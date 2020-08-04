Недавний ответ господина Зеленского журналисту, который спросил его об избиениях активистов Партии Шария, стал настоящим афоризмом. «Мне неинтересны эти люди, о которых мы говорим», - сказал Владимир Александрович о пострадавших гражданах Украины. Но кто же ему тогда интересен?

Давайте исходить из презумпции невиновности. Допустим, президент думает о других ему интересных людях — о своих избирателях. Хотя сторонники Шария тоже входили в их число (во всяком случае, Анатолий Шарий активно агитировал за Зеленского во втором туре президентских выборов). Бесперспективная война. Чем для Зеленского обернется борьба с Шарием © president.gov.ua

Что в те дни обещал Зеленский украинским избирателям, мы хорошо помним, например, прекращение войны на Донбассе. Увы, переговоры в Минском формате провалены, поскольку Украина отказывается выполнять ранее достигнутые соглашения в той очередности, в которой они прописаны. А назначение местных выборов на Украине без согласования их проведения в непризнанных республиках многими экспертами расценивается как фактический выход из Минского процесса.

«Я считаю, что это будет документальное подтверждение выхода из Минских соглашений, потому что это на уровне Верховной Рады и президента принято решение, которое прямо противоречит пунктам Минских соглашений», — говорит известный политолог Михаил Погребинский.

«В постановлении [Верховной Рады] сказано, что местные выборы на неподконтрольных территориях могут состояться лишь после разоружения сепаратистов и передачи границы с Россией под украинский контроль, — уточняет одесский журналист Юрий Ткачев, — Пункт 9 Минских соглашений гласит ровно противоположное: передача границы начинается на следующий день после выборов и заканчивается после полного политического урегулирования».

Срыв переговоров является залогом продолжения войны. Но можно ли работать над обещанным повышением благосостояния народа, если огромное количество человеческих и материальных ресурсов уходит на бессмысленную бойню и подавление внутреннего недовольства. В соответствии с бюджетом на 2020 г. на проведение экономической деятельности выделяется всего 6,03% бюджета, а расходы на оборону, МВД, СБУ, судебную власть составляют 21,08%. Дополнительными затратами оборачивается и обслуживание чудовищно выросшего после Майдана внешнего долга — 12,27% всего бюджета. Неудивительно, что при такой структуре расходов Украина остаётся самой нищей страной континента без всякой перспективы на грядущее возрождение, а половина ее жителей, по расчетам ООН, живут за чертой бедности.

Для сравнения: в 2018 г. уровень ВВП Украины составил лишь 62,7% от уровня 1991 года, а за тот же период соседняя Польша увеличила свой валовый внутренний продукт на 265%. Системное уничтожение промышленности, медицины, образования ведут не только к падению качества уровня жизни населения, но и его физическому вымиранию. Рождаемость на Украине в два раза ниже смертности, уже сейчас количество жителей Украины уменьшилось до показателей 1940 года, и конца процессу вырождения не видно. В качестве чудодейственного средства шарлатанами предлагается массовая распродажа всего, чего ещё не успели распродать, и прежде всего главного актива государства — самой украинской земли. 73% территории Украины составляют пахотные земли, и скоро они будут проданы тем людям, покровительство которых господину Зеленскому куда важнее судеб каких-то избитых до полусмерти оппозиционеров. Четыре года спустя. Что происходит с делом Шеремета сегодня © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Говорил в своё время господин Зеленский и о равноправии граждан Украины, о неправильности их деления по национальному признаку, что не помешало ему подписать дискриминационной закон «О полном общем среднем образовании», который официально делит всех украинских детей на три неравноценные группы: детей титульных наций (украинцы и крымские татары); детей наций, состоящих в Евросоюзе, и третьесортных русскоязычных ребятишек, которых с 1 сентября сего года в рамках продолжающейся политики этноцида специально лишили образования на родном языке.

А потом под фальшивыми лозунгами «защиты мовы», контролируемый монобольшинством Зеленского парламент фактически отказался рассматривать робкий законопроект, предлагавший всего-то начать украинизировать русских детей чуть позже, в 2023 году (вместе с польскими, румынскими и венгерскими). То есть, согласно рекомендациям Венецианской комиссии, просто уравнять в правах (точнее в бесправии) языки наций Евросоюза с языками стран, не входящих в ЕС. Но президент и здесь солидаризировался не со своими русскоязычными избирателями, а значительно более нужными ему для сохранения власти национал-радикалами. Ради них можно предать большинство проголосовавших за Зеленского избирателей — они ему не интересны.

Помнится ещё, фотографировался Владимир Александрович на могиле деда-фронтовика, однако память о Великой Отечественной войне попирается и доныне. Новоназначенный директор Института национальной памяти Антон Дробович с незавидной регулярностью оглашает окрестности безумными инициативами, например, собирается поглумиться над памятниками воинам-освободителям. «Мы активно работаем над тем, чтобы запустить проект „креативной декоммунизации", — говорит Дробович в эфире одного из украинских телеканалов. — В двух словах, есть, например, известный болгарский памятник „Освободителям", который регулярно превращается то в марвеловских супергероев, то украинских солдат, то украино-польских солдат. То есть место, которое постоянно переиначивается, место, которое не выполняет уже пропагандистских задач, которые ставились перед ним».

