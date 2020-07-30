Как формируется постмодернистская повестка современной глобальной политики

Современная политическая жизнь представляет собой сюжет бесконечного постмодернистского романа, очень похожего на произведения российского писателя Виктора Пелевина. И очередным, весьма наглядным подтверждением этого факта стало продолжение скандала вокруг предполагаемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года, которое якобы привело тогда к победе действующего президента Дональда Трампа.

Эти обвинения были озвучены еще в 2016 году в докладе, опубликованном на страницах желтого информационного портала BuzzFeed. Ссылаясь на источники в российских политических кругах, его анонимный автор рассказывал о том, что кремлевские агенты целенаправленно влияли на американских избирателей, воздействуя на них посредством троллей и хакеров. А штаб-квартирой этой резидентуры являлось российское консульство в Майами, которого там на самом деле никогда не существовало.

Доклад пытался представить Дональда Трампа тайным российским агентом. В нем намекали, что вербовка будущего президента могла произойти в 2013 году, когда он посетил Москву в рамках модельного конкурса «Мисс Вселенная». Во время этого визита он якобы пригласил дам полусвета в роскошный отель, где прежде останавливался Барак Обама, и принудил их осквернить кровать своего соперника. И все происходящее, конечно же, снимали вездесущие чекисты, которые начали шантажировать американского магната записями со скрытых камер, превратив его в свою послушную марионетку. «Колониальная авантюра». Экономист объяснил, чего США добиваются от Китая © AP, Andy Wong, File

Все это выглядело набором гротескных и бездоказательных сплетен, особенно когда стало известно, что автором доклада являлся отставной сотрудник британской спецслужбы Кристофер Стил, который когда-то собирал компромат на Трампа по поручению представителей Демократической партии. Обвинения в российском вмешательстве и анекдотические истории из жизни американского президента не подтверждались никакими, даже самыми ненадежными, фактами. Однако читателям предлагали поверить в то, что они могли быть правдой. Потому что Стил якобы общался с хорошо осведомленным и засекреченным конфидентом, раскрывать которого почему-то нельзя, — вероятно, чтобы специально подосланные убийцы не отравили его своим «novitchkom».

На этом фундаменте была построена вся компания шпиономании и ксенофобской антироссийской истерии, которая по сей день определяет собой политическую линию американского истеблишмента. Однако спустя четыре года могущественные американские спецслужбы так и не нашли никаких подтверждений вредительской деятельности русских. И в 2019 году команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера передала генпрокурору США Уильяму Барру результаты официального расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года, так и не выявив признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа.

Впрочем, как известно, это не помешало Демпартии с ходу развернуть новую кампанию, обвиняя президента в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского по итогам слитого в СМИ телефонного разговора.

И вот американская общественность узнала имя секретного источника, на который опирались создатели «досье Стила» — и в нем тоже не обошлось без украинского следа, что является сейчас знаковым маркером для американской политики. Как оказалось, секретные материалы о русском вмешательстве были предоставлены малоизвестным политологом Игорем Данченко, который родился в Украине, но давно живет и работает в Вашингтоне. Он явно не относится к кругам информированных экспертов и даже имел в прошлом проблемы с местными правоохранителями. Однако при этом обладает хорошими и давними связями в лагере политических противников Трампа.

«Какое-то время его местом работы был Институт Брукингса, близкий к Клинтонам. Ни Данченко, ни Стил не имели никаких прочных связей в Москве. Особенно среди информированных людей. За Данченко тянется весьма длинный шлейф правонарушений. За несколько лет до появления досье Стила он был арестован и осужден по многочисленным обвинениям в пьянстве в общественных местах и хулиганстве в Вашингтоне и его окрестностях. Суд приказал ему пройти курс лечения от злоупотребления психоактивными веществами и проконсультироваться с психиатром. У Данченко впервые появились проблемы с законом, когда он начал работать в Брукингсе, где он завязал дружбу с Фионой Хилл, советником Белого дома, которая свидетельствовала против Трампа во время прошлогодних слушаний по импичменту. Данченко охарактеризовал Хилл как наставницу, а Хилл хвалила его как «творческого исследователя». Хилл также хорошо знакома с Кристофером Стилом — аж с 2006 года. Она встречалась с бывшим офицером британской разведки во время кампании 2016 года, а позже получила «сырую», неопубликованную копию ныне разоблаченного досье», — рассказывает об этом известный американист Дмитрий Дробницкий.

Попав на допрос в ФБР, Данченко сам высмеял историю про московских проституток и кровать Барака Обамы — по его словам, он предупреждал Стила о том, что передает ему обычные застольные байки, не основанные на доказательствах или фактах. Однако бывший агент сумел создать на их основе целую теорию заговора, которая годами определяла собой драматические коллизии американской и международной политики. Причем все говорит о том, что за этим изначально стоял один из мозговых центров Демократической партии, с которой оказались связаны фигуранты скандального дела.

«Источник в России, который оказался не источником в России, а источником в США, сказал Кристоферу Стилу: «Вот что у меня есть, это разговоры в барах, это слухи, это инсинуации, все это на самом деле недостоверно» — и что сделал с этим Кристофер Стил? Он сделал из этого приключенческий роман и продал его ФБР» — прокомментировал эту историю влиятельный сенатор Линдси Грэм. «А как вы знаете, ФБР убедило Конгресс, и средства массовой информации убедили Конгресс, и в целом они убедили американское общество, что каким-то образом этот Стил раздобыл суперсекретный источник, о котором никто не знал. Ну а теперь оказывается, что он работал в Брукингском институте. Похоже, очень много ниточек ведет в Брукингский институт», — вторит ему еще один республиканский сенатор Девин Нуньес. Эксперт назвал единственного человека, который сравнивает протесты в США с Майданом © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Больше того, Игорь Данченко уже фигурировал раньше в подобных информационных вбросах. Проведя небольшое расследование, я обнаружил, что в 2013 году он выступил с разоблачениями по поводу научной диссертации Владимира Путина, заявляя, что она списана с книги американских авторов. Политическая конъюнктура тех лет была совершенно другой, и американские медиа почти не обратили внимание на предложенные им фейки, но зато они очень востребованы сейчас, в дни новой холодной войны.

Так что не удивляйтесь, если секретным источником будущего разоблачительного доклада вдруг окажется сам писатель Пелевин.