Политический философ Дмитрий Выдрин вспоминает истории о том, как сталкивался с Россотрудничеством, какие при этом испытывал эмоции и рассказывает, почему так важно, с его точки зрения, что у этой организации появился новый руководитель

Славные были времена. Еще верили в дружбу народов, общее благо, нерушимые добрососедские связи. Ну, не верили, но еще надеялись. Короче,

лет пятнадцать назад это происходило.

Меня, в качестве приглашенного профессора, попросили прочитать курс лекций по политической философии в Славянском университете в Киеве. Согласился, хотя и странно работать бесплатно (у заведения касса была пустой). Но привлекала миссия универа — готовить преподавателей русского, сербского, болгарского и других славянских языков. В стране это было единственное подобное учреждение. Всегда приятно иметь дело с эксклюзивом! Насколько эффективная и жесткая у России «мягкая сила»? Мнения экспертов © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Студенты оказались на редкость толковыми и заинтересованными. До этого я читал лекции в Штатах и Европе и был сравнением приятно удивлен. Не случайно несколько ребят из того потока сейчас ведущие украинские эксперты и аналитики. Проблема была с учебной и особенно общекультурной литературой. Ректор был фанатиком старой доброй литературы на бумажных носителях и мечтал выписывать на вуз ностальгические толстые русские журналы типа «Нового мира», «Москвы», «Нашего современника» и пр. (Тогда они еще издавались, уж не знаю, как сейчас).

Денег на подписку, понятно, не было. А как стать преподавателем русского языка без погружения в современную литературу, поэзию? Я и решил подключиться. Встретился с послом РФ. Благо, были знакомы. Он по надежной чиновничьей схеме тут же решил перебросить «камушек» в соседний огород. Вот тогда я впервые и услышал звонкое название «Россотрудничество». Да, название было громкое, но пользы — ноль. Его руководство ответило, что ресурсов на подобную блажь нет. Точнее были, но уже потрачены. Ну, там матрешки, самовары, экскурсии… Короче, все как обычно.

Я тогда, скорее по приколу, чем с надеждой на результат, обратился за помощью в посольство американское. У них же нет расходов на матрешки. Написал им письмо — на деревню дедушке (Сэму). Думал, хоть потролю «партнеров». Упс! Неожиданно мне перезвонил их посол и сказал, что, конечно, они подпишут Славянский университет на все русские бумажные и электронные журналы. Дипломат так и сказал: «Нельзя студентов оставлять без профильной литературы. Главное, чтобы они читали. А то у нас в Америке читают серьезные тексты все меньше».

Более того, посол предложил прочитать студентам двухчасовую лекцию (бесплатно, как и я — ха-ха) о роли образования в карьере молодого человека. Что он потом и сделал, выполнив все обещания по поддержке вуза…

Из всего случившегося я никаких выводов и обобщений не делал. Всё без обид. В жизни всякое случается. Поэтому без предубеждения откликнулся на просьбу Россотрудничества (благо, это название мне уже было знакомо) провести недельный мастер-класс по технологии предотвращения шарповских моделей «цветных революций» для аналитиков президента Уго Чавеса (Царство небесное этой неординарной и яркой личности!). Россотрудничество и Украина: Эпоха перемен? © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Уже в Каракасе один из руководителей этой замечательной организации мне сказала, что концепция несколько поменялась. Время моих тренингов сократили. Прилетел народный ансамбль ложечников. Поэтому главный акцент будет сделан на игре на ложках. Ну а в перерывах моя торопливая «игра на смыслах».

Признаюсь, было весело. Красные косоворотки, необъятные галифе, хромовые сапоги. И ложки, феерично выбивающие причудливые ритмы об их зеркальные голенища. Мой кумир Михаил Михайлович Бахтин был бы в восторге: его пророчество о приходе карнавальной культуры свершалось на глазах. Мне даже как-то неловко было после этой сказки говорить скучные вещи о 198 способах свержения власти, которые будут применены к потомкам Симона Боливара. Я с пиететом прочитал его слова на стене Нацбанка о том, что мы победим, даже если сам Всевышний будет против.

Конечно, богохульство, но я не удержался и сказал, что они могут проиграть, даже если Всевышний будет за. Если, конечно, по-прежнему семеро будут с ложкой и только один с сошкой.

Еще была поездка по просьбе Россотрудничества в Польшу. Сразу согласился, когда узнал, что буду выступать в тандеме с Виктором Пелевиным. Во-первых, да, это красиво. Во-вторых, порадовался за саму контору. Ниже объясню почему. Ну и конечно, давно мечтал познакомиться с культовым писателем.

