Финансовые переговоры с Евросоюзом проводились в полной тайне от украинцев

На прошлой неделе украинская делегация подписала в Брюсселе меморандум с Евросоюзом, который обещает Киеву кредитную помощь в размере 1,2 млрд евро. Первый транш в размере 600 миллионов планируется получить сразу после ратификации этого документа, которая должна состояться во второй половине августа, на специальном внеочередном заседании Верховной Рады. А остальные средства переведут в следующем году — но только при условии, если украинское правительство скрупулезно выполнит прописанные в нем обязательства.

Европейские деньги формально предназначены для борьбы с коронавирусной пандемией и продолжения победоносных украинских реформ. Однако, совершенно очевидно — на практике, они будут направлены на погашение текущих выплат по прошлым кредитам, а также для срочных выплат бюджетникам и пенсионерам. По данным казначейской службы, украинская государственная казна опустела в июле сразу на треть — с 75 до 51 миллиарда гривен. А это значит, что правительству Дениса Шмыгаля нечем обеспечить выплату зарплат, и оно рассчитывает исключительно на внешнюю поддержку, соглашаясь ради нее буквально на все.

При этом, стоит отметить характерный момент — переговоры с европейскими чиновниками, которые проводили глава Министерства финансов Сергей Марченко и недавно назначенный руководитель Национального банка Кирилл Шевченко, фактически, проходили за закрытыми дверями, а текст меморандума был обнародован только по их итогам, без всякого предварительного обсуждения в обществе. Несмотря на то, что этот полузасекреченный документ пестрит пафосными фразами про борьбу за открытость, прозрачность и транспарентность. МВФ дал новый кредит Украине. Чем страна будет расплачиваться? © goodfon.ru

Причины такой скрытности вполне объяснимы — свежеиспеченный меморандум является калькой с одобренного весной кредитного меморандума между Украиной и Международным валютным фондом, и содержит в себе целый ряд положений, которые напрямую бьют по интересам большинства украинских граждан. А это чревато скандалами, очень неудобными для теряющего свой рейтинг президента Зеленского, который приближается к местным выборам в условиях нарастающего политического шторма, грозящего накрыть его уже не короновирусной, а протестной волной.

Для начала, правительство в очередной раз пообещало европейцам ввести рыночные цены на газ для населения Украины, фактически отменяя и без того выхолощенную систему льготных тарифов. Это обязательство было обозначено в весеннем меморандуме с МВФ, и вступило в силу с начала августа — так что соглашение с Брюсселем является в этом смысле контрольным выстрелом, призванным закрепить уже принятые условия. При этом, Евросоюз не только заставляет украинцев больше платить за газ. Он также продвигает на украинский рынок своих газовых трейдеров — для чего украинские власти должны будут максимально упростить выбор поставщика газа для потребителей, ликвидируя монопольное положение «Нафтогаза».

Кроме того, еврочиновники укрепят внешний контроль над остатками государственного сектора Украины. Согласно тексту нового меморандума, у Зеленского обещают создать «независимые» наблюдательные советы для управления пятнадцатью крупнейшими предприятиями страны. На деле их будут комплектовать из профессиональных «активистов», полностью зависимых от своих иностранных спонсоров. При этом, им будут выплачивать космические зарплаты — которые уже получал в «Укрзализныце» знатный железнодорожник Сергей Лещенко. Все это якобы призвано помочь в борьбе против коррупции. Хотя предоставление таких высокооплачиваемых синекур само по себе является масштабной коррупционной схемой, которую с особым цинизмом реализуют за счет скудных средств украинского госбюджета.

Меморандум также позволит Евросоюзу ввести своих людей в налоговые и таможенные органы Украины. А еще один, дополнительно созданный «независимый наблюдательный совет» будет контролировать работу госпредприятия «Медицинские закупки Украины», критически важную для страны в эпоху коронавирусной эпидемии. Во времена Супрун правительство приобретало медпрепараты через сеть международных организаций, что систематически приводило к их дефициту. Затем закупки стало осуществлять государственная структура, которую жестко критикуют сейчас лояльные к Ульяне Джорджевне «активисты». Судя по всему, именно они укомплектуют собой состав нового набсовета — а это может спровоцировать новые перебои с медицинскими препаратами, не говоря уже про дальнейший рост цен на лекарства.

Далее, меморандум с ЕС предусматривает очередную реформу и без того не работающей судебной системы. Для этого в Украине будут создаваться специальные комиссии с участием иностранных граждан, которые начнут заниматься отбором судей — не зная ни украинского законодательства, ни украинских реалий, ни даже украинского — или русского — языка. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура дополнительно расширят свои полномочия, превращаясь в полностью автономные структуры, практически независимые от украинского государства. До такой степени, что в новом документе специально прописана процедура отбора руководителя САП, которая будет проходить под полным контролем Евросоюза.

Больше того — украинское правительство должно будет уравнять в полномочиях государственных и частных судебных исполнителей. Купившие свои должности «частные детективы», среди которых будет полно ультраправых ветеранов АТО, получат возможность законно терроризировать любых должников — включая государственные структуры. Вдобавок, им разрешат блокировать счета граждан и предприятий, занимаясь чем-то вроде официально разрешенного рейдерства. И все это дополнительно усилит царящее в стране насилие, хаос и тотальный правовой нигилизм. Кущ: Кредит МВФ всегда воспринимался нашими «элитами» как возможность перекредитоваться © Facebook, Алексей Кущ

Такова цена за «финансовую помощь», которая должна поддержать на плаву теряющего прежнюю популярность «слугу народа». Страна прочно подвешена на долговом крючке, и нет никаких сомнений, что украинские власти пойдут на выполнение этих кабальных условий, которое будут жестко контролировать из Брюсселя. Экономическая ситуация стремительно ухудшается, поступления в бюджет падают — и в будущем году для Банковой будет крайне важно получить вторую порцию кредитного транша.

Между тем, эти долги все равно придется отдать — хотя это станет заботой тех, кто придет на смену Зеленскому. Но вопрос в том, кто вернет Украине ее независимость, бездарно проданную на Запад в обмен на кредиты?