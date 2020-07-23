Владимир Зеленский нарвался на отповедь из Москвы, что происходит далеко не впервые. Он снова заявил о якобы готовящейся встрече в Нормандском формате, которая должна состояться вот-вот, поскольку Париж, Берлин и Москва подтвердили свою готовность к диалогу

«Мы понимаем, что в принципе у нас есть подтверждение с немецкой стороны, подтверждение с французской стороны и согласование, что Российская Федерация тоже не против встречаться», — заявил Зеленский. Надо ли говорить, что это бессовестное вранье. Министр иностранных дел Сергей Лавров, тот же Песков говорили, причем неоднократно о том, что условием проведения саммита нормандской четверки является выполнение договоренностей, достигнутых в Париже 9 декабря, где все 4 стороны согласовали коммюнике о необходимости предоставления Донбассу особого статуса в соответствии с «формулой Штайнмайера». Кстати, не только российские чиновники поминали парижскую встречу, министр иностранных дел Германии тоже высказывался в этом же ключе. Киев–Донбасс: не будет диалога — не будет мира © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Неужели в последние недели или дни в позиции Москвы, Берлина, да и Парижа произошли кардинальные сдвиги? Ответ на этот вопрос дал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, опровергший в интервью агентству «Интерфакс» информацию о встрече. «Пока для этого нет необходимой почвы», — сказал он. Он также сообщил, что Владимир Путин не планирует проводить с французским и немецким лидерами консультации относительно проведения саммита. В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что дата следующей встречи не определена. Выход там, где вход. В Донбассе запретили БПЛА, диверсантов и снайперов, но мира не будет © Офіс Президента України

Надо набраться какой-то беспримерной наглости, чтобы делать фантастические, никак не связанные с реальностью заявления, зная прекрасно, что они обязательно будут опровергнуты. А люди, разбирающиеся деталях нормандского процесса, моментально понимают, что Зеленский элементарно брешет. Более того в последнее время ситуация пошла вразнос. 1-й зам главы украинской делегации на минских переговорах Алексей Резников сказал о необходимости изменить Минские соглашения, приспособив их к новым реалиям, на что в резкой форме отреагировал 1-й заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, потребовавший дезавуировать это заявление. В противном случае Москва будет считать Киев вышедшим из соглашений. Украинская власть выбирает войну © пресс-служба президента Украины

После этого Верховная рада принимает постановление, являющееся юридическим документом, отражающим позицию государства, о проведении местных выборов. Порядок шагов, прописанный в нем, полностью противоречит тому, как располагаются пункты в Минских соглашениях. Владимир Путин общается с Ангелой Меркель по телефону, после чего пресс-служба Кремля сообщает, что стороны заявили о неприятии попыток изменить мирные договоренности.

После всего этого, о какой нормандской встрече заикается Зеленский! Тут впору говорить о все более отчетливо проступающих на горизонте перспективах окончательного прекращения всяких переговоров в виду их полной бессмысленности. Почему же украинский правитель совершает столь странные поступки? Я думаю, у такого поведения несколько причин. Политолог Михаил Погребинский утверждает, что президент Украины — это человек, который по профессиональной привычке привык выступать на публике ради пиара. Ему неважно, какие байки и небылицы рассказывать, лишь бы они вызывали интерес у аудитории. Зрители Зеленского, исполняющего роль президента — это украинские граждане, большинство из которых хотят мира и реальных шагов в его направлении. Эксплуатируя тему нормандского формата, президент обращается именно к этой части своего электората. Одиночество Зеленского. В каком виде возможна встреча в «нормандском формате» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

По последним социологическим опросам отрицательный рейтинг Зеленского сейчас превышает рейтинг поддержки. Это значит, что количество людей, которые проголосовали бы за него на выборах впервые меньше, чем тех, которые не отдали бы ему свои голоса. А рейтинг его партии еще ниже. На носу местные выборы, которые «Слуга народа» рискует очень много где проиграть. Зеленскому позарез необходимо изменить общественный настрой в свою пользу. Для этого и была исполнена реприза о предстоящей встрече. Однако крайне сомнительно, что это даст какой-то результат. За то время, пока Зеленский находится у власти, граждане Украины давно уяснили, что у их правителя слова часто расходятся с делами, что он склонен слегка привирать. А иногда и совсем не слегка. Как в этот раз.