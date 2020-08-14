Целых три дня, с самого начала минских протестов, официальный Киев старательно делал вид, что на территории северной соседки не происходит никаких чрезвычайных событий. Официальный Киев воздержался от поздравлений по адресу Александра Лукашенко, однако с печерских холмов не прозвучало никакой внятной критики по поводу разгона демонстраций и арестов представителей оппозиции. А представители партии Петра Порошенко даже успели обвинить Зеленского в молчаливой поддержке, которую он якобы оказывает режиму «Бацьки».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ритуально призвал к «диалогу между властью Беларуси и белорусским обществом» — но тут же выразил обеспокоенность дестабилизацией ситуации.
«Обострение ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки. Мы знаем, что Российская Федерация заинтересована в ослаблении Беларуси в этом контексте. Поэтому мы, безусловно, желаем нашим белорусским соседям, которые являются также нашими друзьями и партнерами, выйти на путь диалога и найти общий баланс, который оставит Беларусь сильной, суверенной и независимой», — заявил в интервью главный украинский дипломат. После чего признал: «Украина официально не давала оценку именно результатам выборов. Мы следим за этим процессом».
Прозрачные намеки на то, что за белорусскими протестами может стоять Россия, постоянно муссируются на страницах украинских изданий — они пишут о пойманных провокаторах с российскими паспортами и показывают обыск в минском офисе «Яндекса», объясняя, что этот инцидент также свидетельствует в пользу гипотетического российского следа. При этом вплоть до сегодняшнего дня украинская сторона практически не сообщала о судьбе украинских активистов, которые были задержаны 12 августа в центре Минска. Несмотря на то, что это вызывало серьезное возмущение со стороны представителей «гражданского общества».
«МИД Украины скрывает информацию, что в Минске нет задержанных украинцев, хотя источник нам ещё ранее сообщал, что в СИЗО есть много наших соотечественников. МИД об этом знает и пытается публично замолчать, решив вопрос по закрытым каналам», — сообщил об этом украинский политический Telegram-канал «Легитимный».
Причина этой выжидательной позиции очевидна. В Киеве ожидали официальной реакции из Брюсселя и Вашингтона, чтобы подстроиться под нее в зависимости от развития событий в соседней республике. Вплоть до этих пор на Банковой не хотели прекращать результативное сотрудничество с Лукашенко, которое проходило в течение всего последнего времени. Ведь всего неделю назад белорусский президент дружески общался с украинским коллегой по телефону и пригласил для задушевной беседы журналиста Дмитрия Гордона, не жалея в ней комплиментов в адрес Владимира Зеленского — который должен был лично прилететь в Минск уже в сентябре. А главное, он вслух говорил о возможности передать Украине группу россиян, арестованных в санатории на окраине Минска.
Именно это обстоятельство заставляло украинские власти лавировать, не обращая внимания на протесты и аресты своих сограждан. «Мы не критикуем Батьку по одной простой причине: наши переговорщики надеются получить задержанных «российских» ЧВКшников. Давление на наш МИД усиливается, но наши продолжают держать паузу. Критиковать Лукашенко мы начнем тогда, когда поймем, что он не отдаст нам ЧВКшников», — с обезоруживающей откровенностью написал об этом Telegram-канал «Картель», который считается неофициальным рупором одной из фракций в «Слуге народа».
Ситуация изменилась только сегодня. Украина обратилась к Минску с официальным требованием освободить задержанных украинцев — причем об этом лично заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода свободного передвижения — базовые демократические принципы, которые уважаются во всем мире. Их нарушение недопустимо», — высказался самый влиятельный человек в окружении украинского президента. И внезапно проснувшийся украинский МИД, тут же, как по команде, озаботился освобождением арестованных украинцев — а заодно рекомендовал гражданам страны временно воздержаться от посещения Белоруссии.
Изменение позиции Киева явно обусловлено растущим размахом протестных акций и сообщениями о судьбе сотрудников ЧВК, которых обещают отправить в ближайшие дни в Россию. У Зеленского перестали верить в политическое будущее Лукашенко — ориентируясь на заявление главы Госдепартамента США Майка Помпео и высшего руководства Евросоюза, потребовавших провести в Белоруссии новые выборы. Можно не сомневаться, что это явилось для Банковой переломным моментом. И в самое ближайшее время «слуги народа» поменяют риторику, переходя к открытой поддержке белорусской оппозиции, и присматривая в ее рядах потенциального преемника «Бацьки».
Лед уже тронулся. Старый опытный лис Леонид Кравчук, который должен был лететь на днях в Минск для участия в очередном раунде мирных переговоров, четко держит нос по ветру. Он только что предложил перенести эту площадку подальше от Белоруссии — называя в качестве альтернативного варианта Швецию. Что в принципе ставит под сомнение дальнейшую судьбу «минского формата».
Все это еще раз указывает на болезненную зависимость внешней политики Украины. Правительство Зеленского стабильно ориентируется на позицию старших товарищей из североатлантического обкома. Все это время он проводил с Лукашенко расчетливую политическую игру, используя в ней и Гордона, и разменную карту арестованных сотрудников ЧВК. А сейчас она подходит к своему логическому концу.
А главное, мы можем видеть двоемыслие украинской власти, которая умело закрывает глаза на нарушения прав человека — и у себя, и за рубежом — если этого требует логика текущей политической конъюнктуры.