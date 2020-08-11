Белорусский бацька никогда меня не вдохновлял, ни как человек, ни как президент. Но в течение довольно долгого времени в западной части постсоветского пространства ничего лучше Лукашенко не наблюдалось. Он хотя бы на словах был за интеграцию и не ломался под давлением Запада

Такая позиция не оставляла ему вариантов — рано или поздно Белоруссия должна была оказаться настолько глубоко интегрированной в финансовые и экономические структуры России, что сохранение политического суверенитета вредило бы интересам и белорусского народа и белорусской элиты.

Однако много лет назад Лукашенко решил пойти иным путём, понемногу скатываясь к «многовектроности» и пытаясь балансировать российское влияние западным. Уже тогда было ясно, что рано или поздно он по этой дороге придёт к майдану. Не такому потешному, как те, что он привык разгонять каждый выборный цикл, а настоящему майдану, даже победа над которым не приносит умиротворения, но лишь откладывает неизбежное, причём на относительно непродолжительное время. Ростислав Ищенко: Для Лукашенко начинается перманентная майданная страда © РИА Новости, Нина Зотина

И вот Лукашенко к своему майдану, по примеру Януковича и регионалов заботливо выпестованному собственными руками, пришёл. На улицы городов Белоруссии вышло достаточно большое количество (уже не менее 20 тысяч человек) противников Лукашенко. Тех, кто отнесётся к этой цифре скептически и вспомнит про «миллионы» украинского майдана, хочу разочаровать. Майдан, сломавший в 2014 году власть Януковича лишь изредка, в моменты наивысшей мобилизации, собирал на центральной площади Киева до 15 тысяч человек. Об этом говорили сами лидеры майдана, уже тогда боровшиеся за власть не столько с Януковичем, сколько друг с другом и поэтому усиленно друг друга разоблачавшие. Ещё тысяч пятнадцать активно майданило по регионам (впрочем, может быть и меньше, поскольку для создания массовки при попытках захвата облгосадминистраций, провинциальных «активистов» последовательно перевозили из области в область.

Так что, с учётом четырёхкратного перевеса Украины 2014 года над Белоруссией по населению, текущий антилукашенковский майдан, по проценту привлечённых к активным протестам белорусов уже масштабней того, что сверг Януковича, а по абсолютным цифрам количество мобилизованных практически совпадает.

История с «разоблачением» КГБ Белоруссии, «российских ЧВКшников», якобы прибывших свергать Лукашенко, свидетельствует о том, что в окружении бацьки влиятельных предателей не меньше, чем было в окружении Януковича. Кстати, из Белоруссии сообщают, что пока Лукашенко подавляет майдан, люди Макея уже ведут переговоры с американским посольством. Лукашенко и призрак Майдана. Эксперты о выборах в Белоруссии © AP, Sergei Grits

Надо также отметить, что большинство вышедших на улицы — молодёжь до 30 лет. Это именно их лукашенковская политика последних лет сделала убеждёнными «евроинтеграторами» и строителями «литвинской» нации. Но это также означает, что даже победив майдан сегодня, Лукашенко проигрывает ему в перспективе. Даже если Россия возьмёт режим бацьки на полное содержание и начнёт выделять ему на поддержание штанов в два раза больше денег, чем в самые «светлые» годы двустороннего сотрудничества, он уже не сможет купить лояльность этой идеологизированной молодёжи. Для них он навсегда — камень на пути человечества к счастью. Они будут агитировать против него и их ряды будут постепенно расти, с помощью, кстати, добровольно (в пику России) запущенных в Белоруссию Лукашенко поляков.

Они будут готовить следующие майданы и какой-то из них (не думаю, что ждать придётся долго) станет для Лукашенко роковым (если он действительно сможет подавить текущий).

Естественно возникает вопрос, и многие его задают: а зачем России такой «и не друг, и не враг, а так», к тому же, совершенно бесперспективный? Почему Москва, вместо того, чтобы отмстить ему за нападки и отказаться признать его выборы, хоть и не слишком активно, без прежнего фанатизма, всё же пытается как-то помочь Александру Григорьевичу? Правда не забывая напоминать, что главное в этом деле самопомощь, так что львиную долю усилий должен приложить Лукашенко лично.

Происходит это потому, что в политике нет места мести. Она предельно прагматична и цинична. Тот, кто руководствуется эмоциями всегда проигрывает. Его быстро просчитывают и банально загоняют в ловушку. Кстати это хорошо видно на примере гиперэмоционального Лукашенко, которого собственное (не Бог весть какое интеллектуальное) окружение развело, как мальчишку и почти добилось, чтобы майдан для собственного свержения он организовал сам.

