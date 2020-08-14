Украинские власти ведут свою игру с Лукашенко, ориентируясь на мнение Вашингтона

Целых три дня, с самого начала минских протестов, официальный Киев старательно делал вид, что на территории северной соседки не происходит никаких чрезвычайных событий. Официальный Киев воздержался от поздравлений по адресу Александра Лукашенко, однако с печерских холмов не прозвучало никакой внятной критики по поводу разгона демонстраций и арестов представителей оппозиции. А представители партии Петра Порошенко даже успели обвинить Зеленского в молчаливой поддержке, которую он якобы оказывает режиму «Бацьки».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ритуально призвал к «диалогу между властью Беларуси и белорусским обществом» — но тут же выразил обеспокоенность дестабилизацией ситуации.

«Обострение ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки. Мы знаем, что Российская Федерация заинтересована в ослаблении Беларуси в этом контексте. Поэтому мы, безусловно, желаем нашим белорусским соседям, которые являются также нашими друзьями и партнерами, выйти на путь диалога и найти общий баланс, который оставит Беларусь сильной, суверенной и независимой», — заявил в интервью главный украинский дипломат. После чего признал: «Украина официально не давала оценку именно результатам выборов. Мы следим за этим процессом». Украину взяли в «Люблинский треугольник» — Кулеба © Facebook, Dmytro Kuleba | Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк

Прозрачные намеки на то, что за белорусскими протестами может стоять Россия, постоянно муссируются на страницах украинских изданий — они пишут о пойманных провокаторах с российскими паспортами и показывают обыск в минском офисе «Яндекса», объясняя, что этот инцидент также свидетельствует в пользу гипотетического российского следа. При этом вплоть до сегодняшнего дня украинская сторона практически не сообщала о судьбе украинских активистов, которые были задержаны 12 августа в центре Минска. Несмотря на то, что это вызывало серьезное возмущение со стороны представителей «гражданского общества».

«МИД Украины скрывает информацию, что в Минске нет задержанных украинцев, хотя источник нам ещё ранее сообщал, что в СИЗО есть много наших соотечественников. МИД об этом знает и пытается публично замолчать, решив вопрос по закрытым каналам», — сообщил об этом украинский политический Telegram-канал «Легитимный».

Причина этой выжидательной позиции очевидна. В Киеве ожидали официальной реакции из Брюсселя и Вашингтона, чтобы подстроиться под нее в зависимости от развития событий в соседней республике. Вплоть до этих пор на Банковой не хотели прекращать результативное сотрудничество с Лукашенко, которое проходило в течение всего последнего времени. Ведь всего неделю назад белорусский президент дружески общался с украинским коллегой по телефону и пригласил для задушевной беседы журналиста Дмитрия Гордона, не жалея в ней комплиментов в адрес Владимира Зеленского — который должен был лично прилететь в Минск уже в сентябре. А главное, он вслух говорил о возможности передать Украине группу россиян, арестованных в санатории на окраине Минска.

Именно это обстоятельство заставляло украинские власти лавировать, не обращая внимания на протесты и аресты своих сограждан. «Мы не критикуем Батьку по одной простой причине: наши переговорщики надеются получить задержанных «российских» ЧВКшников. Давление на наш МИД усиливается, но наши продолжают держать паузу. Критиковать Лукашенко мы начнем тогда, когда поймем, что он не отдаст нам ЧВКшников», — с обезоруживающей откровенностью написал об этом Telegram-канал «Картель», который считается неофициальным рупором одной из фракций в «Слуге народа».

Ситуация изменилась только сегодня. Украина обратилась к Минску с официальным требованием освободить задержанных украинцев — причем об этом лично заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода свободного передвижения — базовые демократические принципы, которые уважаются во всем мире. Их нарушение недопустимо», — высказался самый влиятельный человек в окружении украинского президента. И внезапно проснувшийся украинский МИД, тут же, как по команде, озаботился освобождением арестованных украинцев — а заодно рекомендовал гражданам страны временно воздержаться от посещения Белоруссии.

Изменение позиции Киева явно обусловлено растущим размахом протестных акций и сообщениями о судьбе сотрудников ЧВК, которых обещают отправить в ближайшие дни в Россию. У Зеленского перестали верить в политическое будущее Лукашенко — ориентируясь на заявление главы Госдепартамента США Майка Помпео и высшего руководства Евросоюза, потребовавших провести в Белоруссии новые выборы. Можно не сомневаться, что это явилось для Банковой переломным моментом. И в самое ближайшее время «слуги народа» поменяют риторику, переходя к открытой поддержке белорусской оппозиции, и присматривая в ее рядах потенциального преемника «Бацьки».

Лед уже тронулся. Старый опытный лис Леонид Кравчук, который должен был лететь на днях в Минск для участия в очередном раунде мирных переговоров, четко держит нос по ветру. Он только что предложил перенести эту площадку подальше от Белоруссии — называя в качестве альтернативного варианта Швецию. Что в принципе ставит под сомнение дальнейшую судьбу «минского формата». Кравчук рассказал, куда могут перенести встречи ТКГ из Минска © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Все это еще раз указывает на болезненную зависимость внешней политики Украины. Правительство Зеленского стабильно ориентируется на позицию старших товарищей из североатлантического обкома. Все это время он проводил с Лукашенко расчетливую политическую игру, используя в ней и Гордона, и разменную карту арестованных сотрудников ЧВК. А сейчас она подходит к своему логическому концу.

А главное, мы можем видеть двоемыслие украинской власти, которая умело закрывает глаза на нарушения прав человека — и у себя, и за рубежом — если этого требует логика текущей политической конъюнктуры.