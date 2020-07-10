Прибыльные сегменты транспортной системы передадут в частные руки

Член наблюдательного совета государственного оператора железных дорог «Укрзализныця» Сергей Лещенко сообщил о том, что ее собираются разделить на пять отдельных компаний, которые будут заниматься грузовыми и пассажирскими перевозками, инфраструктурой, ремонтом парка и «непрофильными активами. «Это идеальный план», — заявил бывший журналист и депутат Рады, известный своими тесными связями с западным бизнесом и правительственными кругами. При этом он признал, что «Укрзализныця» является «огромным национальным достоянием», которым следует «правильно воспользоваться», хотя это звучит в нынешней ситуации более чем двусмысленно.

Когда-то в Англии говорили, что о любой стране можно судить по состоянию ее железных дорог, ведь они долгие годы являлись главным индикатором экономического развития государства. Этот тезис справедлив и для «Укрзализныци», которая отражает в себе все основные проблемы кризисной Украины. Компания до сих пор выживает за счет эксплуатации советского наследия, используя давно устаревший подвижной состав и транспортные коммуникации тоталитарных времен. В соцсетях то и дело мелькают шокирующие фотоснимки из разваливающихся на ходу украинских вагонов — сломанные полки подпираются деревянными чурбанами, на отсыревших стенах конденсируется иней или прорастают грибы, по купе вовсю шастают клопы или тараканы. А совсем недавно в одном из поездов пошел настоящий ливень, поскольку прохудившаяся крыша свободно пропускала падающие снаружи осадки. «Тараканы устроили пир в плацкарте!» — «Укрзализныця» снова повергла пассажиров в шок © Ukraina.ru

Но все эти скандалы не мешают обогащению топ-менеджеров «Укрзализныци», которая превратилась в кормушку для иностранных чиновников и их украинских клевретов. Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк опубликовала данные по зарплатам членов наблюдательного совета национальной железнодорожной компании, которые являются космическими для самой бедной страны Европы. Глава набсовета Шевки Аджунер получил с 1 сентября 2018 года по 30 апреля 2020 года более 13,8 млн грн — в среднем по 700 тысяч гривен в месяц. Другие члены совета — Андерс Ослунд, Андреас Матье и Кристиан Кун — получили за это же время по 11,73 миллиона. А единственные украинские граждане, которые вошли в состав этой структуры — тот самый Сергей Лещенко и Олег Журавлев, — получили за первые четыре месяца текущего года почти по полтора миллиона, ежемесячно зарабатывая около 350 тысяч гривен.

По сути это легализованная форма коррупции, ведь все понимают, что Сергей Лещенко разбирается в железнодорожном хозяйстве не больше, чем свинья в апельсинах. Однако это не мешает ему обогащаться за счет госбюджета, потому что влиятельные западные друзья желают видеть у руля «Укрзализныци» надежных людей, имея свои виды на будущее транспортного оператора Украины. Речь идет о разделении компании, которое будет проводиться по давно опробованной формуле разграбления государственных предприятий: «приватизация прибылей и национализация убытков», которая исчерпывающе расшифровывает «идеальный план» знатного грантоеда.

Железнодорожный транспорт является жизненно важным для экономики государства — тем более в случае Украины, где почти не развиты внутренние авиаперевозки. Эта ключевая составляющая транспортной системы Украины обеспечивает свыше 60% грузовых и почти половину пассажирских перевозок внутри страны, что гарантирует ей стабильный доход. По словам бывшего замминистра инфраструктуры Александра Кавы, «Укрзализныця» ежегодно приносила государству около 1,5 млрд долларов прибыли за счет грузоперевозок, налогов и сборов. Для многих грузовладельцев железная дорога является безальтернативным видом транспорта, перевозя 90% и больше их продукции. Вместе с тем капитальные инвестиции в развитие железнодорожного транспорта снижались все последние двадцать девять лет, что усугубило износ основных фондов железнодорожного транспорта. И никто из желающих заработать на транспортной сфере олигархов не хочет оплачивать за свой счет их модернизацию.

Поэтому «Урзализныцю» разделят, вычленив из нее наиболее прибыльные сегменты, с целью их скорейшей приватизации, на которой рассчитывают поживиться западные инвесторы и украинские олигархи. В то время, как расходы на содержание и модернизацию транспортно-хозяйственной инфраструктуры, а также зарплаты и социальные выплаты железнодорожным работникам будут по-прежнему осуществляться за счет госбюджета.

«Эта реформа в наименьшей степени направлена на удовлетворение транспортных потребностей государства и общества или повышение жизненного уровня железнодорожников, а имеет целью постепенный развал структуры железной дороги, превращая ее в одно из звеньев в логистических цепочках финансово-промышленных групп — ради максимизации их прибыли. Властные мужи абсолютно правильно заявляют о невозможности приватизации «Укрзализныци», однако после реформы эта компания будет совершенно другой структурой, которая будет владеть исключительно инфраструктурой, системами сигнализации, связи, вокзалами, припутевыми постройками, инженерными сооружениями и т.п. То есть принципиально не прибыльными, но необходимыми объектами, на содержание которых нужны значительные капитальные вложения. Таким образом, на государство перекладывают заботу о развитии и модернизации инфраструктуры с одновременным созданием условий для получения контроля над наиболее доходными активами», — поясняет суть этой хитрой гибридной приватизации украинский эксперт Степан Гричишин.

Подобная операция не только принесет своим выгодоприобретателям огромную прибыль — она сделает страну еще более зависимой от новых частных владельцев вычлененных из «Укрзализныци» компаний, которые будут контролировать грузопотоки и транспортные перевозки внутри Украины. А судя по тому, что этот процесс курируют иностранные менеджеры, среди новых хозяев украинских путей непременно окажутся американские или европейские корпорации. Кроме того, приватизация с неизбежностью приведет к росту цен на проезд, что сделает железные дороги недоступными для множества украинцев, которым и так не по карману летать по своим делам на самолетах. Хочется больше денег. «Укрзализныця» объявила о существенном повышении тарифов для пассажиров © Facebook, Євген Кравцов

Похоже, что жители Украины начинают понимать грозящие им перспективы. Согласно опубликованным сегодня данным исследования социологической компании RTS, почти половина украинцев — 47% от общего числа респондентов — отказываются считать свою страну по-настоящему независимой. При этом 54% граждан против того, чтобы в органах власти работали иностранцы, а 20,1% участников опроса считают такую практику «очень вредной».

Проблема лишь в том, что эти настроения никак не повлияют на положение высокопоставленных компрадоров, продолжающих делить и продавать свою несчастную родину.