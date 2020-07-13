Он ушёл из жизни несправедливо молодым (через две недели ему должно было исполниться 45 лет) от последствий скоротечной, но тяжелой болезни. В последнее время Аркадий возглавлял информационно-аналитическое управление московского Дома соотечественника, а до этого долгое время был журналистом, известным блогером. Как отмечает обозреватель Борис Рожин (он же популярный Colonel Cassad), в 2014-2015 годах Аркадий «немало писал на тему Донбасса, из-за чего получил большие проблемы в Израиле, где им заинтересовались израильские спецслужбы. По Донбассу и Украине он занимал последовательную антинацистскую позицию».
«Аркадий известен всему русскому зарубежью как выдающийся журналист, мастер своего дела, эксперт, много сделавший для движения соотечественников и для России», — справедливо указывает сайт «Русское поле». «Благодаря Аркадию Владимировичу были реализованы множество проектов. Это был человек слова. Он был лучшим из лучших! Настоящий профессионал своего дела. Аркадий был любящим мужем и отцом, добрым другом всем нам», — сказано на сайте Координационного совета русских соотечественников.
Журналист от Бога, православный человек, интеллектуал и остроумец. «Аркаша, а почему ты ушёл из "Голоса России"? (Аркадий долгое время был там радиоведущим)». «Ну, ты представляешь, как издевательски это звучало в эфире: «В эфире Аркадий Бейненсон, вы слушаете "Голос России"». Но вся его жизнь и есть опровержение нелепого тезиса, будто только представитель «титульной нации» может быть истинным патриотом Отечества.
Аркадий Бейненсон — один из самых русских людей, которых я встречал в своей жизни. Он родился и вырос в центре Москвы, великолепно знал русскую историю и литературу, всем сердцем чувствовал свою страну и любил ее, был более русским, чем многие формально «русские» по паспорту. При этом великолепно разбирался в хитросплетениях мировой политики, в частности, отлично ориентировался в украинской ситуации, хорошо понимал украинский язык (также знал иврит и английский). Аркадий сделал очень много, чтобы правда о событиях на Донбассе стала достоянием мировой общественности, настойчиво работал над укреплениями культурных связей России с другими странами.
И, конечно же, был человеком невероятного обаяния и юмора, влюблял в себя даже тех, кто мельком соприкасался с ним. Одна из многих картинок в памяти: мы с Аркадием на окраине Суздаля в маленьком полусельском магазинчике церемонно и долго выбираем на закуску две карамельки. Ведём себя столь изысканно, что продавщица выходит из магазина и ещё долго смотрит влюблёнными глазами — как мы там с двумя карамельками расположились на соседнем пенёчке. И последняя запись на его странице в "Фейсбуке", незадолго до того, как он слёг в больницу, тоже с улыбкой: «С коллегой придумали супергероя для комиксов — Человек-Бейненсон».
«Супергерой» не обязательно наделен крыльями летучей мыши или паучьей хваткой. Есть герои невидимого фронта, и их «мягкая сила» зачастую сильнее грохота пушек. И только после их ухода обнаруживается, сколь много они успели сделать. Но могли бы сделать еще больше…