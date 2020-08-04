Мы живём в интересное время. Никто не просто не может сказать победит ли на выборах в США Трамп или Байден, но даже будет ли у Америки 46-й президент и будет ли в ближайшем будущем существовать такая страна. Несмотря на то, что в Белоруссии не идут уличные бои белых консерваторов с неграми и гомосексуалистами, о ней можно сказать то же самое

Не только никто не знает, как долго (две недели или два года) Лукашенко ещё проработает президентом Белоруссии, но и что будет в ближайшем будущем с этим государством.

Если бы нынешняя ситуация в Минске сложилась году в 2016, я бы однозначно сказал, что только чудо может спасти бацьку (как в политическом, так и в физическом смысле). Слишком хорошо подготовлен путч. Слишком надёжно обложили заговорщики Лукашенко, который, как Павел I накануне роковой ночи с 11 на 12 марта 1801 года, сам вручил чрезвычайные полномочия своим будущим убийцам.

Но!

Нет главного фактора — заинтересованности Запада, легитимирующего подобного рода перевороты. Отдельные политики и отдельные политические силы готовы поддержать мятежников, но общенациональный консенсус (как это было в случае с киевским путчем февраля 2014 года) не наблюдается ни в одной западной стране. Не только американская элита, увлечённо уничтожающая собственное государство и готовящаяся самоликвидироваться в ею же развязываемой 2-й гражданской войне, не только погружённая в проблемы перспектив ЕС и сохранения хотя бы относительной стабильности национальных государств западноевропейская элита, но даже лимитрофные элиты Польши и Литвы, непосредственно вовлечённые в заговор против президента Белоруссии, не едины во мнении относительно целесообразности свержения Лукашенко. Более того, даже линейно мыслящие украинские политики не выработали по этому вопросу твёрдой единой позиции. Дмитрий Абзалов: Белоруссию пригласили, как и Украину, в "Люблянский треугольник" - играть против России © РИА Новости, Владимир Трефилов

И это даёт Лукашенко шанс. Дело в том, что его судьба не может решиться, как судьба Павла I, в течение пары часов роковой ночи. Несмотря на то, что время у путчистов ограничено, и выход переворота за пределы недели резко снижает их шансы на успех, всё же правила драматургии требуют, чтобы кризис длился хотя бы два-три дня, прежде, чем произойдёт «трагическая случайность», иначе самым доверчивым трудно будет продать банальный дворцовый переворот, в качестве «народного восстания». Если же в течение этих роковых 48-72 часов путчисты не получат с Запада ясного сигнала о поддержке, некоторые из них могут начать колебаться, сомневаться в успехе, пытаться выждать и посмотреть чья возьмёт.

В случае потери столь хорошо продуманным заговором стройности, выпадения пары-тройки звеньев, он рискует провалиться весь из-за пустяка. Достаточно вооружённым путчистам начать штурм резиденции президента на полчаса позже и на помощь Лукашенко могут успеть подтянуться верные войска. Достаточно кому-то «забыть» отдать нужный приказ и силы правопорядка могут не быть отведены с маршрута движения штурмовой колонны путчистов, а втянувшись в уличные бои на подступах к резиденции, заговорщики дадут Лукашенко возможность, как подтянуть подкрепления, так и эвакуироваться в безопасное место.

Из-за внешнего фактора, прекрасно подготовленный, до мелочей продуманный заговор висит на волоске. Алексей Кочетков: Россия в Белоруссии не должна совершить те ошибки, которые были у нее в Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Тем не менее, если вынести за скобки украинских олигархов, у каждого из которых свои (совершенно меркантильные) основания желать Александру Григорьевичу победы или погибели, украинские политики и эксперты в целом (в большинстве своём) с редким злорадством ожидают падения белорусского режима (хоть не все об этом заявляют публично). Подчеркну, что на уровне принятия решения Украина расколота по отношению к потенциальному белорусскому путчу примерно пополам, а на уровне публичной политики зла Александру Лукашенко желают если не 90%, то минимум 80% активных спикеров.

Такое несоответствие реальной и публичной политики, в целом, не свойственно Киеву. Обычно политики и эксперты, отражающие интересы олигархических группировок чётко отрабатывают их позиции. Из этого мы можем сделать первый вывод: большая часть украинского олигархата, независимо от личных отношений с Лукашенко и наличных финансово-экономических связей (либо, наоборот, конкуренции), желает дождаться чем кончится дело в Минске, чтобы не засветиться не вовремя с поддержкой стороны, которая проиграет в ходе белорусского «бега к власти». Соответственно, их политические и информационные рупоры предоставлены сами себе и несут всё, что в их скорбные головы приходит.

