После всплеска уличного насилия в Белоруссии наступило затишье. Акции протеста продолжаются, набирая обороты, но мирно. Есть ли основания трактовать такое развитие событий как перемирие, дающее шанс на переход к диалогу? Или грядёт новая, более мощная протестная волна?

Минувшее воскресенье, по замыслу организаторов и координаторов массовых волнений в Белоруссии, должно было стать апофеозом первого этапа протестов. Анонсировалось даже празднование победы над режимом, хотя в то, что такое развитие событий реально, не верили, думаю, даже самые ярые оптимисты из числа противников Александра Лукашенко. Митинг за Лукашенко провалил явку. Белорусская оппозиция провела акции по всей стране © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Визуальная картинка белорусских событий во второй половине недели изменилась. Череду стычек уличных бойцов со спецподразделениями милиции на фоне вспышек от взрывов светошумовых гранат и шума выстрелов сменили едва ли не благостные кадры протестующих женщин в белых одеждах с цветами в руках, групп рабочих и прочих атрибутов, достаточно хорошо известных из теории и практики цветных революций.

Претерпела изменения и риторика сторон. Со стороны режима она стала более сдержанной, в некотором смысле даже примирительной. Смягчение тона публичных заявлений власть сопроводила конкретным действием, сделав шаг навстречу протестующим. Во-первых, выполнила одно из их требований, освободив участников столкновений, задержанных в предыдущие дни. Во-вторых, принесла официальные извинения за действия милиции, в которых присутствовала излишняя жесткость. Противоположная сторона ни за что извиняться не стала, и это весьма показательно.

Ключевым словом второй половины первой протестной недели стало слово «диалог». Готовность к диалогу с оппонентами взялись декларировать обе стороны: и власть, и ее противники. Призывы к диалогу зазвучали и из-за рубежа, откуда, правда, подают голоса исключительно «болельщики» той Белоруссии, которая выступает протии Лукашенко. Переводить слова в сферу практических действий, впрочем, пока не спешат ни те, ни другие. Главная проблема в том, что, говоря о диалоге, стороны вкладывают в это понятие совершенно разное содержание.

Власть, предлагая диалог, демонстрирует, что не лукавит и не ведет двойную игру. Не уставая при этом напоминать, что диалог должен вестись без предварительных условий, исходя из нынешнего статус-кво, в котором выборы состоялись, их результаты известны, Лукашенко избран главой государства. И, конечно же, на равных. Без деления на победителей и побежденных по итогам протестов.

Запад вроде тоже за диалог, но только на словах. Пока же он работает над тем, чтобы максимально ослабить Лукашенко. Речь идет о том же алгоритме переговоров, на который купили в свое время Виктора Януковича, когда, одной рукой подписывая с ним соглашение, другой рукой взводили оружейные затворы. Вождь с армией против майдана без вождя. Нерешающий день в Белоруссии прошел © REUTERS, Vasily Fedosenko

В рядах непосредственных участников манифестаций о диалоге не говорится, и это неудивительно. Кандидатов на участие в нем с их стороны нет. Если представить, что Лукашенко вдруг взял бы и назначил переговоры со своими противниками на ближайшие дни, на них бы никто не явился. Протестное движение в Белоруссии выглядит парадоксально: нет ни оппозиции, ни лидеров. Светлане Тихановской, судя по всему, изначально отводилась чисто техническая роль, и она ее, похоже, уже сыграла. Тех же, на кого действительно сделана ставка как на будущих правителей страны, Запад показывать не спешит. Скорее всего, чтобы не подставить под удар.

В воскресенье власть и протестующие прибегли к одной и той же форме работы, проведя массовые митинги. Митинг противников Лукашенко, заявленный как мирный, прошел действительно мирно. В отличие от «мирных» акций в первые после дня голосования часы и дни, когда «мирные» протестующие занимались откровенными провокациями и нагнетанием насилия. Углубляться в анализ каждого из мероприятий не стану, не вижу в этом необходимости. На дальнейший ход событий ни одно из них не повлияет. Обе стороны закрыли паузу или, говоря театральным языком, антракт между первым и последующими действиями спектакля.

