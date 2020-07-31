Минувшая неделя в Украине была в меру жаркой, в меру тихой и в то же время очень показательной

Середина лета в Украине с точки зрения политики никогда не отличалось бурным потоком страстей и эмоцией. Основные политические игроки отдыхают либо за границей, либо в загородных фазендах на Конче Заспе, расположенных на берегах Днепра и его притоках, где можно полежать на собственном днепровском пляже или покупаться в собственном днепровском бассейне, а некоторые даже имеют маленькие в 10-15 метрах от берега собственные обитаемые искусственные острова. Все это хорошо спрятано за высокими заборами и в глубине бесконечно огороженных днепровских берегов.

Середина лета — всегда затишье, даже если осенью ожидаются (хотя кто знает, сбудутся ли) выборы местных органов власти. Нынешняя неделя не была исключением. Внешне все выглядело вполне привычно. Только два-три события слегка взвихрили политическую рябь украинской летней ленивой повседневности. Телеканал с примечательным названием «Киевская Русь» лишили лицензии на эфирное вещание. Из Трехсторонней контактной группы ушел Кучма, вместо которого пришел другой экс-президент Украины Кравчук. События вроде бы не эпические, но уж очень знаменательные. Кучма вышел из Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

ПАПа-лайт

Вообще лишать телеканалы лицензий за их оппозиционность — это прерогатива и личное, можно сказать, изобретение Петра Алексеевича Порошенко (или сокращенно ПАПы). В его правление «запрещать и не пущать» вообще-то очень любили — журналистов выдворяли из страны, запрещали критикам режима въезд в Украину, выносили запреты на вещание в эфире («112 Украина», NewsOne) и устраивали прочие козни, включая посадку неугодных главных редакторов и пишущих журналистов за решетку по надуманным предлогам (Вышинский, Гужва, Муравицкий, Василец, Данилюк, Коцаба и т.д.)

В какой-то момент это стало настолько привычным, что даже обстрелы из минометов оппозиционных телеканалов при ПАПе не были чем-то запредельным. Ну обстреляли, и что? Тут вон целый черноморский флот Украины арестовали российские пограничники в ноябре 2018 года при попытке пройти в акваторию Азовского моря, и то ничего не случилось — ни со стороны Украины, ни со стороны просвещенной Европы. То есть за моряков Европа, конечно, вступилась, а на регулярные посадки в тюрьму журналистов смотрела сквозь пальцы. Поэтому, наверное, моряки уже давно все дома. А журналисты, если даже и доказали в суде, что попали за решетку за свою оппозиционность режиму и были выпущены на свободу, все равно ходят под статями УК Украины, некоторые остались без имущества, работы и средств к существованию и годами доказывают свою невиновность в вышестоящих судах и инстанциях.

Поэтому приход во власть Зеленского, конечно, особенно в первые месяцы его президентства, у оппозиционных журналистов вызывал энтузиазм — всех незаслуженно арестованных выпустит и прекратит практику преследований за оппозиционность независимых СМИ. И правда, что-то такое поначалу забрезжило. Но не выпустили, а кого-то поменяли с Россией на тех же моряков, кому-то смягчили содержание под стражей (из СИЗО выпустили под домашний арест), но нахождение под уголовным преследованием оставили.

Нынешнее решение о лишении лицензии на эфирное вещание тоже не новость — это, как уже было сказано, еще при Порошенко научились делать. Только при Порошенко (то есть при ПАПе) это делалось при закрытых дверях, а уже при Зеленском в соответствии с полной так сказать диджитализацией власти и с демонстрацией в прямом эфире убивали онлайн, так сказать. В Киеве националисты напали на журналистов телеканала КРТ. У телеканала отобрали лицензию на вещание © Андрей Гожый

Правда, надо отметить особо, что все эти Васильцы, Коцабы и прочие Савченки из-за постоянных преследований со стороны власти и собрались в конце концов именно в «Киевской Руси», потому что со времен ПАПы им больше работать уже было негде… Но теперь вот в лайт-варианте их и здесь достали, уже при Зеленском. Сажать в тюрьму не посадили, но без работы и зарплаты оставили.

Ну и неонацисты смогли себя проявить — куда ж без них украинской власти: пришли на митинг, устроенный сотрудниками «Киевской Руси», поупражняться в оскорблениях и угрозах, чтоб, как говорится, ремесло не забыть. Полиция удивленно взирала на все это, как водится, с другой стороны улицы…

И то сказать, жертв и разрушений нет, кроме телеканала, который потеряет в результате решения Нацсовета львиную долю своих зрителей, так как теперь гуманный Нацсовет оставил ему право вещать через кабель. А это сотые доли процентов от некогда многотысячной аудитории.

Минская рокировка

На этой же неделе произошло еще одно незначительное, но знаменательное с точки зрения вообще всего происходящего в Киеве событие. Из украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) вышел фактически ее бессменный руководитель, экс-президент Украины Леонид Кучма. На этом месте его сменил другой экс-президент Леонид Кравчук.

Говорят, что Кучма был для этой работы уже очень стар. Ну, в таком случае Кравчук на этой должности вообще суперстар. В том смысле, что он старше Кучмы на 4 года, ему — 86. А Данилычу — всего лишь 82.

