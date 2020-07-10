Андрей Леонидович Деркач - политик и сын политика. Отец, Леонид Васильевич, служил в КГБ СССР, а при Кучме почти три года возглавлял СБУ. Сам Андрей Деркач закончил Академию Министерства безопасности России и недолго (меньше года) работал в СБУ

Так что о работе спецслужб знает не понаслышке, а в украинской политике ориентируется прекрасно, оставаясь наплаву (хоть и не на первых ролях) при всех режимах. Пузырь из плёнок. Записи Деркача уходят в небытие? © REUTERS, Tom Brenner

Андрей Леонидович, будучи несомненно человеком неглупым, прекрасно понимает, что поверить в «души прекрасные порывы», заставившие его заняться разоблачением преступлений режима Порошенко могут только совсем уж наивные люди. Но не на них рассчитан разоблачительный пафос Деркача. Андрей Леонидович служит эффективным ретранслятором сигналов, посылаемых обиженной действующей властью олигархической группировкой своим обидчикам. Данная задача не предполагает сокрытия имени заказчика «пьесы». Его не по правилам называть вслух, с точки зрения политтехнологий, даже вредно. Но кто стоит за Деркачём и чего хочет, должны чётко понимать адресаты послания, так как им намекают на необходимость договориться. Должны же они знать к кому идти договариваться.

Именно поэтому мы не можем сказать, что из разоблачений Деркача во всю торчат уши Коломойского. Даже не уши, Игорь Валерьевич собственной персоной, в фас и в профиль просто выпирает из «плёнок». О чём бы ни шла речь на очередной пресс-конференции, обязательно (хотя бы в комментарии) упоминается незаконно отнятый преступной группой во главе с Порошенко «Приватбанк». Игорь Валерьевич в этом контексте практически никогда не называется, но априори всем ясно, что преступники, ведомые Порошенко, могли обобрать только исключительно честного и бескорыстного бизнесмена, радеющего о судьбах страны. Постоянно поминается незлым тихим словом гадкий МВФ. Это тот самый Фонд, который не давал Украине денег, пока Рада не приняла закон, делающий невозможным возврат «Приватбанка» Коломойскому. Регулярно достаётся Пинчуку, как передаточному звену между Соросом и украинскими «соросятами», оттеснившими Коломойского от Зеленского и укрепляющими барьер между ним и властью.

Такая расстановка акцентов служит гарантией безопасности и для самого Деркача. Наносить по нему удар бессмысленно: Коломойский тут же найдёт другого разоблачителя, начав в дополнение к плёнкам раскручивать тему мученичества правдоруба. Кроме того разоблачения правильно выстроены. Они бьют в первую очередь по Порошенко, которого Зеленский до сих пор грозится посадить в тюрьму. Следовательно нынешней власти не комильфо выступать против разоблачителя порошенковских злодеяний, хоть сигнал, на деле посылается Зеленскому/Пинчуку/Ахметову, и это нынешнему президенту должно быть в первую очередь неуютно от разоблачений. Игры с дьяволом. Киев заигрался в терроризм © ЦОС ФСБ РФ | ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

Во-первых, при помощи этих плёнок был сорван начавший оформляться неформальный союз партий Зеленского и Порошенко в Верховной Раде, который должен был придать нынешнему режиму дополнительную устойчивость в условиях, когда фракция «Слуг народа» рассыпалась на четыре-пять разных группировок, а Офис президента потерял контроль над большей частью собственных депутатов.

Во-вторых, ещё одной целью плёнок являются американские демократы, точнее группировка Байдена и поддерживающий её Сорос. Разоблачение преступных схем с участием экс-вице президента и легализация плёнок в информационном пространстве является достаточно эффективным оружием, которое команда Трампа с удовольствием использует в предвыборной борьбе. Поскольку же украинская власть по традиции ориентируется именно на демократов, выращивавших и окормлявших украинский режим ещё со времён Кучмы, разоблачения Деркача явно не улучшают отношения между Киевом и его американскими партнёрами.

Таким образом, Зеленского бьют вместе с Порошенко, а ответить он не может. Коломойский настойчиво намекает, что с ним надо договориться, а то будет хуже. Причём, судя по очередному (далеко не последнему) сеансу разоблачения, состоявшемуся на этой неделе, Игорь Валерьевич начинает терять терпение и переходит от намёков и завуалированных угроз к реальным действиям.

В текущей серии плёнок впервые опубликованы материалы, реально способные стать основанием для уголовного дела не только против Порошенко, но и против Байдена. В процессе обсуждения сорванной ФСБ провокации украинской разведки в Крыму, которая могла обернуться кровавой трагедией и привести к вооружённому ответу России (не обязательно к войне, но именно к силовому ответу на провокацию) Порошенко заявил, что он ничего не знал, а руководство разведки не будет наказывать, чтобы не дать оснований России утверждать, что Украина признала ответственность за провокацию. Спасти рядового Байдена. Зачем на Украине хотят криминализировать публикацию прослушек © CC0, Pixabay

То есть, Порошенко подтвердил, что его подчинённые совершили действия однозначно трактуемые, как военное преступление, преступление против человечности и государственный терроризм, но Порошенко их покрывает и будет покрывать. Таким образом, президент Украины стал соучастником преступления не имеющего срока давности. Любое государство, на территории которого окажется Порошенко в случае, если он станет фигурантом уголовного дела по крымской провокации, обязано его задержать и судить или выдать возбудившей уголовное дело стране.

