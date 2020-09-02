Печально известный сайт "Миротворец» — совсем не безопасная игрушка в руках радикалов, испортившая не одну жизнь, — вновь напомнил о себе. Хотя многим казалось, что этот проект уже много раз был похоронен

«Миротворцем» была недовольна мониторинговая миссия по правам человека ООН: она еще в прошлом году призвала Верховную Раду закрыть провокационный ресурс из-за публикации на нем персональных данных людей, что создает угрозу их безопасности.

Раньше на эту же тему высказывалась представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович, заявившая, что результатом внесения в список «Миротворца» журналистов, аккредитованных в Донбассе, может стать их преследование за выполнение профессиональных обязанностей.

В общем, Запад многократно демонстрировал свое раздражение, и можно было бы ожидать, что нынешняя власть попытается прикрутить активность одного из кураторов сайта и по совместительству заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

Но нет, ресурс продолжает находить предателей национальных интересов и закидывать их в свои списки. На сей раз «повезло» 87-летнему Витольду Фокину, первому премьер-министру независимой Украины, который 18 августа был назначен президентом Зеленским заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске. В интервью изданию Strana.ua Фокин изложил свой взгляд на ход переговоров и необходимые для выполнения Минских соглашений шаги. Для нынешней Украины его заявления и впрямь прозвучали сенсационно. Кравчук переложил на Зеленского ответственность за скандал с Фокиным © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Еще важный вопрос об амнистии. И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса», — сказал Фокин.

Конечно, оппозиционные политики вроде Медведчука позволяли себе призывы к миру, амнистии, предоставлению особого статуса Донбассу, но чтобы официальное лицо, госслужащий зашел так далеко и пересек сразу все красные линии, неоднократно прочерченные различными чиновниками, включая президента, такого еще не было.

Реакция последовала незамедлительно. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявления Фокина провокационными и не отражающими национальных интересов. Более того, он указал, что эти «нелепые слова» могут стать причиной гибели украинских солдат.

В Офисе президента указали на то, что отдельные заявления Фокина не отражают официальной позиции украинской власти. Много кто высказался на эту тему, перечислять всех, кто выразил возмущение, не имеет смысла. Список получится длинным. Но ситуация с «Миротворцем» уникальная. Фактически полулегальный ресурс поднял руку на фигуру, облеченную доверием главы государства. То есть это вызов не только заместителю главы украинской делегации, это откровенный плевок в лицо Владимиру Зеленскому. «Он уже не просто Фокин». Кравчук объяснил, почему нельзя давать особый статус всему Донбассу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Собственно, эта история повторяется уже непонятно по какому кругу. Радикалы всех мастей выступают на различных публичных площадках с грязными оскорблениями в адрес украинского правителя, с призывами отправить его на свалку истории и даже вздернуть на Крещатике. Президент никак не реагирует, хотя Уголовный кодекс дает возможность каждому человеку защищать свою честь и достоинство.

А когда речь идет о президенте, чья должность является кроме всего прочего еще и одним из главных символов государственности, то защита представляется насущной необходимостью.

Думаю, что и на сей раз Зеленскому не хватит воли и смелости одернуть явно зарвавшийся «Миротворец». Хотя он вполне бы мог снять телефонную трубку, набрать номер Арсена Авакова и попросить министра приструнить своего заместителя. Но этого, я уверен, не произойдет.

Мне вообще кажется, что дело кончится отзывом Фокина из нынешней Трехсторонней контактной группы, как того требует «Миротворец» и представители возмущенной общественности.