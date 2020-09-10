Александр Григорьевич дал большое интервью видным российским журналистам – и это интервью производит очень гнетущее впечатление. Батька еще раз доказал, что он находится вне объективной реальности и вообще не понимает, что происходит на улицах Минска, а также в российско-белорусских отношениях

Еще недавно казалось, что хождение по граблям — это народная украинская забава. От Майдана через Майдан к Майдану идет Незалежная, каждый раз совершая одни и те же ошибки, уничтожая на Украине остатки государственности, а также остатки самой Украины.

Курс на превращение страны в «Анти-Россию» уже доказал свою деструктивность для украинского суверенитета, однако Киев продолжает ему следовать, отказываясь от любой нормализации отношений с Москвой и даже от соблюдения соглашений, заключенных при посредничестве России (например, Минских).

Курс на Запад продолжает являть из себя попытку пробить чубатой (то есть даже без амортизатора в виде волос) головой железобетонную стену — но Украина продолжает об неё биться, прописывая эти попытки обязательными в конституции и вывешивая у себя на госучреждениях флаги ЕС.

Ну и, наконец, постоянно избирает «спасителями нации» тех, кто не может или не хочет уйти в сторону от грабель. Игра Лукашенко. «Беломайдан-2020» и забытая «революция» 20-летней давности © РИА Новости, Ю. Иванов | Перейти в фотобанк

Однако, к сожалению, это хождение по граблям оказалось заразным и перекинулось на Белоруссию. Если кому-то показалось, что Александр Лукашенко извлёк уроки из начавшихся в августе массовых акций протеста (к которым привели на 95% ошибки Батьки на внутренней и на внешней арене), то большое интервью, данное президентом Белоруссии руководителям российских СМИ, развеяло эти надежды.

Так, например, Лукашенко на голубом глазу заявил, что «никакой дестабилизации в стране нет», а то, что есть, происходит исключительно из-за внешнего фактора. Американцев в Польше, Чехии, Литвы «и, к сожалению Украины — создают там опорные пункты».

Ни слова, ни даже намёка о безграмотно проведенной предвыборной кампании, а также о посадках абсолютно неопасных в электоральном плане оппозиционных кандидатов (Бабарико, Тихановского, а также попытке посадки Цепкало), лишь консолидировавших оппозицию.

И ладно бы он просто это не сказал и не признал. События, происходящие на улицах Белоруссии, показывают: он своих ошибок даже не понял. Белорусский протест откровенно выдохся, на улицы выходит все меньше и меньше народа, Координационный совет продемонстрировал свою полную политическую импотенцию. И в этой ситуации Лукашенко вместо того, чтобы дать протестующим распасться на грызущие друг друга фракции (как это сделал Владимир Путин после событий на Болотной), после чего интегрировать их в политическую систему страны именно как мелкие противоборствующие оппозиционные группировки, решил продемонстрировать, кто в Белоруссии настоящий Батька.

ОМОН стал снова избивать людей (рискуя при этом консолидировать и усилить протест, как это сделал «Беркут» на Майдане, избив студентов и «онижедетей» 30 ноября 2013 года), а спецслужбы и милиция начали отлавливать членов Координационного совета, после чего выдворять их за границу или арестовывать. Создавая тем самым этим, по словам самого же Лукашенко, политическим ноунеймам — «бывшему этому министру, бывшему послу, бывшему театралу, флейтистке» образ политзаключенных, борцов за добро и справедливость. Безпалько: Если рухнет Лукашенко, это еще не значит, что рухнет Белоруссия © РИА Новости, Нина Зотина

И консолидируя вокруг них протестующих, создавая единую и не видящую иных способов борьбы, кроме уличных, антилукашенковскую оппозиционную массу.

Кроме того, Лукашенко так и не понял, что нельзя искажать реальность. Нет, если речь идет о Кимченирии, где руководитель имеет тотальный контроль над СМИ и может формировать нужную ему реальность — то можно. Однако в Белоруссии власти не то что не доминируют в информационной сфере — они ее проиграли оппозиционным, польским и западным СМИ, и спасаются во многом за счет инфоподдержки из России.

Так что когда Лукашенко начинает рассказывать белорусскому народу сказки о том, что Мария Колесникова была задержана при попытке сбежать из Белоруссии, что она свободно прошла белорусских погранцов, но при этом как-то нарушила процедуру, была выкинута своими соратниками из машины, после чего задержана добрыми силовиками — это для белорусов звучит как сюр. Особенно после того, как слова Лукашенко опровергаются его же правоохранителями, выдвинувшими Марии Колесниковой обвинение в попытке захвата власти.

И без того невысокое доверие к словам президента — потерявшего значительную часть легитимности в обществе — стремится к околоплинтусному уровню.

Неумело врёт Лукашенко не только белорусам, но и россиянам. На сегодняшний день против белорусского президента (вылившего ушаты помоев на Россию, взявшего в заложники российских чевэкашников и выставившего их на торги между Москвой и Киевом) настроена большая часть российского экспертного, политического и академического сообществ.

А рейтинг в России для Лукашенко крайне важен — ведь именно популярность Батьки среди россиян, а также его образ «народного президента, верного друга России и честного хозяйственника» помогали опираться на российское общественное мнение в борьбе с Кремлем по экономическим и интеграционным вопросам. Поэтому сейчас, казалось бы, Александр Григорьевич должен был приложить усилия для восстановления этого образа — и прежде всего избавления от имиджа «лживого предателя». Марат Баширов: Лукашенко наконец-то осознал, что опоздал с реформами © РИА Новости, Владимир Трефилов

Сделать это было весьма просто — он мог пойти по пути Эрдогана и заявить, что резком обострении отношений виноваты третьи силы. Что история с чевэкашниками была провокацией, затеянной украинскими спецслужбами и реализованной предателями или дураками в спецслужбах, «которых я уже наказал».

Вместо этого он в интервью подчеркивает правоту собственных действий и фактически возлагает вину за произошедшее на саму Россию. Дает понять, что Москва бросила своих граждан на произвол судьбы. Сам Лукашенко якобы на торги никого не выставлял, Украине никого выдавать не собирался, а брошенным россиянам даже помог — снабдил водой, едой и отправил на границу.

Возможно, Батька посчитал, что его заверений о «внешней угрозе России и Белоруссии» будет достаточно для того, чтобы Москва снова поняла, простила и забыла — однако это еще раз доказывает его полное непонимание окружающей реальности.

Это интервью скорее убедило россиян в том, что Лукашенко либо безумен, либо — опять же — двуличен. А значит, с ним нельзя вести дела по-братски — в лучшем случае по-партнерски. При этом не идя с Лукашекно нога в ногу по ключевым внутриполитическим вопросам — дабы не наступать вместе с ним на белорусские грабли.

Ну и, наконец, задуматься о будущем Лукашенко в качестве партнера России в Белоруссии. Ведь, как говорится, умный учится на чужих ошибках, а глупый — на своих. Как же тогда назвать человека, который не учится даже на своих?