Уйдет ли политик, который находится у власти с 1991 года?

После предварительного подсчета голосов на парламентских выборах в Черногории лидируют представители оппозиционных партий. Правящий блок «Решительно за Черногорию!», который поддерживает президента Мило Джукановича, пока что получает 34,8%, а ведущая оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» — только 32,8%. Однако противники власти могут сформировать коалицию вместе с социал-демократами и представителями более мелких партий, которые также проходят в местную Скупщину.

Это грозит положить конец бессменному правлению Джукановича, который фактически руководит страной почти тридцать лет — начиная с далекого 1991 года. И по праву считается главным политическим долгожителем современной Европы.

События в маленькой балканской стране как будто бы не имеют прямого отношения к Украине — но только на первый взгляд — потому что они во многом моделируют ситуацию отношений между Киевом и Москвой.

Бывший коммунист Мило Джуканович, выходец из высших эшелонов партийной номенклатуры СФРЮ, изначально сделал ставку на полное размежевание с Сербией. Несмотря на то, что сербы и черногорцы отличаются друг от друга меньше, чем львовяне от одесситов, а население маленького, но гордого Монтенегро всегда было тесно связано со своими северными соседями множеством исторических, культурных и личных связей. До поры до времени Джукановичу приходилось считаться с этими настроениями. Однако он все же поставил точку в существовании союзного с Сербией государства, а затем втащил свою страну в НАТО, которое бомбило черногорцев в не столь далекие времена — на памяти ныне живущего поколения.

Эта политика, построенная на принципе «Геть от Белграда!», всегда обеспечивала Джукановичу железобетонную поддержку со стороны Европы и США. Вашингтон и Брюссель прощали местным элитам буквально все — систематические нарушения прав человека, преследования оппозиционеров, хроническую коррупцию, основанную на доминировании семейно-родовых кланов и даже скандальные обвинения в связях с международной преступностью. Но главное, они закрывали глаза на хроническую несменяемость черногорской власти — хотя все знали о том, что страной бессменно правит Джуканович, чередуя посты премьер-министра и президента и управляя ей либо напрямую, либо через своих доверенных лиц.

За что его иронически называли «Мило Первый» или «Мило Единственный». За «газовую схему» Онищенко. Черногория выдала Украине Ирину Мусиенко © пресс-служба ГП Украины

Все это почему-то не вызывало диссонанса у местных грантовых активистов, живущих за счет довольствия иностранных фондов. Они не только не призывают к борьбе против «коррумпированного диктатора», но, напротив, всемерно поддерживают его политику — несмотря на то, что она встречает растущее недовольство народного большинства.

Черногория прошла форсированную деиндустриализацию — созданные в Югославии предприятия кораблестроения, машиностроения и легкой промышленности давно закрыты, и страна превратилась в рынок сбыта итальянско-немецких товаров. А ее жители страдают от безработицы и дороговизны, выполняя незавидную роль прислуги при туристическом гетто, уезжая на заработки или выживая за счет своего хозяйства.

Антисоциальная политика органически дополняется националистическим безумием. Черногорские власти провозгласили иекавскую форму сербохорватского языка отдельным черногорским языком, предоставив ему государственный статус и всячески подчеркивая отличия от литературного сербского. А также старательно продвигают новосозданную Черногорскую православную церковь, стараясь отбирать в ее пользу построенные до 1918 года храмы — вопреки протестам местных общин. Все это послужило образцом для печально знаменитой политики «армія-віра-мова», которую внедрял в жизнь бывший украинский президент Петр Порошенко.

С той разницей, что Мило Джуканович достиг в ее реализации более ощутимого и долгосрочного результата

Действия некоронованного балканского монарха не вызывают у черногорцев никакого восторга. Вопреки расхожим представлениям про легендарную черногорскую беззаботность, они систематически выходят на акции протеста — достаточно вспомнить, что жители Будвы, Котора и Подгорицы поддержали акции французских "желтых жилетов" и массово шествовали по улицам, одевшись в яркие светоотражающие накидки.

Однако сторонники Джукановича направляли против своих силовиков и использовали на выборах административный ресурс, обеспечивая для себя необходимые результаты. Противников Мило дежурно обвиняют в работе на Сербию и Россию — в тех же самых, до боли знакомых пропагандистских формулировках, которые постоянно звучат в постмайдановской Украине. После чего им обычно приходится искать убежище за пределами Черногории.

Но всему бывает конец — несмотря на то, что Черногория реализовала достаточно либеральную версию карантинных ограничений, пандемия нанесла удар по туристическому бизнесу, который давно является ключевой статьей местной экономики. Значительная часть адриатических отелей пустуют, заработки людей упали, и это сформировало критическую массу народного недовольства.

Явка на парламентских выборах оказалась рекордной в истории балканского государства, и, судя по их итогам, противники Джукановича получают шанс сформировать в Скупщине свою коалицию. Конечно, власть может помешать этому путем индивидуальной работы с отдельно взятыми депутатами — как это уже случалось в прежние годы. Однако такой подход наверняка приведет сейчас к масштабным протестам. Хотя, впрочем, их все равно не заметят на демократическом Западе, где отказываются признать легитимность Александра Лукашенко, но зато полностью довольны правлением «Мило Первого». Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Черногорский опыт важен для Украины. Даже три десятилетия последовательной националистической политики, со вступлением в НАТО и приобретением официального статуса кандидата в члены Евросоюза, еще не гарантируют окончательной победы сторонников «евроатлантического выбора». Причем именно потому, что такая политика отнюдь не привела маленькую балканскую страну к процветанию.

Черногория реализовала на практике ту самую евроинтеграционную мечту, которой продолжают манить украинцев, — но результаты не очень понравились обманутому народу. Тем более, что ради этого пришлось отказаться от многих прав и свобод, свернутых во время тридцатилетнего периода пелевинской «демократуры». Не помогла даже пресловутая смена поколений. Молодые вестернизированные черногорцы, которые не успели пожить в «социалистической» Югославии, зачастую относятся к прежним временам с ностальгией — и, во всяком случае, не испытывают больших иллюзий по поводу реальных целей и интересов коллективного Запада.

Ну а судьба «короля Мило» навсегда останется примером двойных стандартов «мирового сообщества», которое нормально относится к пятнадцатилетнему правлению Ангелы Меркель или тридцатилетнему сроку Джукановича — но зато походя записывает в диктаторы не вполне лояльных политиков, стараясь заменить их на более послушные и управляемые фигуры. Хотя это обычно маскируется набором демократических лозунгов — трескучих, пафосных и до невозможности лицемерных.