Митингов было два. Диалогов в Белоруссии, точнее говоря, пока что только идей диалогов, сегодня тоже две. Так и во всем остальном. Страну и общество раскололи на две неравные части, все более отдаляющиеся друг от друга, все более противостоящие друг другу по всем без исключения темам и вопросам. Представить сегодня возможную платформу для начала переговоров между ними о преодолении противоречий невероятно сложно.

Итак, как выглядит ситуация в Белоруссии по состоянию на утро второго понедельника после выборов? Главный ее атрибут — это, безусловно, прекращение насилия. Дело выглядит как перемирие, но, по сути, таковым не является. Натолкнувшись на жесткое противодействие силовиков, враги Лукашенко предпочли отвести своих бойцов на исходные позиции, двинув вперед другие «полки». К участию в протестных акциях самого разного толка, включая чистую риторику и дезинформацию, без которой не обходится ни одна «цветная» революция, привлекаются все более широкие слои. По крайней мере, обозначается, что они привлекаются. Для создания общей картины этого вполне достаточно. Белоруссия. Хроника протестов, 16 августа

В Белоруссии за последние дни негативное отношение к Лукашенко и непринятие результатов выборов успели высказать Академия наук, журналисты из целого ряда СМИ, театральные деятели и деятели культуры, один из дипломатов, находящийся на посольской должности за пределами страны, плеяда лидеров общественного мнения и так далее, и тому подобное. На подобные информационные вбросы не стоило бы обращать внимания, если бы они не указывали на то, что отсутствие новых проявлений уличного насилия в Белоруссии не следует рассматривать как показатель снижения градуса противостояния. В стихшем протестном омуте чертей становится все больше, и они все активнее гребут к берегу, чтобы устроить новый шабаш.

Запад никогда и ни за что не развернул бы массированное наступление на Лукашенко, рассчитывая только на бойцов и наскоки вроде тех, что происходили в течение первых трех суток. Если развернул, значит, заготовлен весь арсенал, применяемый при реализации подобных проектов. Главным инструментом из этого арсенала сегодня становится наращивание внешнего давления на Минск и Лукашенко, полнейшая компрометация президента Белоруссии в глазах мирового общественного мнения. Задача поддержания внутреннего напряжения путем создания картины всенародного бунта сохраняет свою актуальность, но отходит на второй план.

Когда западные структуры, отвечающие за организацию «революции», переходят к таким действиям, это означает, что у них заготовлены кадры, способные в любой момент объявиться в качестве альтернативы Лукашенко в ореоле «спасителей Отечества». Очевидно, у Запада есть свои люди в белорусских элитах, включая систему государственного управления и, видимо, ее силовой блок. Вероятно, есть и американские кадровые «консервы», которые до поры до времени не должны высовываться, но в нужный момент готовы сыграть свою роль, возможно, даже решающую. В качестве одной из таких «консерв» все чаще упоминается имя министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Навет? Или слухи из серии: нет дыма без огня? Ответа ждать, думаю, осталось совсем недолго. И в отношении Макея, и по другим потенциальным «мазепам». Вряд ли ошибусь, предположив, что «засланных казачков» в верхних эшелонах власти в Минске хватает.

Отбив первый уличный наскок, Лукашенко продемонстрировал свою силу и готовность дать отпор организаторам государственного переворота. Ярко и содержательно выступив на митинге своих сторонников 16 августа, президент Белоруссии еще раз подтвердил, что ни отступать под натиском противников, ни уступать им не намерен. Его позиция остается неизменной: диалог — извольте, капитуляция — не дождетесь. Позиция противоположной стороны не предполагает перехода к диалогу до тех пор, пока режим сохраняет ресурсы для сопротивления развернутому против него наступлению объединенных внешних и внутренних сил. Из друзей во враги и обратно. Как в Белоруссии власть и оппозиция относятся к России © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Так что, к величайшему сожалению, приходится констатировать, что внешние признаки перемирия, проявившиеся в течение трех последних суток белорусских протестов, обманчивы. Если власть была бы не против перемирия, то ее противники о нем даже не помышляют. За последние дни им удалось перехватить инициативу, и они с каждым днем наращивают давление на Лукашенко. Новая атака вряд ли заставит себя долго ждать.