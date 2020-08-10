На следующий день после выборов в Белоруссии президент Украины Владимир Зеленский обратился к «соседям-белорусам» со специальным заявлением

Вообще-то, никто Владимира Александровича не просил лезть расхлёбывать белорусскую кашу, но поскольку его «стратегические партнёры» — Литва и Польша — неодобрительно высказались по поводу прошедших выборов в Беларуси, то и наш пострел решил, что оставаться в стороне неприлично. «Надо что-нибудь выторговать». Как Украина намерена нажиться на ситуации в Белоруссии © пресс-служба президента Украины

Набор благоглупостей и общих фраз, которыми изобилует обращение Зеленского, цитировать особого смысла не имеет, однако изумляет нахальство Владимира Александровича, требующего от соседей того, что сам не может обеспечить дома. Например, Зеленский призывает белорусов, цитата, «к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия». И это заявляет лидер страны, где уличное насилие стало обыденностью, где происходит травля инакомыслящих, а государственной цензурой запрещены сотни книг и фильмов.

Задолго до так называемой белорусской «Площи» (суть — Майдана) был известен ее заказчик, организационные возможности, политические намерения. План Александра Лукашенко, который попытался задавить майдан под видом некой неприятной пророссийской субстанции, был нелеп изначально. Запад ему не поверил, а Россия напраслиной возмутилась. Благо, совместное заявление Польши и Литвы быстро изобличили стоящих за спинами «змагаров» кукловодов. К слову сказать, сразу вспоминаются недавно озвученные Давидом Жванией сведения о роли посольства Литвы в финансировании украинского госпереворота 2014 года.

Но вернёмся к обращению Зеленского. «Украина и я лично, — излагает господин Зеленский, — крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями». Не факт, что жителей Белоруссии волнует мнение «лично Зеленского», но дипломатический такт явно не сильная сторона украинского лидера. Только что шли переговоры о приезде Зеленского с официальным визитом в Минск, а уже на следующий день Владимир Александрович лезет с непрошеными нотациями в чужой дом. Белоруссия. Хроника выборов президента на 10 августа к 02:30

Очевидно, ему самому необходимо взять к исполнению собственные слова, в частности, о том, что «любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия». Господин Зеленский пришёл к власти с лозунгами, которые менее всего были связаны с продолжением русофобского курса украинского Майдана, запретом образования на русском языке или уничтожением промышленного потенциала Украины. Однако при его власти все это продолжается не в меньших, а даже в больших объемах. Возможно, Зеленскому надо, наконец, заняться своими прямыми обязанностями гаранта украинской Конституции, а не поучать соседей.

События в Белоруссии отнюдь не закончились, и обе противостоящие стороны отступать пока не намерены. В этот момент появление заграничного миротворца, в стране которого продолжается гражданская война и царит правовой беспредел, не только нелепо, но и симптоматично. Галлюцинативное представление об окружающем Украину мире всегда было характерной особенностью украинского социума, но теперь, похоже, это стало официальной политикой.