Далее возникает вопрос, откуда же такая ненависть к Лукашенко у украинского политического и экспертного сообщества? Ведь белорусский президент Крым российским не признал, постпутчевую Украину чем мог поддерживал, по-моему даже оказался первым главой государства, который встретился с дважды незаконным спикеро-президентом Турчиновым. Кроме того, если в Белоруссии произойдёт прозападный переворот, то внимание (а значит и ресурсы) Запада будут надёжно отвлечены от Украины на новый объект. При том, что экономика республики пока не убита, а социально-политическая ситуация относительно стабильна, нетрудно предположить кому будет перенаправлена основная кредитная, политическая и дипломатическая подпитка Запада. Фактически, в случае успеха белорусского путча, Украина лишится не только неформальной белорусской поддержки, но и остатков помощи Запада. Будет просто не до давно ограбленного, полностью использованного и не имеющего никакой перспективы Киева. Главный интерес Украины. Почему Киеву невыгоден уход Лукашенко © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Так откуда же киевские надежды на майданизацию Белоруссии? И чем они вызваны?

Во-первых, любое расширение «сферы майдана» — не только усиление престижа его адептов, но и их заработок. Это как в обычной финансовой пирамиде. Сербы консультировали грузин, затем вместе украинцев, затем все вместе последующих. Те же кто умом не вышел тренинги проводить, ездили на чужие майданы в качестве пушечного мяса. Но мяса относительно ценного, ибо имеющего опыт уличных столкновений. Все эти майданарбайтеры, а также масса «людей с хорошими лицами», вечно сражающимися за всё хорошее, против всего плохого, кто по меркантильным, кто по идейным соображениям, всегда будут за майдан, где бы он ни происходил. Они готовы даже в своей родной стране проводить перманентный майдан, ибо это «лучшее время» их жизни. Они до сих пор так в социальных сетях пишут.

Во-вторых, масса украинских правых является доверчивыми людьми. Они верят лукашенковской пропаганде и действительно считают, что Лукашенко сохранил в Белоруссии островок СССР. Поскольку к СССР, как и к Российской империи, они испытывают чувство иррациональной ненависти, свержение и кадафизация Лукашенко для них праздник, которого они никогда не устанут ждать.

В-третьих, те, кто считают, что «Россия напала» на Украину уже предвкушают, как они будут всем рассказывать, что от «агрессивной Московии» сбежал последний союзник, поскольку она только и умеет, что душить свободу танками.

В-четвёртых, те, кто плачет о том, что «Россия не пришла и не спасла», мечтают позлорадствовать по поводу бегства последнего союзника «беспомощной Российской Федерации», которая «неспособна даже танки на помощь русским людям послать».

В-пятых, партия войны надеется, что Россия займётся Белоруссией, отвлечётся от Украины и можно будет под шумок захватить Донбасс.

В-шестых, партия мира рассчитывает, что Россия, дабы развязать себе руки в Белоруссии, пойдёт на уступки и «вернёт Донбасс».

В-седьмых, «экономисты» полагают, что переворот в Белоруссии приведёт к перекрытию нефтегазового транзита через республику, чем укрепит позиции Киева в его вечном споре с «Газпромом».

В-восьмых, «геополитики» планируют создание новой «Речи Посполитой» в составе Польши, Прибалтики, Белоруссии и Украины. По их мнению, это новообразование должно привлечь внимание Запада, «отбросить Россию из Европы», а также посодействовать стабилизации и сохранению украинской квази-государственности. Самые наивные оптимисты даже мечтают о «возвращении Крыма» и отжатии Кубани.

В общем, на некоторое время, Лукашенко стал для Украины новым Зеленским. На него тоже возлагают свои самые противоречивые надежды, самые разные слои украинского общества.

Кстати, парадокс, но я уверен, что несмотря на то, что надежды большинства украинцев так или иначе связаны со свержением Лукашенко, если таковое произойдёт, но белорусскому президенту удастся чудом бежать в Киев, там, среди его врагов, найдётся масса желающих вручить ему украинский паспорт и сделать президентом Украины. В интересное время живём.