Если мы будем эмоционально мстить всем, кто нас обидел и воевать со всеми, кто косо на нас посмотрел, то не пройдёт и пяти лет, как от страны останутся одни воспоминания. Даже США не выдержали необходимости контролировать то количество врагов, которое они сами себе без надобности наплодили, и в считанные годы (фактически за пятилетку) из мирового гегемона превратились в территорию гражданской войны. Дмитрий Болкунец: В России существует миф — не будет Лукашенко, Белоруссия развалится, это неправда © РИА Новости, Владимир Трефилов

Россия, безусловно, не заинтересована костьми ложиться за Лукашенко, если он не сможет сам почистить своё окружение от предателей и таки падёт «невинной» жертвой не этого, так следующего майдана. Но ещё меньше Москве нужна территория хаоса вместо Белоруссии. Тем более, что эту территорию уже собираются интегрировать в проект «Люблинского треугольника» (квадрат из него делать будут). Ракеты-то под Смоленском не разместят, так же как не разместили под Брянском и Питером. Но Белоруссия, по кратчайшему пути соединяя Прибалтику с Украиной, значительно повышает стратегическую ценность прибалтийского плацдарма (он уже не становится в случае войны одним большим лагерем военнопленных солдат НАТО, но вполне адекватной территорией развёртывания сил и средств). Снижается стратегическая роль Калининграда и Крыма. Даже экономическая связность региона между Балтикой и Чёрным морем резко повышается, а русофобская Польша реализует свою мечту о гегемонии в Восточной Европе и создании там новой Речи Посполитой (пусть и неформальной).

Если Лукашенко устоит перед натиском нынешнего майдана, ему придётся распроститься с «многовекторностью». Запад таких вещей не прощает. Януковича хотели убить за куда меньшее прегрешение. Единственной его военно-политической точкой опоры станет Россия. В Минске могут сколько угодно надеяться на китайскую альтернативу, но Китай далеко, Россия для него важна, как гарант надёжного тыла в противостоянии с США. Белоруссия же имеет ценность только в связке с Россией (без этого китайский транзит до Белоруссии просто не доберётся).

Но для того, чтобы получить поддержку России ему придётся демонтировать им же созданное евроинтеграционое подполье во властных структурах Белоруссии. Лукашенко, спасая себя, должен будет избавить свою страну и нас от выращенной им банды белорусских евроинтеграторов. Повод от них избавиться у него будет железный — они готовили белорусский майдан и расправу над президентом. Он также должен будет полностью избавиться от проникших в Белоруссию иностранных НКО. Но наиболее важная его задача открыто указана в тексте путинской поздравительной (по случаю победы на выборах) телеграммы. Александр Григорьевич должен закончить интеграцию в рамках союзного государства, Евразийского экономического союза и ОДКБ. Как раз до следующих президентских выборов работы хватит. А там можно и на заслуженный отдых, к тому времени и преемник определится.

Может быть это и не то, о чём мечтал Лукашенко, но это максимум, что ему может предложить Россия:

1. Активное и добровольное исправление собственных ошибок.

2. Почётное завершение президентства (не досрочно, а после окончания шестого срока), с букетами, наградами, слезами благодарных сограждан и памятником на малой родине.

3. Спокойная старость.

4. Благополучие семьи.

Альтернативой всему этому является бессмысленная борьба с майданами, которая завершится поражением и попыткой физической ликвидации задолго до истечения шестого президентского срока. Запад не прощает срыва своих планов, а предатели следующий раз подготовятся лучше. Москва линию своих интересов очертила. Дальше дело Лукашенко — ему решать. И, хоть мне он не нравится ни как человек, ни как президент, ради интересов народа, проживающего на территории Белоруссии, мне бы хотелось, чтобы он принял правильное решение — спасся сам и спас девять миллионов вверенных ему душ. Иначе в Белоруссии будет хуже, чем на Украине, просто потому, что там ни народ, ни элиты (не имеющие опыта 90-х) не готовы к тому, что неизбежно последует за победой майдана и не представляют себе как в этих условиях выживать.

Надо понимать и помнить, что сегодня альтернативой Лукашенко является белорусский режим, подобный украинскому, а нам надо, чтобы альтернативой ему был абсолютно лояльный России преемник, не имеющий возможности даже подумать о каких бы то ни было манёврах между Россией и Западом. На это надо время, а время может обеспечить только сохранение ослабленного майданом и закрывшего себе путь на Запад бацьки во главе Белоруссии. Временно, конечно, ибо всё в этом мире временно.