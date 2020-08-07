Православная церковь Украины один за другим отбрасывает в сторону христианские ритуалы, атрибуты, традиции. Политика, лежащая в основе ПЦУ, выходит наружу, перечеркивая любые претензии на право быть причисленной к религиозной организации

Предпасхальные приготовления, как и само празднование Светлого Христова Воскресения, в этом году выдались, как, пожалуй, никогда прежде, непростыми, волнительными, тревожными.

Вирус внес свои коррективы, и все вокруг пришло в хаотичное движение, слабо подлежащее прогнозам. На делах церковных новые веяния тоже, естественно, отразились, потребовав от Церкви определенной реакции, в рамках которой не обошлось без рисков.

Когда во второй декаде марта Вселенский патриарх Варфоломей издал распоряжение об остановке церковных служб во избежание массового скопления людей в условиях пандемии, в ПЦУ его приказ восприняли весьма прохладно. Спикер ПЦУ Евстратий (Зоря) сообщил СМИ о том, что в храмах этой религиозной организации службы останавливать или ограничивать не собираются. Требование Вселенского патриарха, мол, для нас не указ.

«Это (распоряжение Варфоломея. — П.Р.) касается епархий Константинопольского патриархата, — сказал Зоря. — И для ПЦУ это ничего не означает». Старые планы раскольников. Неизвестная история ПЦУ © AP, Gino Domenico

Утверждение, отражающее позицию, явно противоречащую положению вещей, зафиксированную в томосе, полученном ПЦУ от Варфоломея, где именно за Вселенским патриархом закреплены руководящие функции.

Надувать щеки, ершиться да ворчать против благодетеля Варфоломея деятели ПЦУ не посмели бы, не будь они уверены в том, что американский «дядя» не даст их в обиду. Видимо, представители Госдепа, обеспечивавшие продвижение проекта украинской автокефалии под крылом Вселенского патриарха, не особо ограничивая кир Варфоломея в содержательной конкретике томоса, дали понять Киеву, что следовать букве и духу этого документа требовать от него не станут.

Как и, судя по всему, исполнения обязательств по передаче турецким грекам церковного имущества, данных Петром Порошенко Варфоломею в Соглашении о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом 3.11.2018 г.

Интереснейший казус случился у ПЦУ с Благодатным огнем. Сначала они устами Епифания отказались заниматься доставкой символа Истинного Света из Иерусалима в Украину, заодно предложив властям лишить этой радости и Украинскую православную Церковь. Дескать, если не нам, так никому.

Когда же силами МИД и экипажа самолета МАУ, летевшего из Китая в Украину с посадкой в Тель-Авиве, частица Благодатного огня все же попала к Епифанию, тот не удосужился даже организовать торжественную церемонию его передачи.

Картина выглядела жалко и убого. Вполне в духе ПЦУ. Дама в спецодежде какой-то коммунальной службы ткнула капсулу с Благодатным огнем Епифанию, тот взял ее, не осенив себя крестом.

В ПЦУ явно не спешат браться за исполнение всех положений томоса. Такую позицию можно понять: автокефалия, дарованная Константинополем, весьма условна, зависимость же от Вселенского патриарха сильна. «Архиепископ» ПЦУ призвал отдать Зеленского под суд народного гнева © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko

Новый эпизод, демонстрирующий очевидную готовность ПЦУ отказаться от христианских ритуалов, атрибутов, традиций, имел место совсем недавно, после очередного заседания синода ПЦУ, на котором среди прочего обсудили письмо Вселенского патриарха.

Тот просил «преодолеть сомнения относительно определенного способа осуществления Святого Причастия». В ПЦУ решили просьбу исполнить, изменив принятый и освященный веками способ в духе новых правил санитарной безопасности. Теперь можно подавать Святые Дары в руки причастникам, не причащая их из освященной традицией ложечки.

Синод ПЦУ пошел дальше, чем просил Варфоломей, позволив своим священникам причащать «всех, кто обратится за этим, как это делается по отношению к больным и тем, кто находится в смертельной опасности».

Из этого определения следует, что причащать можно не только православных и даже не только христиан.

«Двери храмов Православной Церкви Украины открыты для всех верующих и атеистов, для христиан и представителей других религий, для тех, кто готовится принять Таинство Крещения или только размышляет над этим», — сообщается в решении синода.

Смело! Впрочем, ПЦУ тут не открывает Америку. Так уже поступает Американская архиепископия Вселенского патриархата.

Вольное обращение с канонами и ритуалами не новость для ПЦУ. Священники этой организации уже причащали прихожан… по скайпу.

Новое постановление, тем не менее, знаковое, поскольку оно идет в русле экуменических инициатив Фанара. Есть в этом еще один принципиальный момент. Причащать всех желающих, включая атеистов и неверующих, для ПЦУ важно еще и потому, что она идет на сближение с Украинской греко-католической церковью.

Об объединении ПЦУ и УГКЦ уже говорили и в Стамбуле, и в Ватикане. Любопытно, что в Социальной доктрине Православия «За жизнь мира» Варфоломея есть раздел, посвященный католикам. Полиция в Винницкой области помогла ПЦУ захватить храм канонической церкви © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Не менее любопытно и показательно, что аналогичные идеи присутствуют в программе кандидата в президенты США Джо Байдена, который, как известно, активно участвует в церковных делах. Это указывает на то, что сближение с католической церковью не является абстракцией.

Теперь вслед за Вселенским патриархатом на путь экуменизма становится ПЦУ. Епифанию, надо признать, поступать так несложно. Его «фирма» создавалась в политических целях, в нарушение канонов Церкви, к делам Веры и религии она имеет весьма отдаленное отношение. Не случайно большинство поместных православных церквей ПЦУ не признает.

Новые инициативы ПЦУ, нарушающие каноны еще в большей мере, вряд ли будут способствовать тому, чтобы к ней стали относиться по-другому.

В упомянутой выше Социальной доктрине Варфоломея есть еще один важный момент. Понятие христианских ценностей заменено в ней понятием «права человека», трактуемым в духе либеральной идеологии — от признания сексуальных извращений до признания права женщин на роль священнослужителей. Фанар явно претендует на то, чтобы выступать в роли единственного толкователя Христовых текстов и христианского учения как такового, приспосабливая его под актуальные политические требования.

Вселенский патриарх, идя рука об руку с США и Демократической партией, предлагает по сути обесценить не только Святые Дары, но и таинство исповеди и покаяния. Искажается при этом и понятие зла. Оно, если следовать новым веяниям с Фанара, содержится не в душе верующего, а вне ее, в политике, а также в конфессиях, которые Варфоломей объявляет чужими, вражескими.

«Церковь должна быть готова осудить моральные нарушения в распределении общественных благ везде, где бы она их ни обнаружила», — гласит один из параграфов Социальной доктрины.

«Священник» ПЦУ предрек «ошеломительную победу Пороху и порохоботам» © Стрингер

Если так пойдет дальше, то в скором времени вполне можно ожидать от ПЦУ отказа от традиционного для православного мира облачения священнослужителей в пользу… ну, скажем, джинсовых костюмов. Почему нет?

Возникнув как проект сугубо политический, не имеющий отношения к Вере, лишь задрапированный под религию, ПЦУ продолжает существовать и функционировать преимущественно в свете политики.

Что она может дать своим прихожанам в смысле Веры и Благодати? Ничего! Ровным счетом ничего! Одни только декорации, одна имитация, одна политика.