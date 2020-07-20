Как проходили Олимпийские игры в столице Советской Украины

Проведение Олимпийских игр — не так важно, зимних или же летних — является для нынешней Украины чем-то вроде несбыточной мечты. Даже в мирные домайдановские времена страна не претендовала всерьез на то, чтобы принять у себя главный спортивный форум планеты — потому что на это элементарно не хватало ни финансовых, ни инфраструктурных ресурсов. Да и сам украинский спорт, давно уже исчерпавший ресурс советской кадровой базы, пребывает последние десятилетия в состоянии хронического упадка, в котором почти не видно обнадеживающих просветов.

Между тем, сорок лет назад в Украине проходили официальные соревнования в рамках футбольного турнира московской Олимпиады 1980 года — что пока является единственным олимпийским эпизодом в украинской истории. Конечно, сегодня об этом не говорят, стараясь стереть из памяти не столь далекие времена, когда отношения украинцев и россиян определялись популярной тогда фразой про дружбу народов. Но опыт киевской Олимпиады-80 очень важен — потому что он показывает, какой огромный потенциал имела тогдашняя Советская Украина, безнадежно растерявшая его за последующие четыре десятилетия. Причем речь идет не только о спорте, но и о гораздо более важных вещах — таких как социально-экономическое развитие общества и само качество человеческой жизни. Олимпиада на Украине невозможна, пока идет война в Донбассе — Артем Франков © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Получив право на проведение Олимпийских игр — которое было добыто в острой конкурентной борьбе с соперниками в холодной войне, — советское правительство изначально рассматривало их как мероприятие общесоюзного масштаба, которое не должно замыкаться на одну только Москву, чтобы способствовать укреплению внутреннего единства. Помимо столицы СССР, соревнования должны были проходить в Ленинграде, Минске, Таллине и Киеве, где предусматривалось проведение футбольных матчей. Подготовка к этому началась еще в 1977 году. И речь, прежде всего, шла о масштабной реконструкции Республиканского стадиона, который превратился в одну из самых вместительных и современных арен тогдашней Европы.

Обновленная киевская арена могла вместить свыше ста тысяч зрителей и четыре тысячи журналистов. На ней установили чашу для олимпийского огня, новые электронные табло и осветительные опоры оригинальной конструкции высотой по 82 метра, каждая из которых несла на себе 132 лампы мощностью по 3,5 кВт. Их изготовление с нуля организовали на тернопольском заводе «Ватра» — потому что этого потребовали снимавшие матчи телевизионщики. Для «Республиканского» создали специальную систему акустики — чтобы не покупать динамики у бойкотировавших игры японцев и американцев. Поле оборудовали системой двойного дренажа, а упругий газон включал в себя двенадцать сортов травы, и его создатели были удостоены за свою работу государственной премии.

Впрочем, во время реконструкции киевского стадиона заботились не только о проведении футбольных матчей — в расположенном рядом ледовом комплексе оборудовали жесткую крышу и новый вантовый трамплин для прыжков на лыжах, который позволял проводить тренировки летом, а гаревые дорожки повсеместно заменили на синтетические, широко применяя новые формы искусственного покрытия, разработанные в лабораториях украинских НИИ. Олимпиада стала толчком к масштабной модернизации всей спортивной инфраструктуры в масштабах Украинской ССР — так что многие города и села нынешней Украины до сих пор используют созданные в те годы объекты. А также позволила реконструировать центральные городские районы Киева, придавая ему настоящий столичный облик.

«Подготовку к Олимпиаде мы рассматривали не только в свете футбольного турнира. А еще как подготовку резерва к следующим Играм, да и вообще развития массового спорта. А где было готовить молодых спортсменов? Поэтому по всей стране было построено и реконструировано 47 стадионов за счет областных бюджетов. Кроме того, в Киеве была построена олимпийская база в Конча-Заспе. Мы преобразовали облик всех городов. Мы сделали шикарные стадионы. Преобразовали и столицу. Убрали ветхие дома вдоль Брест-Литовского проспекта, трамвай, расширили улицы, и сегодня столицу украшает красавец проспект Победы», — вспоминал об этом Павел Есипенко — выходец из бедной крестьянской семьи, который стал заместителем председателя Совета министров УССР и занимал пост председателя украинского республиканского оргкомитета Олимпиады-80.

Накануне Олимпийских игр в Украине отремонтировали свыше 6500 тысяч километров автодорог — гораздо больше, чем было отремонтировано со времен Евромайдана. В республике открыли 114 отелей, общежитий, мотелей и кемпингов — включая знаменитую гостиницу «Братислава». В гостинице «Русь» заработал первый в городе кегельбан, а в барах начали продавать импортную сладкую газировку. А украинские области построили в Киеве двенадцать ресторанов и кафе, оформленных в стиле регионального колорита — к примеру, рестораны «Одесса» и «Винничанка», — чтобы гости города могли познакомиться с особенностями бессарабской, слобожанской или галицкой кухни.

Туристов возили на экскурсии в Софию и Лавру, в цирк и на ледовые представления во Дворце спорта, катали их по Днепру, водили в театры, где за две олимпийские недели в Киеве прошло более трехсот спектаклей и концертов. К обслуживанию гостей подключили 17 музеев, 7 библиотек, 6 кинотеатров, а на телеэкранах шел фильм «Место спринтера вакантно» и популярные мультики: «Как казаки в футбол играли» и «Как казаки олимпийцами стали». С 15 по 28 июля 1980 года в гостиницах было принято и обслужено 44 305 человек — 24 781 советских туристов и 19 524 приехавших познакомиться с украинскими реалиями иностранцев.

Но больше всего внимания привлекали сами олимпийские матчи. В рамках Олимпиады-80 в Киеве играли футболисты Испании, Алжира, Ирака, Коста-Рики, ГДР, Сирии и Финляндии. На Республиканском стадионе прошли шесть матчей группового турнира и один четвертьфинал — причем арена каждый раз была заполнена болельщиками, раскупавшими олимпийские сувениры, которые продавались возле арены и на прилавках киевских магазинов. Корнилов: Кем убит великий вратарь Чанов © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

«Никто не заставлял народ идти на стадион. Наоборот, за билеты дрались за месяц до матчей. А они были всем доступны, в районе 2 рублей. На пропаганду и агитацию особого акцента также не делалось. Сработал фактор причастности. Это было поколение, которое видело войну, люди, которые умели жить и радоваться жизни… Тогда, кстати, стала модной одежда спортивного покроя. Ветровки, сумки. Любовь к спорту. Было престижно идти с сумкой на тренировку. Каждый хотел поучаствовать в подготовке к Олимпиаде, сходить на соревнования. Была гордость за страну, за себя: мы это можем, мы это сделали!» — рассказывал годы спустя Есипенко.

Вероятно, это и было главным — жители Украины действительно могли тогда ощущать чувство гордости за свою родину, которая находилась на одном уровне с самыми передовыми государствами мира. Киевская Олимпиада-80 установила верхнюю, рекордную планку исторического развития Украины. И сейчас, спустя сорок лет, она выглядит совершенно недостижимой для ее нынешних и будущих поколений.