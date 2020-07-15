История гражданской войны в Боснии и Герцеговине чем-то похожа на историю украинских «майданов»: в ней много мифов, основанных на искажении фактов и фальсификациях с целью сокрытия неудобной правды. Трагедия Сребреницы – яркий пример именно такого подхода

11-12 июля исполнилось двадцать пять лет с момента взятия армией «боснийских» сербов города Сребреница. В американской интерпретации, навязанной миру и превращенной в неприкосновенный канон, этот и следующий день принято именовать «резней», под которой понимается уничтожение сербами то ли восьми, то ли двенадцати тысяч местных мужчин в возрасте от 16 до 65 лет. Подтвердить фактами эту версию никогда не удавалось и не удалось до сегодняшнего дня. Впрочем, американцев это нимало не заботит, они предпочитают в подобных ситуациях не утруждать себя такими мелочами, как установление правды. В Сербии избран новый парламент: спасет ли сербов согласие? © РИА Новости, Олег Иванов | Перейти в фотобанк

Американская «правда» всегда функциональна. Ею оправдываются определенные действия. Если поводов для них не успевает вовремя дать жизнь, американцы ей помогают, придумывая нужные события на ровном месте или организовывая их силами спецслужб. В этом деле они большие мастера. Как тут не вспомнить ставшую хрестоматийным примером планового обмана пробирку с белым порошком, которую Колин Пауэлл, в ту пору — госсекретарь США, демонстрировал на заседании Совета безопасности ООН как подтверждение того, что Саддам Хуссейн располагает оружием массового поражения? Пробирка стала поводом для агрессии США и союзников против Ирака.

Химическое оружие в арсенале Багдада не обнаружили. Ложь Пауэлла открылась, но Вашингтон за нее, как и за другие выдумки, извиняться не стал, ответственность за использование заведомо фальсифицированных поводов для своих действий на себя не взял. Американцы как доставали из рукава, так и продолжают доставать «пробирки» по своему усмотрению, всякий раз уверяя, что очередная из них настоящая. В информационном сопровождении гражданской войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 гг. американские спецы по дезинформации отличились неоднократно. Именно их усилиями был сформирован и внедрен в мировое общественное сознание предельно демонизированный образ сербов как «очень плохих парней», не заслуживающих ничего, кроме жестокого наказания их самих и их детей.

Одним из инструментов в этом была использован минометный обстрел рынка Маркале в Сараево с человеческими жертвами. В нем обвинили сербов, хотя было доказано, что с их позиций мины до рынка физически не могли долететь. Другим инструментом стала Сребреница. В этом случае «пробирка» не фигурировала. Роль главного вещественного доказательства, подтверждающего вину «боснийских» сербов, сыграли останки людей, якобы ставших их невинными жертвами. В соответствии с технологией изготовления качественного американского фальсификата число жертв было преувеличено, этот факт впоследствии, как и ложь Пауэлла, тоже вскрылся и тоже не был принят во внимание. Инцидент был провозглашен «резней» и даже «актом геноцида», хотя и по горячим следам события, и позже доказаны были только относительно массовые расстрелы. Именно — относительные. В них было убито несколько сотен человек, но никак не 8 или даже 10-12 тысяч. Любая другая интерпретация трагических событий в Сребренице пресекалась на корню. Оценку числа жертв превратили в неприкосновенную догму. Тот, кто позволял себе усомниться в ней, рисковал быть обвиненным в отрицании геноцида. Тот факт, что в 1996 г. 3000 человек, объявленные пропавшими без вести, счастливо нашлись в избирательных списках, мало кого заинтересовал и на американскую правду о Сребренице не повлиял. Югославия, 12.06.1999 г.: конец ужаса неравной войны, начало ужаса навязанного мира © commons.wikimedia.org, Nick Macdonald

Подобным образом американцы поступают во всех случаях. В случае, о котором идет речь, дошло до предложения в 2015 г. Великобританией принять в Совбезе резолюцию, по сути, предполагавшую наложение запрета на отрицание факта «геноцида». Россия тогда воспользовалась правом вето. «Геноцидная» версия продолжает продвигаться и навязываться как единственно верная. Занимаются этим американцы, Европа им в этом активно помогает. Посольство США в Боснии и Герцеговине некоторое время тому назад выступило с заявлением, в котором указывалось, что «Международный суд и Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии уже пришли к выводу, что в Сребренице был совершен геноцид, и что все должны уважать эти судебные решения». Одна из резолюций Европарламента гласит: «Мы сожалеем о неоднократном отрицании геноцида в Сребренице некоторыми сербскими должностными лицами и напоминаем, что… признание геноцида в Сребренице является важным шагом на пути Сербии к вступлению в ЕС».

Истинная история Сребреницы и действий там армии сербов Боснии и Герцеговины сильно отличается от версии, предложенной США и «канонизированной» Вашингтоном. Ее развязка наступила 11-12 июля 1995 г., началась же она в мае 1992-го, когда в ходе гражданской войны в Боснии отряд армии боснийских мусульман во главе с Насером Оричем захватил город, до этого находившийся в руках сербов. Возникший в результате этого мусульманский анклав в глубине сербской территории Орич регулярно использовал для нападений на соседние сербские села и террора в отношении сербского населения. За три года им и его людьми было сожжено и разорено 156 сел и хуторов, убито более 3200 человек, из которых почти две с половиной тысячи это гражданские лица: женщины, дети, старики.

Такое было бы невозможно без поддержки и опеки международных посредников. Коллективный Запад преступлений против сербов в упор не замечал, никого и никогда за них не карал. Миротворцы ООН, находившиеся на территории Боснии и Герцеговины, пропускали мусульманские отряды через свои блокпосты, а в 1993 г., когда «боснийские» сербы в результате успешного наступления были в шаге от ликвидации анклава, вынудили их остановиться и согласиться на создание в Сребренице демилитаризованной зоны. Город остался у мусульман. Они не только продолжили свои кровавые набеги на окрестные сербские села, но и активизировали их. Как слышится — так и пишется, или 5 мифов и стереотипов о Сербии и сербах © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

В специальном докладе генсека ООН «Падение Сребреницы» от 15 ноября 1999 г., среди прочего, упоминается, что мусульманский лидер Алия Изетбегович говорил, что, по его сведениям, НАТО будет готова вмешаться на стороне мусульман в войну в Боснии, если сербы, взяв Сребреницу, убьют не менее 5 тысяч жителей. Информация такого плана появлялась в СМИ и ранее, наводя на мысль о том, что кровавые июльские события 1995 г. были неслучайными, что речь идет о сознательной провокации, имевшей целью подтолкнуть США и Запад к переходу от пассивной помощи мусульманам к прямому военному вмешательству на их стороне.

Сребреница послужила своего рода водоразделом. После нее события в Боснии и Герцеговине и вокруг нее стали развиваться в удвоенном темпе. Авиация НАТО нанесла удары по позициям армии «боснийских» сербов. Затем последовала операция по уничтожению Республики Сербская Краина в Хорватии. В ноябре 1995-го были подписаны Дейтонские соглашения по Боснии и Герцеговине, а 14 декабря в Париже — договор об окончании гражданской войны. США и Запад установили контроль над Балканами.