Подставился под уголовную статью (хоть и не такую суровую и национальную американскую) и Байден. Из его слов явствует, что он гораздо лучше Порошенко понимает, какую опасную кашу заварили украинские партнёры. Байден прямо указывает на сложности, возникшие в связи с этим делом в администрации Обамы (президента приходится убеждать в необходимости продолжать поддержку Украины), а также на резко негативную реакцию Парижа и Берлина. Байден полностью отдаёт себе отчёт обо всех особенностях этого дела. Тем не менее, он согласовывает с Порошенко далёкую от реальности версию событий, после чего излагает её на официальном американском уровне. То есть, Байден лжёт президенту, конгрессу и американскому народу. Это само по себе весьма серьёзное по американским меркам преступление. Но надо иметь в виду и то, что Байден лжёт по вопросу взаимоотношений с ядерной державой, способной уничтожить США. Причём эта держава подверглась спровоцированной террористической атаке американского союзника, и эта атака лишь по счастливой случайности не закончилась массовой трагедией. Байден мешает выработке американским руководством и союзниками США по НАТО (Германией и Францией) адекватной политической линии в деле, напрямую касающимся национальной безопасности США.

Ну и в довесок, в качестве маслинки в коктейль, Байден и Порошенко обсуждают отставку Манафорта. Из этого обсуждения неопровержимо следует, что режим Порошенко вмешивался в американские выборы на стороне оппонентов Трампа. Это ровно то, в чём сами демократы обвиняли Трампа (которому в их версии якобы помогала Россия), добиваясь импичмента президента и тюремных сроков для ключевых фигур из его окружения. Украина — опасность для мира. О чём говорят новые «плёнки Деркача» © flickr.com, Министерство обороны Украины

Конечно, на фоне волны американских беспорядков, выходки Байдена несколько теряют в информационной яркости, но до выборов ещё далеко, а повод есть не только для скандала в прессе, но и для уголовного дела.

Продолжение сериала с плёнками обещано. Судя по тому, что качество разоблачений и их опасность для разоблачаемых растёт, Коломойский демонстрирует, что если киевская власть не пойдёт на компромисс (на условиях Коломойского), он готов выписать ей билет на войну. Если следующая серия разоблачений Деркача будет настолько же мощнее текущей, насколько текущая была мощнее предыдущей, украинской власти будет необходимо унять Коломойского любой ценой. Но Игорь Валерьевич не тот человек, которого легко запугать или ликвидировать.

Киев оказался в вилке — либо нести невосполнимый урон от дальнейших разоблачений Деркача, не имея возможности остановить их поток, либо договориться с Коломойским, но тогда оказаться абсолютно нерукопожатым не только на Востоке, но и на Западе, лишённым доступа к кредитам, вынужденным согласиться на предлагаемую Коломойским политику дефолта и открытого силового правления.

Силовое правление на Украине возможно только в форме нацистской диктатуры. Это однозначно делает её государством-изгоем, лишённым международной поддержки и обостряет до предела противоречия между различными олигархическими группировками, выводя страну на старт гражданской войны всех против всех.

Коломойскому такой исход не страшен. Он всё равно не может покинуть Украину, поскольку США немедленно потребуют его выдачи по нескольким уголовным делам, а Россия или Китай (способные укрыть от Америки) его не примут. В разорванной между воюющими группировками стране гораздо надёжнее: нет легитимной власти — некому принять решение о выдачи. С нацистским режимом (если ему на какое-то время удастся сохранить единство Украины) тоже никто разговаривать не будет. А уж заработать на ликвидации остатков эфемерной государственности Игорь Валерьевич сумеет лучше других. По крайней мере он так думает.

Наконец, последняя опция — попытаться установить полный контроль над Украиной и попытаться её кому-то задёшево спихнуть, фактически за гарантии безопасности и сохранение нажитых непосильным трудом капиталов. Коломойский, как и другие украинские политики и олигархи, серьёзно переоценивает роль и значение Украины в глобальной системе координат. Он считает, что Украина всё ещё достаточно ценный актив, за который идёт борьба.

Именно в этом он ошибается и эта ошибка может ему дорого обойтись, но пока вырабатываемая им внутриполитическая и внешнеполитическая стратегия основывается именно на подобной ошибочной оценке обстановки. Результатом является ускоренная дестабилизация Украины и подрыв основ действующего режима, без предложения какой бы то ни было альтернативы.

Коломойский ничего не прощает и ничего не забывает. Он не остановится. Хорошего выхода из этой ситуации у украинских элит, у украинской власти нет. Остаётся только надеяться, что как-нибудь само рассосётся. Но этот гнойник рассосаться уже не может — либо прорыв, либо сепсис.