Ждём креативного исполнения начертанных Дробовичем планов на могиле воина-освободителя и деда-фронтовика господина Зеленского. И попутно продолжаются публичные чествования вояк дивизии СС «Галичина», прославление исполнителей Холокоста, глорификация пронацистских коллаборатов. Зато в июле СБУ были задержаны и подвергнуты многочасовому унизительному допросу возвращавшиеся с торжеств на легендарном Прохоровском поле советские ветераны и дочь легендарного создателя танка Т-34 Татьяна Кошкина. Организатору поездки — 70-летнему Михаилу Исаеву — предъявлены обвинения, что он вёз ветеранам Харьковщины медали в честь 75-летия Великой Победы, это грозит ему пятилетним заключением и конфискацией имущества. Признания Жвании: кто устроил Евромайдан © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Рассказывал Зеленский, что станет «приговором» для коррупционеров, для людей попирающих закон. Об этом даже смешно говорить. Разве что припомнить красноречивое молчание ягнят из Офиса президента, которое сопровождает появление всё новых доказательств преступлений Порошенко и его окружения — от гомерического казнокрадства до признаков государственной измены, совершенной в интересах иностранных должностных лиц. Да освежить в памяти передохшие уголовные дела против Пашинского, Грымчака, пресловутых Свинарчуков, Микитася, гуляющих на свободе убийц Олеся Бузины и превратившееся в посмешище следствие по убийству Павла Шеремета.

Одновременно продолжаются репрессии против противников майданного режима и официальная шпиономания (в частности, сообщается о содержании в застенках обвинённого в шпионаже 65-летнего пенсионера Николая Владимировича Зверева, которого подвергали пыткам, причём требовали за освобождение 30 тысяч долларов). Людей продолжают арестовывать за посты в социальных сетях, инкриминировать использование «ВКонтакте» и «Одноклассников», хотя сам Зеленский в прошлом говорил, что блокировать российские соцсети «это неэффективная и страусиная позиция, которая несет больше вреда, нежели пользы».

«Отменить неконституционный указ Порошенко [о запрете российских социальных сетей], изданный к тому же, по словам самого Зеленского, с превышением президентских полномочий, [президент] почему-то забыл, — комментирует недавнее продление на запрет популярных соцсетей киевский правозащитник Владимир Чемерис, — Если и дальше так пойдет, на Украине будет запрещена любая иная мысль и слово, которое не совпадает с официальной пропагандой. А украинцам оставят только несколько правильных телеканалов, интернет-сайтов, фильмов, книг и песен, которые будет разрешено смотреть и слушать». Ради этого в Верховной Раде при поддержке правящей партии готовят новый «Закон о медиа».

Уважаемый правозащитник обратил внимание на опасные тенденции продолжающие действовать спустя шесть лет после Майдана, массовой зачистки инакомыслящих, стоп-листов, официально действующих квот, ограничений, цензурных запретов. Дело дошло до тотального запрета всех книг, изданных определёнными издательствами. Например, под цензурный запрет автоматически попадают все четыре мои книги, напечатанные находящимся в очередном «чёрном списке» московским издательством «Книжный мир». Зато прекрасно работают разжигающие межнациональную ненависть информационное ресурсы украинских ультраправых и одиозный сайт «Миротворец», о необходимости закрытия которого неоднократно высказывались европейские правозащитники и официальные лица. Дорогие журналисты. Кто и за сколько формирует общественное мнение Украины © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Виновному в циничном, сознательном, массированном обмане своих избирателей Владимиру Зеленскому — спустя год после обретения вожделенного монобольшинства — интересны совсем другие вещи. В народе это называется «спасение собственной шкуры», но выразимся более дипломатично: удержание личной власти на приемлемых условиях. Приверженность Зеленского продолжению курса Евромайдана, критическая зависимость от национал-радикалов (которых действующая власть боится до умопомрачения), далёкое от предвыборного образа Зеленского-Голобородько рабское прислуживание МВФ, множество иных прямых и косвенных признаков свидетельствуют об исчерпании потенциала Зеленского как самостоятельного политического игрока.

Следовательно, у хозяев положения и нет острой необходимости свергать его грядущей осенью, можно просто напугать до обморочного состояния. Мутные политические и уголовные потоки сойдутся вместе, будет лютое кипение с паром в свисток, эффектная телевизионная картинка… Но зачем изгонять добровольно прислуживающего? Он примет на себя все навязанные политическое обязательства, грядущий неизбежный позор, удовольствуется целостностью шкурки — всего-то в обмен на предательство Украины, поверивших ему людей и памяти своего деда-фронтовика.