Не срослось. Писатель по дороге потерялся. Пришлось самому отдуваться. И на встречах со студентами в Варшаве, и на сосиско-пати с преподавателями знаменитого Ягеллонского университета в кукольном Кракове. Кстати, был поражен количеством тамошних интеллектуалов — преподавателей, дипломатов, аналитиков, искренне искавших пути сотрудничества с Россией. И это в стране, которая считается чуть ли не визитной карточкой русофобии. Хотели даже создать с ними некую «Студию Коперника», чтобы объединить тех польских и русских мыслящих людей, для которых подлинность выше кажимости. Таланта отсутствующего писателя, блин, не хватило. И воли присутствующего Россотрудничества…

Или еще, из самого свежего. Уже отмечал, что карантин застал меня в солнечной Турции. В предыдущей колонке рассказал, как после снятия самоизоляции коротал время мастер-классами для местных популярных блогеров. Среди русскоязычных «звезд» сети «миллионщиков» (по количеству подписчиков) пока нет, но уже есть крепкие «стотысячники». Их аудитория в стране стремительно растет вместе с совместными экономическими, энергетическими, медицинскими и пр. проектами. С ними вышел интересный разговор во время голосования в РФ по поправкам к Конституции. Блогеры, как правило, аполитичные существа. Но в данном случае истово «топили» против поправок. Гордились, как своей заслугой, тем, что, по опросу в местной сети, 61% проживающих здесь россиян выступили яро против. Не санкциями едиными. Твёрдая воля к применению на Украине «мягкой силы» © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Но когда я попросил их перечислить вопросы голосования, никто не смог внятно ответить. Разве что в такой версии: это голосование за диктатуру. Я спросил, выходили ли они хотя бы разок на ресурс Россотрудничества (телевизор из них никто давно не смотрит). Ответ у всех был один: «А что это такое?»

При этом, замечу, подписчики блогеров явно не страдают, как можно предположить, либералофилией. В ходе другого блогерского опроса на вопрос «Если бы из Турции сейчас запустили прямой поезд в СССР, вы б взяли на него билет?» более 55% ответили положительно. То есть ужасную гэбэшную диктатуру боятся, но в Союз готовы отчалить немедленно.

Благодатная аудитория для работы. Tabula rasa. Аж руки чешутся…

Наконец, мой местный приятель Керим много лет преподает русский язык в Анталийской тюрьме. Популярная тема. У зеков хорошая чуйка, и они понимают, что в будущем на воле с русским языком можно легче будет заработать на хлеб насущный, чем с английским. (А ведь еще они не знают, что турки с русскими в Ливии разойдутся по-русски). Я тоже спросил Керима: «Наверное, это по линии Россотрудничества?» Ответ был, как и

выше: «А что это такое?»…

Впрочем, заладили — «что такое, что такое». Вон, у морской свинки никто не спрашивает, почему она так называется, хотя не имеет никакого отношения ни к морю, ни к свинкам. Может, и Россотрудничество не надо дергать, хотя оно никакого отношения не имеет ни к России, ни, тем более, к сотрудничеству. Я бы и не дергал их. Тоже люди и пусть живут как жили — магистральные лайнеры, классные отели, нормальные командировочные, фуршеты, ложки, матрешки. Все понимаю. Сам это люблю. Но вдруг прочитал, что там сменилось руководство. Теперь шеф — Евгений Примаков. Тогда — другой коленкор.

Предыдущему руководству конторы бессмысленно было что-либо объяснять. Например, то, что в современной России есть только три бесценных «прелести» на экспорт. Газ? Нет. Нефть? Нет. Даже не икра и не матрешки. Хотя и матрешки имеют право на жизнь. Но ценнее всего это русский характер, русский стиль, русский язык. Но не в лубочном оформлении. Когда я вижу, как хрупкую русскую чету в Нью-Йорке банда темнокожих пытается поставить на колени, а они за несколько секунд укладывают фейсами в асфальт восемь громил подряд, я понимаю, что вижу

исконный русский характер. Когда в Аргентине выигрывает первенство мира русская пара с композицией «русское танго», я понимаю, что вижу высокий русский стиль. Когда, как уже упомянуто, я вижу, как в турецкой зоне выстраивается очередь, чтобы записаться на курсы русского языка, я кожей ощущаю силу его притяжения… «Верное казачество»: Десять лет войны за Русь и Православие © из личного архива Алексея Селиванова

Да, не самые удачные примеры, но это то, что приходит на ум навскидку.

Я знал Евгения Максимовича Примакова. Он излучал как политик, аналитик, разведчик, даже как непревзойдённый тамада невероятный заряд русского стиля. Это был, пожалуй, самый стильный политик страны. О его русском характере ходят легенды. Когда я как-то спросил у Черномырдина, почему он не поддержал позицию Примакова по Югославии, тот грустно ответил: «Если б у меня был такой характер, как у Евгения Максимовича…» Русский язык? А какой может быть язык у лучшего тамады русского мира?

Говорят, что внуку достается даже больше качеств деда, чем детям. И зовут нового руководителя Россотрудничества Евгений. Может, скоро забудем про морскую свинку?