Под стенами киевской мэрии на протестующих против закрытия больниц врачей набросились «активисты» ВО «Свобода», поскольку некоторые из работников здравоохранения посмели озвучивать свои требования на русском языке. Государство, где позволяют третировать пытающихся защитить пациентов врачей, теряет смысл как приемлемая среда обитания

Более пяти лет под предлогом «реформ» медицины, полиции, образования, экономики и коммунального хозяйства на Украине идёт целенаправленный демонтаж ранее вполне развитой (в том числе и по мировым стандартам) инфраструктуры. Как результат, независимая Украина стала самой нищей страной континента с высочайшей смертностью, преступностью, потерей компетенций во многих областях знаний и передовых производств — фактически уничтожено авиастроение, станкостроение, судостроение, радиотехническая промышленность. Ограбление по-европейски. Как и кто использует Украину © Corum

Список людских и экономических потерь огромен, но одновременно — и это является одним из парадоксов национального сознания — многие на Украине остаются убеждены в своей незаменимости, как минимум для России. С одной стороны, это следствие до сих пор существующего ощущения своей территории как богатейшей части давно почившего в бозе Советского Союза; с другой — влияние поверхностно понятой украинским политикумом «доктрины Бжезинского», подразумевающей, будто без Украины невозможно возрождение России как великой державы.

И хотя сама жизнь доказала обратное, стереотипы сознания сильны — и тем сильнее, что их финансово подпитывают обитающие в Госдепе США и грантовых организациях многочисленные «птенцы гнезда Бжезинского». А это уже сильно отдаёт материальной заинтересованностью большого круга лиц, причастных к освоению денег американских налогоплательщиков.

Украинский социум уверен в своей исключительности, могуществе, транзитности и первородстве, и сама мысль, что ничего этого нет (вернее, было да прошло) не укладывается в голове тамошнего патриота. С каждым годом значение Украины для России ощутимо падает: найдены замены кооперационным связям, разорённые экономические активы всё менее привлекательны для бизнеса (и не только российского), сельское хозяйство в самой Российской Федерации находится на подъёме.

Царящее на Украине националистическое безумие и диктат уличных банд отбивает всякое желание иметь дело с зачумленной территорией — сакральное для русской духовности значение Киева с умеренным успехом подменено крымским Херсонесом, транзитные пути и трубопроводы строятся в обход, украинская тематика среди российских граждан неуклонно теряет свою популярность. «Из эпохи бедности в эпоху нищеты». Что на самом деле происходит с Украиной © president.gov.ua

Возможно, в Москве восторжествовала точка зрения, что Украину надо оставить тушиться в собственном соку; она стала малоинтересна для РФ, ее экономическая и родственная привлекательность исчерпана. Разумеется, многие (в том числе и автор статьи) считают иначе, однако нельзя сказать, что мы в большинстве. Это как после развода с любимой женой: болезненно, эмоционально, опустошительно, но жизнь начинается заново, хотя и не без фантомных болей.

Владимир Путин не вождь племенного союза, а президент Российской Федерации, и обязан заботиться прежде всего о вверенном его заботам государстве. Он не мессия и взмахом длани не обратит уксус украинской политики в полезный, хорошо утоляющий жажду напиток, хотя мы и жаждем чуда. И даже если перезревший плод упадёт к ногам, не факт, что его подберут: накладно, неблагодарно, вздорно и, самое главное, не нужно — научились обходиться без него.

Минский переговорный процесс может продолжаться ни шатко ни валко, но чисто для вида: ждать от этих переговоров серьёзного прорыва бессмысленно. Украина воспринимает ранее достигнутые договорённости как пустую бумажку и удачную военную хитрость ради укрепления майданного режима. А фейковые даты нападения РФ на «юную демократию» украинская пропаганда может озвучивать хоть каждый день — России данный вопрос не интересен даже на уровне стёба.

Понятно, что милитаристский психоз нагнетается Киевом для лучшего управления издёрганным, взвинченным украинским обществом и в целях обогащения определенного круга лиц. Они отчаянно сражаются на мифическом «восточном фронте», надеясь, что рано или поздно им на помощь придут «западные союзники» (так их бандеровские предки надеялись на войну объединённого Запада со Сталиным). Мечтают в Киеве, что последует для Украины и новый «план Маршалла», деньги на который тоже можно разворовать. Оптимизация с ликвидацией. МВФ готовит Украине участь страны рабов © zagittya.com.ua

Преследуя свои цели в геополитическом состязании, Запад охотно поощряет самоубийственные галлюцинации официального Киева. И не надо уверять, дескать, там не знают о неонацистском прошлом Парубия и Билецкого или о глубочайшей коррумпированности Порошенко и Яценюка. Уничтожающий Украину постмайданный режим полностью Запад устраивает, а будущее украинского расходного материала его не интересует вообще. Протухший актив перестает привлекать и Россию: украинцы перехотели быть второй имперской нацией, значит, будут нацией сервисной, обслуживающей нужды близлежащих государств.

Но истинная беда таится куда глубже и вовсе не в экономической сфере. Под влиянием яростной необандеровской пропаганды у России стало значительно больше фанатичных ненавистников — и не только с украинскими, но и русскими фамилиями: вспомним всех этих александр-турчиновых, остап-дроздовых, алексей-даниловых, борис-филатовых… В этом отношении «доктрина Бжезинского» по расколу общерусского пространства, к несчастью, работает и на перспективу; сбрасывать ее со счетов или полностью игнорировать все-таки преждевременно.