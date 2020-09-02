О чем говорят родовые знаки Рюриковичей, обнаруженные на древнерусских монетах из серебра

Последние дни августа ознаменовались находкой кладов с богатыми коллекциями средневековых дензнаков. Земля как будто разверзлась, отдавая запрятанные когда-то сокровища. Так, экспедиция московских ученых обнаружила в центре Великого Новгорода десяток серебряных монет XVI века, а в Азове археологи нашли сорок две монеты XIV столетия, отчеканенные из меди и серебра.

Но настоящим событием стал клад из небольшого поселка Городница, расположенного в Новоград-Волынском районе Житомирской области. Здесь нашли сразу тридцать восемь древнерусских сребреников, датируемых 1000-1019 годами. На монетах изображены киевские князья Владимир Святославич и его племянник (по другой версии — родной сын) Святополк Ярополкович, а также их княжеские печати — двузубец с тризубцем, который имеет сейчас статус государственного герба Украины.

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На момент чеканки этих момент в Городнице еще не существовало известных историкам поселений. Она впервые упоминается летописцем в 1127 году в контексте рассказа об удельном князе Всеволоде Давыдовиче — вассале киевского князя Мстислава, который ходил вместе с ним в походы на кривичей и Литву. Судя по всему, серебро могло принадлежать кому-то из княжеских дружинников, спрятавших его во время опасности. Ну а сама находка клада, скорее всего, связана с деятельностью черных археологов, несмотря на то что украинские ученые туманно говорят о том, что сребреники обнаружили при «бытовых обстоятельствах» — во время добычи песка, которую осуществляли местные рыбаки. Денежное дерево: Киевляне нашли клад во время посадки саженцев © flickr.com, Becky

«Это сокровище национального значения», — говорит о городницком кладе научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов. А патриотическая общественность уже говорит о сакральной роли украшенного трезубцами серебра, призывая поместить его в специально созданный пантеон национальных святынь. Ведь на его создании можно разворовать не один миллион гривен — пускай даже не серебряных, а бумажных.

При этом блогеры делают акцент именно на княжеском знаке, называя его исконной символикой украинского народа, через которую прослеживается его тысячелетняя государственная традиция, уходящая куда-то за арийско-трипольские горизонты.

Находка в Городнице действительно является археологической сенсацией, но, строго говоря, в найденных монетах нет ничего такого, что по-настоящему удивило бы научных специалистов. Потому что монеты подобного типа давно известны из других кладов, которые время от времени находят в захоронениях и кладах на территории Восточной Европы, а иногда и за пределами этого обширного региона. По удивительному совпадению владимирские сребреники с той же исторической датировкой обнаружили в эти дни в далекой Ирландии. Как стало известно позавчера, археолог-любитель Роберт Карле нашел с помощью металлоискателя в ирландском графстве Корк несколько очень редких монет времен князя Владимира. И нет никаких сомнений, что их доставили сюда служившие киевским князьям варяжские кондотьеры.

«Монеты показывают, как, несмотря на свою устрашающую репутацию, викинги также соединяли далекие части мира, такие как Ирландия, и территории современной Украины», — написали об этом в ирландских СМИ.

Владимирские сребреники всегда были популярными лотами на сайтах тех самых «черных археологов», причем не все они являются искусной подделкой, созданной для обмана доверчивых толстосумов-коллекционеров. Оснащенные металлоискателями украинцы прочесывают курганы и городища, извлекая оттуда массу интереснейших артефактов, которые обычно сразу перепродаются на Запад. А коррумпированное ослабленное государство практически не пытается помешать этому масштабному расхищению «сакральных украинских святынь».

Впрочем, средневековые киевские князья не видели в тризубцах никаких государственных символов. Они выполняли функции личных печатей, которыми отмечали принадлежащую князю собственность. Согласно арабскому историку Ибн Мискавейху, русы эпохи князя Игоря Старого давали такие глиняные печати освобожденным рабам, а княгиня Ольга отмечала «знамениями» территорию полюдья, на которой собирали ежегодную дань. Скандинавы-русы, скорее всего, переняли такие печати у тюрок — в частности, у хазар, использовавших похожие родовые тамги. А те, в свою очередь, позаимствовали их у сармато-аланской знати, скопировавшей символику античного Боспорского царства.

Впоследствии тризубцы также оставались личными знаками. Каждый киевский князь переиначивал их на свой собственный лад — вплоть до XIII века, когда мода на эти символы постепенно сошла на нет, а персональные тамги уступили место родовым гербам дворянских фамилий. Видоизмененные двузубые и тризубые символы попали в шляхетские гербовники и среди прочего послужили основой для знаменитых «столпов Гедимина», которые стали геральдическим знаком великих литовских князей. При этом литовский «тризубец» выполнял свою прежнюю утилитарную функцию знака княжеской собственности, и Витовт Великий все еще клеймил им своих коней.

Все это долго было забытым прошлым. Древнерусские знаки знали только по кладам, и их существование совершенно не отражалось в народной памяти. Так было вплоть до событий Февральской революции, когда новообразованная Центральная рада приступила к поискам государственных символов Украины. На этот счет шли продолжительные дискуссии, но точку в них поставил историк Михаил Грушевский. 16 сентября 1917 года он опубликовал в газете «Народная воля» статью, предлагая избрать в качестве символики владимировский тризуб, средневековый арбалет со знаков киевского магистрата и образ вооруженного мушкетом казака, изображавшегося на запорожских печатях. Характерно, что украинские патриоты путались тогда в древних княжеских знаках, периодически используя личную символику князей Ярослава и Изяслава. А после окончания Гражданской войны тризубец стал главным политическим символом украинского националистического движения. На Украине изменят герб страны © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Впрочем, княжеские тамги пытались использовать и в околороссийской политике. Ультраправая эмигрантская организация Народно-трудовой союз российских солидаристов взяла своей эмблемой «родовой знак Киевского Великого князя Владимира Святого, изображённый в виде золотого тризуба на белом, синем и красном фоне». Однако НТС дискредитировал себя юдофобией, сотрудничеством с нацистами, а потому российские эмигранты начали стесняться его тризуба, окончательно оставив его ОУН.

Конечно, эта длинная история не имеет особого отношения к монетам из городницкого клада. Находка на Житомирщине интересна, однако все попытки представить сребреники «обретенной национальной святыней» следует считать банальной политической спекуляцией.

Святыней современного патриота являются современные деньги, отпечатанные в украинском госбанке.