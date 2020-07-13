Есть люди известные, популярные, что называется, «на слуху». А есть не слишком известные широкой аудитории. Но зачастую именно на них держится государство. Внезапный уход из жизни журналиста Аркадия Бейненсона был отмечен целым рядом некрологов и публикаций в русскоязычной прессе от Германии до Кореи, хотя не так много людей знало его на родине

Он ушёл из жизни несправедливо молодым (через две недели ему должно было исполниться 45 лет) от последствий скоротечной, но тяжелой болезни. В последнее время Аркадий возглавлял информационно-аналитическое управление московского Дома соотечественника, а до этого долгое время был журналистом, известным блогером. Как отмечает обозреватель Борис Рожин (он же популярный Colonel Cassad), в 2014-2015 годах Аркадий «немало писал на тему Донбасса, из-за чего получил большие проблемы в Израиле, где им заинтересовались израильские спецслужбы. По Донбассу и Украине он занимал последовательную антинацистскую позицию». Покой нам только снится. Эксперты о конфликтах в мире и отношениях Россия-Украина © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Аркадий известен всему русскому зарубежью как выдающийся журналист, мастер своего дела, эксперт, много сделавший для движения соотечественников и для России», — справедливо указывает сайт «Русское поле». «Благодаря Аркадию Владимировичу были реализованы множество проектов. Это был человек слова. Он был лучшим из лучших! Настоящий профессионал своего дела. Аркадий был любящим мужем и отцом, добрым другом всем нам», — сказано на сайте Координационного совета русских соотечественников.

Журналист от Бога, православный человек, интеллектуал и остроумец. «Аркаша, а почему ты ушёл из "Голоса России"? (Аркадий долгое время был там радиоведущим)». «Ну, ты представляешь, как издевательски это звучало в эфире: «В эфире Аркадий Бейненсон, вы слушаете "Голос России"». Но вся его жизнь и есть опровержение нелепого тезиса, будто только представитель «титульной нации» может быть истинным патриотом Отечества.

Аркадий Бейненсон — один из самых русских людей, которых я встречал в своей жизни. Он родился и вырос в центре Москвы, великолепно знал русскую историю и литературу, всем сердцем чувствовал свою страну и любил ее, был более русским, чем многие формально «русские» по паспорту. При этом великолепно разбирался в хитросплетениях мировой политики, в частности, отлично ориентировался в украинской ситуации, хорошо понимал украинский язык (также знал иврит и английский). Аркадий сделал очень много, чтобы правда о событиях на Донбассе стала достоянием мировой общественности, настойчиво работал над укреплениями культурных связей России с другими странами. Эксгумация холодной войны. Зачем Би-би-си снова вспомнила Чернобыль © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

И, конечно же, был человеком невероятного обаяния и юмора, влюблял в себя даже тех, кто мельком соприкасался с ним. Одна из многих картинок в памяти: мы с Аркадием на окраине Суздаля в маленьком полусельском магазинчике церемонно и долго выбираем на закуску две карамельки. Ведём себя столь изысканно, что продавщица выходит из магазина и ещё долго смотрит влюблёнными глазами — как мы там с двумя карамельками расположились на соседнем пенёчке. И последняя запись на его странице в "Фейсбуке", незадолго до того, как он слёг в больницу, тоже с улыбкой: «С коллегой придумали супергероя для комиксов — Человек-Бейненсон».

«Супергерой» не обязательно наделен крыльями летучей мыши или паучьей хваткой. Есть герои невидимого фронта, и их «мягкая сила» зачастую сильнее грохота пушек. И только после их ухода обнаруживается, сколь много они успели сделать. Но могли бы сделать еще больше…