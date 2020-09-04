План нормализации положения в Донбассе включает три элемента: прекращение огня, политическое урегулирование, реинтеграция в состав Украины. Режим прекращения огня сохраняется пять недель, однако перейти к политической части мирного процесса не удается

Устойчивое прекращение огня на линии разграничения в Донбассе, которого удалось добиться в результате введения с 27 июля комплекса дополнительных мер, практически перестало привлекать внимание украинских СМИ. Сенсационность этого явления, или, лучше сказать, процесса, присутствовавшая в первые дни и недели после запуска проекта в дело, сошла на нет. Если отдельные сообщения по этой теме еще время от времени кое-где проскакивают, то каких-либо материалов обобщающего характера, которые раскрывали бы общую ситуацию, не наблюдается.

Андрей Козенко: В Донбассе не верят Украине — там верят в себя и в Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов

За предыдущий отчетный период, по наблюдениям миссии, в Донецкой области произошло одно нарушение режима прекращения огня, в то же время в Луганской области не зафиксировано ни одного.

Ежедневный отчет от 1 сентября по своему характеру почти ничем не отличается. Миссия зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня в Донецкой области и ни одного в Луганской. За предыдущие сутки в Донецкой области не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня, при этом в Луганской области, по наблюдениям СММ, произошло шестьдесят таких нарушений в виде одиночных выстрелов из стрелкового оружия и отдельных взрывов.

В период с вечера 28 по вечер 29 августа миссия зафиксировала 42 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области (за предыдущий отчетный период было зафиксировано 1 такое нарушение). С вечера 29 по вечер 30 августа СММ не зафиксировала ни одного такого нарушения. В период с вечера 28 по вечер 29 августа, точно также как и за предыдущий отчетный период, миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Луганской области. С вечера 29 по вечер 30 августа СММ зафиксировала 60 нарушений режима прекращения огня в этой области.

Члены миссии при этом отметили, и это очень важно, что, по их оценке, нарушения имели место в рамках учений с боевой стрельбой. Иначе говоря, носили чисто формальный характер.

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Понятно, что нарушения режима прекращения огня имеют место. Пусть их немного, если сравнивать с тем, что было, можно сказать, что совсем немного, но они есть. Украина вопреки введенным ограничениям не отказалась от ведения разведки с помощью беспилотных аппаратов, причем продолжает делать это системно. Время от времени дроны проводят атаки, двое представителей ДНР получили тяжелые ранения именно от боеприпасов, сброшенных с них. Хоть и не часто, но продолжают работать снайперы.

За минувшее с 27 июля время один военнослужащий Народной милиции Донбасса погиб от снайперской пули. Со стороны ВСУ продолжает вестись обустройство новых позиций, что тоже запрещено.

Среди прочих недоработок режима устойчивого прекращения огня стоит назвать и провал запуска механизма расследования случаев нарушения, предусмотренный дополнительным комплексом мер. Тут не сделано ровным счетом ничего, что вряд ли можно рассматривать как случайность. Так и не восстановлена полноценная работа Совместного центра контроля и консультаций, что также должно было быть сделано.

В общем, недостатки и недоработки есть, однако прогресс в обеспечении прекращения огня заметен, что называется, невооруженным глазом. Это очень важно. Но это даже не полдела, а только одна его небольшая часть. Надо бы думать о том, чтобы, закрепив успех в деле прекращения огня, двигаться дальше. От прекращения огня как элемента мира к полноценному миру. От мира к политическому урегулированию. С этим пока никак. Тут сплошной туман.

Долгожданный позитив по части устойчивого прекращения огня, к сожалению, никак не сказался на переговорном процессе. Прошедшее в минувшие вторник и среду очередное заседание ТКГ этот факт очень ясно и рельефно продемонстрировало. Два дня прошли не только без продвижения вперед, но даже без малейшего намека на что-либо подобное. Работа группы была омрачена скандалами, спровоцированными украинской стороной.

Причем, судя по всему, провокации предпринимались сознательно, преднамеренно, по заранее заготовленному плану.

Риторика, звучащая из Киева, при этом дает основания задуматься. Как о том, к кому же из многочисленных спикеров следует прислушиваться, так и о том, какой же все-таки план действий за этой риторикой стоит. Да и есть ли он у украинской стороны вообще, этот план. С одной стороны, звучат бравые реляции из Офиса президента, из которых следует, что конфликт в Донбассе вплотную подошел к стадии завершения. С другой — последовали взвешенные, способные вселить определенные надежды на позитив высказывания Леонида Кравчука и Витольда Фокина. Наконец, с третьей стороны, продолжили литься бурным потоком воинственные и жесткие речи представителей киевской «партии войны» всех мастей.

Особо следует сказать о позиции Владимира Зеленского. В последнем интервью одному из зарубежных изданий он сказал, что верит в возможность провести саммит в «нормандском» формате на уровне первых лиц до конца текущего года, и что если он состоится, то в Донбассе наступит прочный мир. То есть президент ставит вопрос так: саммит — потом мир. А должно было бы быть наоборот: мир, а потом саммит.

Огромной проблемой остается катастрофическое отсутствие доверия между сторонами конфликта. Киев продолжает гнуть свою линию, видя в ДНР-ЛНР лютых врагов, которые к тому же в ходе пропагандистской кампании прошлых лет были лишены человеческих черт. Дегуманизация оппонента остается камнем преткновения для установления диалога с ним.

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Патриотическая «улица», педалируя темы, связанные с конфликтом, сохраняет себя в качестве участника политического процесса.

Вот и выходит, что вопреки прекращению огня, создающему вроде бы предпосылки для движения вперед, переговоры остаются в тупике, в который их завели киевские умельцы. Тупиковость ситуации в переговорном процессе по Донбассу — это, конечно, отнюдь не новость сегодняшнего дня. Было, однако, время, когда казалось, что выход из нее может быть вот-вот найден. Сегодня, пожалуй, так не кажется.

Выйти из положения, в которое он себя поставил по своей воле и по указке со стороны, Киев самостоятельно уже не в состоянии. Помощь же со стороны, на которую, видимо, в высоких кабинетах на берегах Днепра рассчитывают, никак не приходит.

Открытым в этой ситуации остается вопрос: на кого играет время? Судя по ряду признаков, преимущества с этой точки зрения нет ни у одной из сторон. Время играет против всех.