Однако дело, конечно, в другом, вернее в двух других аспектах. Православный украинский канал КРТ готовит иски в суды из-за лишения лицензии © РИА Новости, Артём Коренюк | Перейти в фотобанк

Первое — личные амбиции Кучмы. Да, именно Кучма скреплял своей подписью Минские соглашения (а не Порошенко, как это принято считать). Порошенко, как хитрец, лжец, и завзятый трус, вообще-то никаких бумаг предпочитал не подписывать (например, закон об амнистии участников АТО не подписывал полгода, и так и не понятно, подписал или нет физически, то есть чернилами и собственной рукой, но это другая история). А Кучма при всей его чисто украинской хитрости все же ответственности никогда не боялся. К тому же, что немаловажно, у Кучмы были свои очень тонкие отношения с российским руководством, прежде всего с Путиным. И поэтому, если бы Украина действительно собиралась реализовывать Минские соглашения, то лучшей кандидатуры для согласования всех нюансов, чем Леонид Данилыч, найти было нельзя. К тому же никогда (в отличие от Кравчука) Кучма не был завзятым русофобом и бандеровцем. Хотя именно Кучма придумал мэм «Украина — не Россия», но это в другом, более интеллектуальном, смысле, чем сейчас его произносят люди, не читавшие этой книги Кучмы.

Но в том-то и дело, что никто Минских соглашений выполнять не собирается. Это лучше всех понимает сам Кучма. И там, где его талант тонкого психолога и умелого переговорщика мог быть в полной мере использован, он оказывается из-за отсутствия у украинской власти цели договариваться не нужен. Переговоры ради переговоров не амплуа Кучмы. Поэтому он уже довольно давно просился на волю, то есть с должности главного по Минску. Но Порошенко его не отпускал, а Зеленский под предлогом незнания тонкостей Минского процесса продержал еще год.

Конечно, многоопытный Кучма давно понял, что никакого Минского процесса не будет. И именно по вине украинской стороны. И давно бы вышел из переговорной группы, если бы не второе обстоятельство, которое умело эксплуатировал Порошенко, удерживая авторитетного Кучму в переговорщиках, что придавало украинской команде некую легитимность и авторитетность в глазах западных партнеров Украины.

Дело в том, что у Кучмы есть зять — олигарх Виктор Пинчук. У Пинчука много чего есть на Украине, за что его можно доить, раскулачивать или, наоборот, не трогать. И вот пока Кучма находился в переговорной группе от Порошенко, то есть как бы (именно как бы, а не на самом деле) в команде пятого президента, всем было хорошо. Порошенко имел некую легитимную делегацию, возглавляемую экс-президентом Украины, авторитетным среди западных политиков, а Пинчук мог не опасаться Порошенко с его неуёмной жадностью до чужих активов.

К тому же Пинчук в последние годы стал представлять на Украине влиятельного миллиардера Джорджа Сороса со всеми вытекающими отсюда последствиями — прежде всего в политическом смысле. Сорос через Пинчука подсадил в Верховную Раду команду Вакарчука, называющую себя партией «Голос», а также расставил на ключевых постах (начиная с премьера) своих «соросят». Но с конца 2019 года соросят стали щемить везде — и в правительстве, и в крупных компаниях типа «Укрзализницы». Это, то есть смена премьера и «соросятской» части правительства на более опытных и проукраински настроенных людей, конечно, не проигрыш Сороса. А скорее отход на некоторое время в тень. А возможно, и ожидание, чем закончится противоборство Трампа и Байдена, в демократической (по названию партии) команде которого находится Сорос, а через него и Пинчук. Великий лицемер Вакарчук, скользкий как рыба. Астрология о певце и дважды экс-политике © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Так что уход Кучмы из переговорной делегации означает ровно две вещи. Первая — Минский процесс перестал быть процессом (хотя и давно, но теперь это стало более очевидным) и превратился в пустую говорильню. Второе — Пинчук (и стоящий за его спиной в Украине Сорос) несколько разочаровались в Зеленском и теперь хотят до ноябрьских выборов президента США не очень отсвечивать на фоне украинского досье, в котором их общий командир Байден находится по уши в субстанции, которую приличные люди за столом стараются вслух не называть.

Что касается Кравчука, то он известен именно тем, что блестяще еще в ЦК Компартии Украины научился из пустого переливать в порожнее. Так что в нынешней ситуации, когда переговорный процесс превратился в разговорный, он будет как раз на своем месте.

Выводы

Из того, что произошло на прошедшей политической неделе в Украине, при всей тусклости и заурядности событий можно сделать два важных вывода.

О внутриполитической ситуации. Конечно, всем понятно, что Зеленский плывет по течению, которое определилось еще при Порошенко, и никаких изменений ожидать не приходится. Это и в том, что касается борьбы с оппозиционными журналистами (свобода слова), и в мирном разрешении гражданского конфликта на Востоке страны (Минские договоренности). Да, Зеленский все это делает без жара и экспрессии, свойственной Порошенко, как бы нехотя, в лайт-режиме. Но делает именно то же самое, что и его предшественник, которому он когда-то красиво сказал, что он — его приговор. Оказалось, не приговор, а так, оговорка, провинциальный анекдот.

Что же касается внешнеполитических перспектив режима, то у Зеленского они много хуже, чем у Порошенко. От Порошенко ждали антироссийского экстрима и в принципе его получили. Но времена и ситуация изменились. От Зеленского ждали, что он, сохраняя независимость от России, все же начнет что-то делать со страной, проваливающейся в экономическую и политическую пропасть. Похоже, большие люди на Западе окончательно разочаровались и в Украине, и в молодом президенте Зеленском, от которого ждали серьезных структурных реформ, а он — так, даже чижика не убил.