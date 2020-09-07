Почему украинские патриоты не боятся ядерного конфликта

Новая холодная война все ближе к горячей фазе. В пятницу с британской авиабазы Фэрфорд вылетели три американских стратегических бомбардировщика B-52H с позывным «Юлия», который вполне мог быть игривым реверансом Юлии Тимошенко. Они вошли в воздушное пространство Украины со стороны Польши, пролетели над Киевом, а затем повернули на юг, к Крыму, и полтора часов кружили вдоль побережья Азовского моря.

Все это время их сопровождали самолеты украинских ВВС, а к крымским берегам синхронно подошли два американских и два британских разведывательных самолета, включая Sentinel R.1, который служит для управления ракетно-бомбовыми атаками.

Эта демонстрация силы вызвала восхищение у диванной армии украинских патриотов, которые давно истосковались по перемогам. Представители «партии войны» особенно радовались тому, что американские бомбардировщики способны нести на себе ядерные заряды и могут являться орудием первого удара в глобальном конфликте. Их не смущало, что этот конфликт может вспыхнуть прямо над Украиной, которая без проблем пускает в свое небо иностранные военные самолеты, поставив жителей страны перед свершившимся фактом.

Несмотря на то что страна пока не является формальным членом военного блока НАТО, боевые действия на ее территории гарантированно приведут к массовым жертвам и разрушениям.

Восторги по поводу пролета американских бомбардировщиков не прекращаются уже несколько дней. Украинские галантерейщики окончательно уверовали в то, что они представляют собой грозную военную силу, — разумеется, при поддержке заокеанского кардинала. Многие из них вполне искренне ожидают наступления третьей мировой, рассчитывая, что она поможет разом решить все проблемы с Донбассом и Крымом. Алексей Зубец: Без экспансионизма США мир был бы более спокойным и комфортным местом для жизни © Youtube / Алексей Зубец

«Как настроение? Празднуем сегодня два дня с момента пролёта над страной американских бомбардировщиков, или уже чуть подсхлынуло счастье? Немного напоминает восторг туземцев джунглей Амазонки, завидевших в небе «железную птицу», — поиронизировал над этим депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

Однако «железная птица» над Амазонкой могла нести не только агентов компаний, которые сводили джунгли под рудники или каучук, но также антропологов, врачей и учителей. С полетами американских бомбардировщиков все куда более однозначно. Они ведут к нарастанию силовой конфронтации и действительно могут спровоцировать наступление полномасштабной войны с реальной перспективой уничтожения Украины, которую цинично используют в качестве плацдарма для военной операции против соседнего государства.

«Вопрос к тем моим соотечественникам, которые радуются полётам американских бомбардировщиков B-52 на границе с Крымом… Чему вы радуетесь? Эскалации конфликта, который будет разверзаться на вашей земле? Американцам все равно, ведь это, как всегда, за тридевять земель от их домов, но вам-то не может быть все равно?» — спрашивает украинский блогер Анатолий Ульянов, получивший политическое убежище в США после нападений со стороны ультраправых.

Этот вопрос выглядит совершенно логичным. Однако проблема в том, что за последние тридцать лет в Украине вырастили целое поколение туземной интеллигенции, которая живет в соответствии с оруэлловским девизом: «война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила». Патриотические грантоеды привыкли обслуживать интересы западной метрополии, полагая их своим собственным интересом, и видят предназначение своей родины в вечной цивилизационной войне, рассматривая собственный народ в качестве ее расходного материала.

А будущий глобальный конфликт представляется им в виде победоносного крестового похода, когда Москву забомбят в каменный век без всяких негативных последствий для Украины.

Эта поразительная наивность противоречит самой элементарной логике и обыкновенному здравому смыслу. Хотя воинственная сетевая общественность все равно ничего не решает в своей стране, прочно подпавшей под унизительное внешнее управление.

«Спрашивали ли граждан Украины, хотят ли они участвовать в глобальной термоядерной войне на стороне США? Конечно же, не спрашивали. Когда это колониальная администрация спрашивала мнение туземцев колонии по таким вопросам?» — констатирует этот факт одесский журналист Юрий Ткачев.

Страна шла к этому долгие годы — при Кравчуке, Кучме, Ющенко, Януковиче, и переворот 2014 года всего лишь перевел зависимость в новое качество, когда украинская армия превратилась в натовского оруженосца и денщика. Хотя этот процесс вплоть до последнего времени оставался незаметным для многих комментаторов и экспертов, пока над их головами не появились стратегические бомбардировщики из США. Представитель Госдепа США Стивен Биган прилетел в Киев © AFP, Chung Sung-Jun/POOL

«Пишут что, дескать, Украина может стать ареной сражения двух ведущих мировых держав; что как никогда близок ядерный Армагеддон, до которого остались всего пара минут; что мы все умрем, когда поля страны, что лоскутным одеялом раскинулась в центре Европы, зальют напалмом. Вы что, серьезно только заметили? Это не в вашей стране в 1993 году напрямую подписали меморандум о военном сотрудничестве с США? Это не ваш министр обороны 8 февраля 1994 года подписал договор о сотрудничестве со странами НАТО. Это не ваша страна первой вошла в «Партнерство во имя мира»? Это не у вас с 1997 в акватории Черного моря года каждый год проходят очень даже военные учения стран НАТО. Тоже во имя мира. Это не у вас добровольцы с регулярной армией, при участии натовских инструкторов, шестой год противостоят «сильнейшей и самой большой армии, закрыв Европу от восточной орды»? Я все понимаю, но как можно не знать и не видеть происходящего десятилетиями? Какой прозрачности должны быть стекла в очках, и какой толщины броня в лобных долях?» — спрашивает блогер Александр Тимошенко.

Напряжение нарастает, причем не только в прозрачном осеннем небе, где все чаще летают военные самолеты. 7 сентября к берегам Крыма вышло французское разведывательное судно «Dupuy de Lome», которое прощупывало радарами противовоздушные комплексы С-400, размещенные на территории Крыма.

Отсылки к холодной войне давно уже не являются в этой ситуации публицистическим оборотом — ситуация в Восточной Европе все отчетливее напоминает тревожные времена восьмидесятых, когда весь мир балансировал на грани большой войны. В те дни против ядерного сценария боролись миллионы людей, а антимилитаристская повестка до сих пор важна для молодежи из разных стран. За специфическим исключением Украины, где активисты выходят протестовать против разрядки и компромисса, старательно срывая любые шаги на пути к миру.

Между тем, безумное стремление к войне и радостные призывы к обострению ситуации способны привести к логичному результату.

«Как бы ни было смешно или грустно, но все эти шестилетние истерические вопли, танцы, скачки и кривляния на Печерских холмах и окрестностях могут закончиться враз и плохо. Для Печерских холмов. В первую очередь», — констатирует экономист, публицист Александр Рябоконь.