Серия различных публикаций последних дней свидетельствует о системном использовании украинской властью террористических методов - как борьбы с политическими противниками режима, так и ради атак на иные государства

В четверг, 9 июля, народный депутат Андрей Деркач опубликовал очередную серию записей телефонных разговоров Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, которые доказывают непосредственное участие Украины в террористических атаках на Крымский полуостров 7 и 8 августа 2016 года. Напомню, что тогда в Крым тайно пытались проникнуть две группы украинских диверсантов; завязался бой с российскими силовиками, в результате которого с обеих сторон погибло несколько человек.

Тогда украинская сторона попыталась изобразить недоумение и непричастность к кровавому инциденту, а секретарь СНБО Александр Турчинов даже высказал предположение, будто перестрелку между собой устроили пьяные российские военнослужащие. Теперь же из опубликованных переговоров явствует, что Киев эту диверсию заблаговременно готовил, контролировал ход операции и даже пытался скрыть ее плачевные итоги от своих американских кураторов, за что получил нагоняй непосредственно от Байдена.

Но в августе 2016 года высокое должностное лицо Александр Турчинов и в тон ему рассказывавший, будто задержанные украинские диверсанты это «российские дезертиры», Антон Геращенко публично врали. «Угроза геноцида»: Киев строит планы на Донбасс © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Кроме того, известный блогер Анатолий Шарий опубликовал данные (полученные, в том числе и с помощью испанской полиции), как Офис президента Зеленского готовил покушение с целью физической ликвидации этого видного оппозиционера. Режим, который уже не раз прибегал к убийствам инакомыслящих (вспомним, например, писателя Олеся Бузину), возможно, вновь решил прибегнуть к проверенному средству, однако получил очередной международный скандал.

Постоянные теракты в Крыму (например, подрывы газопроводов в 2017 году), убийства лидеров сопротивления на Донбассе, систематическая ликвидация противников режима силами спецслужб и ультраправых экстремистов внутри страны — всё это даёт возможность определить Украину как государство, поощряющее и поддерживающее терроризм.

Вспомним также угрозы государственного чиновника Антона Геращенко передать личные данные сражающихся с ИГИЛ российских летчиков арабским террористам, участие части добробатовцев крымско-татарского и чеченского происхождения в отрядах джихадистов, угрозы терактов в России, неоднократно озвученные украинскими политиками вроде Корчинского или Билецкого, а заодно заполняющие украинское информационное пространство безнаказанные призывы к геноциду жителей Донбасса и Крыма. Украина — опасность для мира. О чём говорят новые «плёнки Деркача» © flickr.com, Министерство обороны Украины

Наверное, из происходящего необходимо сделать и более глобальные выводы. Патронирующие официальный Киев западные государства сознательно поддерживают установившийся после массовых убийств террористический режим — следовательно, сами содействуют распространению террористической заразы по миру. В частности, Украина стала активным участником нелегальной торговли оружием, которое попадает в руки отнюдь не законопослушных граждан.

В данном контексте легко объяснимо и прекращение Украиной сотрудничества с Российской Федерацией в области борьбы с международным терроризмом, о чем украинской стороной тоже объявлено в эти дни.

Как говаривал гоголевский Пацюк, зачем далеко ходить искать черта тому, у кого черт за спиной. Отличие реальной жизни от милой сказки в том, что Киев легкомысленно заигрывает с самым настоящим дьяволом, коим был, есть и будет государственный терроризм.