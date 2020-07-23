Бывший соратник Порошенко готов свидетельствовать против экс-президента

Политик и бизнесмен Давид Жвания относится к ветеранам украинской политики, и давно посвящен в ее мелочные и грязные тайны. Выходец из породистой грузинской семьи, который был с детства знаком с будущим бизнесменом Бадри Патаркацишвили, он приехал в Украину в девяностые годы, сохранив хорошие связи на исторической родине. И при необходимости всегда опирался на деятельную помощь своих земляков.

К началу нулевых Давид Важаевич являлся одной из ключевых фигур в команде Виктора Ющенко, принимая активное участие в организации «оранжевого» майдана. Как заявил в Высоком суде Лондона бывший деловой партнер Патаркацишвили — беглый российский олигарх Борис Березовский, в 2004 году он перевел десятки миллионов долларов на счета двух компаний, которые считались близкими к Жвании и Александру Третьякову — в целях поддержки борьбы за украинскую демократию. Впрочем, сами бизнесмены категорически отрицали получение этих денег, а уже вскоре Борис и Бадри безвременно покинули этот грешный мир.

Президент Ющенко скупо отблагодарил Жванию, предоставив ему звучную, но маловлиятельную должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы. Давид Важаевич явно воспринял это в качестве личной обиды — и уже в 2008 году, выступая в прямом эфире передачи «Свобода слова», он обвинил жену президента Екатерину-Клэр Чумаченко в нарушении законов Украины, запрещающих иметь двойное гражданство. А затем заявил, что отравление Ющенко было провокацией, спланированной непосредственно в его предвыборном штабе.

После этого громкого разрыва Жвания оказался депутатом во фракции «Партии регионов». Однако покинул ее непосредственно после стычек между националистами и спецназом, которые произошли центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Опытный специалист по закулисной политике считался одним из посредников между организаторами Евромайдана и колеблющимися регионалами, помогая расшатывать изнутри прогнившую команду Виктора Януковича. Конечно, это тоже известно на уровне ничем не доказанных слухов. Но факт в том, что Давид Важаевич был хорошо знаком со спонсирующими киевские акции олигархами, и осведомлен о внутренней кухне происходивших в те дни событий.

Именно это придает вес его новому публичному заявлению. Бывший депутат опубликовал вчера видеозапись, которая содержит в себе фактические признания. По словам Жвании, Евромайданом управляла организованная преступная группировка под руководством лидеров «Народного фронта» и БПП, которая сознательно пошла на радикализацию ситуации, чтобы захватить власть силовым путем — и отбрасывала ради этого все предложенные ей мирные инициативы. А также занималась подкупом иностранных чиновников, обеспечивая себе поддержку со стороны условного Запада.

«Я входил в ОПГ, которая захватила власть в четырнадцатом году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, сорвали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами «Партии регионов», вели переговоры с иностранными посольствами. В ОПГ входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия… Это преступная группировка, которая с самого начала участвовала в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения», — заявил об этом украинский политик.

По словам Давида Важаевича, он лично занимался подкупом одного из европейских друзей украинской свободы — при участии будущего главы украинского МИДа. «Непосредственно я и Климкин участвовал в передаче пяти миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС. Обстоятельства этого готов предоставить следственным органам» — рассказал Жвания. Олег Царев: Деньги от Порошенко передавались в офис Меркель © РИА Новости, Нина Зотина

Он сообщил, что Петр Алексеевич возглавил государство по итогам тайного сговора олигархов, взяв на себя обязательства позаботится об их интересах — и не забывал при этом о собственной выгоде. «Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 3 миллиарда 400 миллионов долларов. Эти деньги выведены в офшоры», — говорит на видео Жвания, исчерпывающе ответив на вопрос, за что стоял когда-то украинский Майдан.

Конечно, признания известного украинского политика не стали для страны каким-то особенным откровением. Давно известно, что Евромайдан явился результатом совместных действий фрондирующих против Януковича олигархов, ультраправых «активистов» и либеральной интеллигенции — при активной внешней поддержке, которые оказывали им в Европе и США. Но теперь это признал один из непосредственных организаторов «народных протестов», окончательно подтвердив, чем являлась на самом деле мнимая «революция».

Причины его поступка довольно прозрачны. По итогам переворота Жвания тоже посчитал себя обделенным со стороны лидеров новой власти — совсем как в далеком 2005 году. С тех пор он перешел в лагерь политических противников Порошенко, а в апреле 2019 года — накануне второго тура выборов — подавал иск в Окружной административный суд Киева, чтобы запретить Петру Алексеевичу покидать пределы страны. «На меня оказывал сильное давление Порошенко и его окружение, а также Турчинов. Они тогда действительно очень боялись расплаты и планировали бегство из страны», — рассказывает сейчас Жвания. И это тоже очень похоже на правду.

Как мы знаем, эти страхи не имели под собой никакой существенной почвы. Владимир Зеленский послушно продолжает националистический курс своего предшественника и не демонстрирует никаких намерений отправить его за решетку — во многом потому, что Порошенко опирается на поддержку своих западных покровителей. Больше того, бывший президент открыто мечтает о политическом реванше, а его сторонники грозят власти запланированным на осень майданом — теперь уже третьим по счету. Именно об этом предупреждает сейчас Давид Жвания, явно опасаясь расправы и мести со стороны своего мстительного врага.

На Банковой пока что молчат, игнорируя эти громкие заявления. И неудивительно — ведь Зеленский тоже входит в число бенефициаров случившегося шесть лет назад переворота, и полностью зависит от сформировавшегося тогда политического класса, который абсолютно господствует в постмайдановской Украине. Но если Жвания действительно даст показания в украинском или международном суде, это будет важным шагом на пути выяснения истины о подлинных причинах разрушившей страну катастрофы.