30 августа в Крыму после тяжелой болезни скончался Виктор Николаевич Тихонов, бывший председатель Луганского облсовета, вице-премьер Украины, посол Украины в Белоруссии. Тяжеловес украинской политики, один из немногих разумных людей в правительстве, кто последовательно выступал за федерализацию и экономическую самостоятельность регионов

Узнав о смерти Виктора Николаевича, один из моих знакомых не смог скрыть эмоций: как умер — такой могучий, такой большой, такая глыба! Невольно вспоминаются слова революционного классика: «Какая глыба, какой матёрый человечище».

Официальные фото не передают истинной стати этого человека. Даже в старости (а ему в прошлом году исполнилось 70 лет) Тихонов оставался очень высоким, крупными мужчиной, с аристократическими чертами лица. Не знающий его трудовой биографии предположить не мог, что перед ним человек из самой простой семьи, начинавший подсобным рабочим на шахте.

Потом четверть века он работал на знаменитом на весь Советский Союз Луганском тепловозостроительном заводе — тогда производственном объединении «Ворошиловградтепловоз». Здесь от рядового слесаря дорос до одного из руководителей предприятия и первого секретаря горкома партии. С эпохой независимости избран народным депутатом, тесно общался (а потом и подружился) с Леонидом Кучмой, стал председателем Луганского облсовета, в 1994 году вместе с другими видными политиками Юго-Востока публично выступил против первого Майдана — «Оранжевой революции». Политолог Якубин: Витольд Фокин поверил, что может добиться успеха там, где другие спасовали © Facebook, Алексей Якубин

Харьковчанам, как и многим другим жителям Украины, Виктор Тихонов запомнился как «подельник» харьковского губернатора Евгения Кушнарева. Их вместе обвинили в «сепаратизме» за организацию съезда депутатов всех уровней в Северодонецке, который четко выразил позицию русскоязычного Юго-Востока и неприятие внепарламентских методов борьбы, которые использовали украинские националисты. Увы, с тех пор «оранжевые» ничего не поняли, а лишь научились силовому подавлению инакомыслия. Бесконечное апеллирование к «революционному праву», реализация безумных фантазий Михновского-Донцова-Бандеры, чудовищный унитаризм привели Украину в то жалкое состояние, в котором она пребывает.

О сути ныне действующей модели украинского государства Виктор Тихонов в 2016 году говорил в интервью «Литературной газете»: «У Кучмы, Ющенко и Януковича были одни и те же политические консультанты, сидели в одних и тех же помещениях администрации президента при всякой власти. Вбрасывалось, будто став федеральной страной, сразу начнутся сепаратистские настроения, и Украина развалится. В результате, страна разваливается, будучи жёстко унитарной… Когда деньги концентрируются, их легко делить. А делятся с теми, кто лучше удовлетворит потребности руководителя того или иного ранга. Начинает процветать коррупция. Ну и, конечно, концентрация финансов — это политические вожжи: каждый губернатор так зависит от столицы, что не может ничего делать, пока не ублажит всех руководителей в городе Киеве».

Тихонов был не только опытным топ-менеджером и политиком, который реагирует на вызовы времени, из тех, кто предлагает решение противоречий. В его понимании стратегическим решением накопившихся проблем во внутренней политике была федерализация Украины (где теперь само слово «федерализм» приравнено к сепаратизму). Если мы вспомним историю, то в «Майн Кампф» Гитлер утверждал, что одним из главных врагом его тоталитарных идей был именно федерализм. Так и современные сторонники национал-тоталитаризма полагают, что федерализм — то есть разумное государственное переустройство с учётом особенностей различных регионов Украины — представляет смертельную опасность для их режима. Пятнадцать лет «Оранжевого майдана». Бесполезный Ющенко и миролюбивый Кучма © Дмитрий Чеботаев | Дмитрий Чеботаев | Перейти в фотобанк

Виктор Николаевич являлся одним из теоретиков украинского федерализма, методично обосновывал его необходимость с научной, политической и экономической точки зрения. «Для нового этапа развития Украины требуется иная организация публичной власти, главной чертой которой должна стать соответствующая внутренняя территориальная организация государства», — указывал Виктор Тихонов в своём программном труде «Манифест федерализма» и обосновывал необходимость реформы на опыте многих успешных стран: США, ФРГ, Швейцарии и прочих.

Оказавшись после Евромайдана в политической эмиграции, Виктор Николаевич поселился в Алуште, где быстро стал другом и советником для многих людей. К нему обращались правительственные чиновники и простые люди, и он никогда не отказывал. Любил и умел общаться с людьми, был большой жизнелюб — громогласный, веселый, радушный. Тем обидней для знавших Виктора Тихонова кажется его преждевременный уход. Но даже когда заканчивается жизнь, остаются идеи — и самое время к ним прислушаться.