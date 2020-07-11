Как-то давно зашёл к своему приятелю, а тот играл в компьютерную игру-«стрелялку». Я удивился, поскольку таким возбужденным этого обычно сдержанного человека ещё не видел: интеллигентный с виду мужчина рычал, убив очередного нарисованного монстра

Сегодня он, еврей по национальности, является системным, убежденным сторонником «Азова» и прочих банд, что ныне лютуют на постмайданной Украине.

Возможно и нет прямой зависимости между страстью к виртуальному насилию, национальными комплексами и политическими пристрастиями конкретного человека, но меня не оставляет ощущение, что играющие судьбами Украины не воспринимают ее население как живых людей. Для них это всего лишь «юниты», двигающиеся картинки из компьютера, игровые сценарии, которые можно попытаться переиграть, если с первого раза не получится. «Национальный корпус» вводят в бой © AP, Efrem Lukatsky

Так молодёж выходила на евромайдан в образах сказочных героев «Властелина Колец» или воспринимали происходящее как игру. Многие искренне исповедовавшие «идеалы свободы» не смогли бы поверить, что их настигнут настоящие пули «неизвестных снайперов» (на самом деле, их собственных соратников), так многие и доныне верят, будто их выводили на площадь спонтанно, на доброе дело.

Знаю одну из них, которая благополучно пребывая с тех пор в США, вполне искренне расписывает ужасы сегодняшнего афромайдана. «Мое мнение — никакой это нафиг не протест, не гражданская позиция и не борьба с властью. Это — толпы оголтелых люмпенов, которые засиделись от безделья на карантине, — пишет она на своей странице в ФБ, — Конечно, часть протестующих вышли с благими целями, в сети даже есть видео, как они пытаются защищать магазины, но эта часть потонула в общей толпе диких ублюдков… Когда украинцы вышли на Майдан, магазины не разворовывали. Просто потому что у людей были другие цели».

Да, цели были другие: вышедшие на Майдан захватывали государственные учреждения — разнесли и разграбили киевскую мэрию, устроили там пыточные комнаты, сожгли огромный Дом Профсоюзов, и лишь потом многие из них эшелонами и фурами отправляли награбленное на Донбассе к себе домой. По-настоящему обогащались и обогащаются другие. Да и магазыны грабили. Просто об этом не писали в СМИ. А стоило пройти по улице Городецкого до театра им. Франко, можгно было это увидеть.

А тех, кто пытался противостоять госперевороту (так называемый Антимайдан), та же собкор киевского телеканала в 2014 году описывала следующим образом: «Стендап [монолог корреспондента на телекамеру] эти люди, которые честно признались, что не смотрели НИ ОДНОГО моего сюжета, записать так и не дали. Что они только не кричали… И сука, и проститутка, и "как ты своим детям в глаза будешь смотреть". "Потому что вы все врете" — самое вразумительное. Ну да Бог с ними… Когда смотришь на коллег, которые работают в Крыму, понимаешь, что наши харьковские демоны — это цветочки».

При новой «демократической» власти (пришедшей в высокие кабинеты, благодаря и таким вот «прогрессивным» журналистам) на Украине были убиты, брошены в тюрьмы, вынуждены эмигрировать десятки ее коллег, в их числе Олесь Бузина, Вячеслав Веремий, Кирилл Вышинский, Руслан Коцаба, Василий Муравицкий, Игорь Гужва, Владимир Скачко. Но ни слова солидарности не прозвучало из этих милых уст: виртуальная реальность не подразумевает сочувствия к «чужим», они обитают в далёкой от Америки реальности и являют собой напичканных вражеской пропагандой «демонов» — как те протестовавшие люди на харьковской площади ранней весной 2014 года. «Падение колосса»: Захарова заявила о крахе свободы слова и СМИ в США © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Как откровенно пишет «патриотический» ТГ-канал «ОпустиВату»: «Мы предпочитаем быть русофобами и антироссийскими истеричками, и отстаивать независимость Украины — всеми доступными методами. В том числе загоняя обратно в норы всех крыс-провокаторов и предателей». «Демонов» надо обстреливать прямо в их городах (убитые дети за полноценный юнит не считаются), можно к ним применять пытки (потому что нарисованные существа не чувствуют боли), можно избивать и убивать инакомыслящих (поскольку они ненастоящие). Бесчувственность соросовского калькулятора, возведённые в автоматизм двойные стандарты…

Борцы за всё хорошее так и не поняли, что американская толпа столь же управляема, как и украинская — теми же людьми, с весьма похожими стратегическими целями. Люди гибнут даже не за металл, а за резанную бумагу и пластмассовые жетоны (нагрудный знак участника АТО отныне штампуют из пластмассы). «А кто-то смеётся, глядя с другой стороны стекла; да — это мастер иллюзий», — как пел Борис Гребенщиков, когда я пребывал в возрасте вышеупомянутой милой журналистки.

И глядя на разнесенную вроде бы по разным смартфонам толпу одинаково мыслящих людей, думаешь: какие же усилия надо приложить, чтобы перенацелить их на созидание не компьютерной стратегии, а реальной жизни.