземного протеста началась еще 3 сентября, однако собственники Криворожского железорудного комбината, который находится под совместным управлением группы «Метинвест» и группы «Приват», упорно не хотят выполнять требования рабочих. Капиталисты умеют считать копейку, особенно во время глобального кризиса. А потому они отказываются идти на уступки трудовому коллективу своего предприятия и изо всех сил пытаются подавить забастовку, чтобы избежать незапланированных расходов и сохранить собственные сверхприбыли.

Как сообщают криворожские профсоюзные активисты, представители собственников оказывают давление на семьи бастующих горняков. А главное, они берут бунтовщиков на измор — в прямом смысле этого слова. Охранники проверяют продуктовые пайки спускающихся под землю рабочих, чтобы они не взяли с собой «лишнюю» еду для участвующих в протесте товарищей, остающихся в забое больше недели.

Тактика олигархов построена на попытке замолчать резонансную забастовку, о которой молчат принадлежащие им телеканалы, которые буквально несколько дней назад подробно рассказывали о забастовках на белорусских заводах. Говорить об украинских протестах нельзя, потому что правдивая информация о событиях не выгодна ни собственникам, ни власти, на которых традиционно ориентируется либеральный журналистский бомонд.

Однако сообщения о подземной акции быстро распространяются в социальных сетях благодаря солидарной поддержке, которую оказывают им жители Кривого Рога и других городов страны. Новые технологии помогают следить за событиями даже из-под земли. К примеру, бастующие рабочие отозвались на нашу публикацию, которая рассказывала об их борьбе, предсказывая Украине новую волну рабочих протестов. Шахтёры против олигархов. Подземная забастовка на родине Зеленского © Facebook, Сергей Каплин

Эти прогнозы сразу же оправдались. 10 сентября стало известно о протестах в придунайском портовом городе Рени, расположенном на юге Одесской области. Местные рабочие забаррикадировались в резервуаре для хранения нефтепродуктов, требуя выплаты обещанной заработной платы. Они три месяца чистили нефтяные резервуары от каменноугольной смолы, добросовестно выполнили свою задачу, однако представитель компании «Укрчем» выдали им только часть обещанной суммы. Обманутые люди уже объявили голодовку и грозят сжечь себя, если их попробуют силой вытащить из стального хранилища.

Продолжаются протесты и в другом, бердянском, порту, где государство намерено уволить почти 60% представителей трудового коллектива. Все это делается с целью последующей приватизации предприятия, которое могут отдать в руки частного собственника или же как минимум передать порт в длительную концессию. Из обанкротившегося предприятия выбрасывают балласт из «лишних» людей, заодно избавляясь от базовых соцобязательств. Однако работники уже начали выходить на протестные митинги, требуя от Министерства инфраструктуры не допустить массовых сокращений.

Украинское правительство практически не реагирует на новые акции украинских рабочих. Кабинет министров направил в Кривой Рог первую заместительницу министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлию Свириденко, которая должна была выступить посредником между капиталистами и рабочими. Однако руководство Криворожского железорудного комбината намерено подавить протест, и переговоры пока что не принесли никакого серьезного результата.

«По главному требованию протестующих — повышению зарплаты — было продемонстрировано, что с шахтерами, как и раньше, считаться не будут», — рассказал об этом сегодня председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, который потребовал от Дениса Шмыгаля и Владимира Зеленского немедленно вмешаться в ситуацию, надавив сверху на олигархов.

По словам Волынца, «борьба вышла на новый виток», и к протестам готовы присоединиться горняки с западных и восточных регионов страны. А в самом Кривом Роге продолжаются митинги возле администрации города, где самым нелицеприятным образом высказываются об антисоциальной политике «слуг народа».

Кризис будет подталкивать украинцев к новым протестам, и фраза «Бастуют все!» может оказаться одним из главных лозунгов нынешней осени и зимы. В Украине постепенно возрождается классовая борьба, в авангарде которой идут независимые и боевые группы профактивистов, которые бросают вызов могущественным олигархическим кланам. На Украине прекратили работу угольные предприятия – Волынец © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Есть ли перспективы у профсоюзного движения в Украине? Да, несомненно, есть, ведь противоречия между трудом и капиталом стремительно нарастают, и потребность в защите трудовых прав тоже растет. Независимые от начальства профорганизации, которые не имеют в своих рядах даже тысячи членов, бескомпромиссно отстаивают трудовые права и социальные интересы рабочих — и на протестных акциях, и в судах. Количество членов таких профсоюзов постепенно увеличивается, потому что рабочие и служащие все чаще ищут у них защиты.

В качестве примера таких перспективных профсоюзов можно привести Независимый профсоюз «Павлоградугля», где рабочие добиваются привлечения к уголовной ответственности работодателей и выносивших неправомерные решения судей. Этой же борьбой занимается Свободный профсоюз «Спартак», объединяющей в своих рядах рабочих нескольких крупных промышленных предприятий, включая ЮМЗ и «Интерпайп», а также врачей, учителей и пенсионеров.

Профсоюз «Спартак» был создан на базе нескольких независимых профсоюзов и успешно защищает своих членов в судах. Хотя судебная волокита занимает у активистов много времени и энергии, ограничивая их деятельность по организации массовых акций», — рассказывает об этом известный рабочий активист Алексей Символоков.

Между тем, становление рабочего движения имеет значение не только для решения ситуативных проблем рабочих и служащих Украины. Наличие организованных массовых рабочих организаций является необходимым условием для социально-экономического возрождения страны. Активные и боевые профсоюзы могли бы помешать катастрофическому повышению тарифов и воспрепятствовать уничтожению предприятий, которые были ликвидированы по итогам Евромайдана.

Они позволили бы людям обрести в борьбе настоящее достоинство, добиваясь нормального уровня жизни с помощью внедрения социальных льгот и повышения нищенских зарплат, через сопротивление наглому диктату чиновников и хозяев.